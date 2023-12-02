https://ria.ru/20231202/zhile-1913363785.html

В России в ноябре ввели 37 миллионов квадратных метров жилья

В России в ноябре ввели 37 миллионов квадратных метров жилья - РИА Новости, 02.12.2023

В России в ноябре ввели 37 миллионов квадратных метров жилья

Ввод многоквартирного жилья в РФ в ноябре составил 37 миллионов квадратных метров, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) превысило 50 миллионов квадратных РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T18:05

2023-12-02T18:05

2023-12-02T18:05

выставка-форум "россия"

экономика

россия

москва

марат хуснуллин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906880307_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ac4a222b98563bdf2b3ff31e266885d.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ввод многоквартирного жилья в РФ в ноябре составил 37 миллионов квадратных метров, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) превысило 50 миллионов квадратных метров, сказал журналистам министр строительства РФ Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия". "Мы идём к рекорду, не будет у нас никаких сбоев, всё будет по плану. Многоквартирного жилья мы ввели сегодня 37 миллионов (квадратных метров - ред.). Это оперативные данные. Может быть, (достигнем цели - ред.) 51 (миллион квадратных метров - ред.) даже", - сказал он. Объём индивидуального жилищного строительства, по его словам, превысил 50 миллионов квадратных метров. В субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин напомнил, что по итогам 2023 года в России будет введено жилья не менее 104 миллионов квадратных метров. Ранее в ноябре Хуснуллин сказал журналистам, что спад ввода жилья в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) в России в октябре, который Росстат оценил почти в 60%, обусловлен спецификой реализации программ газификации в стране. В ранее опубликованных материалах Росстата отмечалось, что по итогам десяти месяцев 2023 года в России сдали 86,2 миллиона квадратных метров жилья, что ниже итогов аналогичного периода прошлого года на 2%. Ввод жилья в России в октябре 2023 года сократился по сравнению с октябрем прошлого года почти на 26% - до 6,5 миллиона квадратных метров. Населением в октябре сдано только 2,1 миллиона квадратных метров, что на 59% ниже октября 2022 года.

https://ria.ru/20231202/zhile-1913362291.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, москва, марат хуснуллин, федеральная служба государственной статистики (росстат), выставка-форум "россия"