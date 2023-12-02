В России в ноябре ввели 37 миллионов квадратных метров жилья

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ввод многоквартирного жилья в РФ в ноябре составил 37 миллионов квадратных метров, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) превысило 50 миллионов квадратных метров, сказал журналистам министр строительства РФ Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия". "Мы идём к рекорду, не будет у нас никаких сбоев, всё будет по плану. Многоквартирного жилья мы ввели сегодня 37 миллионов (квадратных метров - ред.). Это оперативные данные. Может быть, (достигнем цели - ред.) 51 (миллион квадратных метров - ред.) даже", - сказал он. Объём индивидуального жилищного строительства, по его словам, превысил 50 миллионов квадратных метров. В субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин напомнил, что по итогам 2023 года в России будет введено жилья не менее 104 миллионов квадратных метров. Ранее в ноябре Хуснуллин сказал журналистам, что спад ввода жилья в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) в России в октябре, который Росстат оценил почти в 60%, обусловлен спецификой реализации программ газификации в стране. В ранее опубликованных материалах Росстата отмечалось, что по итогам десяти месяцев 2023 года в России сдали 86,2 миллиона квадратных метров жилья, что ниже итогов аналогичного периода прошлого года на 2%. Ввод жилья в России в октябре 2023 года сократился по сравнению с октябрем прошлого года почти на 26% - до 6,5 миллиона квадратных метров. Населением в октябре сдано только 2,1 миллиона квадратных метров, что на 59% ниже октября 2022 года.
Жилой дом для переселения по программе реновации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ввод многоквартирного жилья в РФ в ноябре составил 37 миллионов квадратных метров, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) превысило 50 миллионов квадратных метров, сказал журналистам министр строительства РФ Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".
"Мы идём к рекорду, не будет у нас никаких сбоев, всё будет по плану. Многоквартирного жилья мы ввели сегодня 37 миллионов (квадратных метров - ред.). Это оперативные данные. Может быть, (достигнем цели - ред.) 51 (миллион квадратных метров - ред.) даже", - сказал он.
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Объём индивидуального жилищного строительства, по его словам, превысил 50 миллионов квадратных метров.
В субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин напомнил, что по итогам 2023 года в России будет введено жилья не менее 104 миллионов квадратных метров.
Ранее в ноябре Хуснуллин сказал журналистам, что спад ввода жилья в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) в России в октябре, который Росстат оценил почти в 60%, обусловлен спецификой реализации программ газификации в стране.
В ранее опубликованных материалах Росстата отмечалось, что по итогам десяти месяцев 2023 года в России сдали 86,2 миллиона квадратных метров жилья, что ниже итогов аналогичного периода прошлого года на 2%. Ввод жилья в России в октябре 2023 года сократился по сравнению с октябрем прошлого года почти на 26% - до 6,5 миллиона квадратных метров. Населением в октябре сдано только 2,1 миллиона квадратных метров, что на 59% ниже октября 2022 года.
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