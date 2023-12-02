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В России в ноябре ввели 37 миллионов квадратных метров жилья - РИА Новости, 02.12.2023
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18:05 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/zhile-1913363785.html
В России в ноябре ввели 37 миллионов квадратных метров жилья
В России в ноябре ввели 37 миллионов квадратных метров жилья - РИА Новости, 02.12.2023
В России в ноябре ввели 37 миллионов квадратных метров жилья
Ввод многоквартирного жилья в РФ в ноябре составил 37 миллионов квадратных метров, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) превысило 50 миллионов квадратных РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T18:05
2023-12-02T18:05
выставка-форум "россия"
экономика
россия
москва
марат хуснуллин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ввод многоквартирного жилья в РФ в ноябре составил 37 миллионов квадратных метров, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) превысило 50 миллионов квадратных метров, сказал журналистам министр строительства РФ Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия". "Мы идём к рекорду, не будет у нас никаких сбоев, всё будет по плану. Многоквартирного жилья мы ввели сегодня 37 миллионов (квадратных метров - ред.). Это оперативные данные. Может быть, (достигнем цели - ред.) 51 (миллион квадратных метров - ред.) даже", - сказал он. Объём индивидуального жилищного строительства, по его словам, превысил 50 миллионов квадратных метров. В субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин напомнил, что по итогам 2023 года в России будет введено жилья не менее 104 миллионов квадратных метров. Ранее в ноябре Хуснуллин сказал журналистам, что спад ввода жилья в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) в России в октябре, который Росстат оценил почти в 60%, обусловлен спецификой реализации программ газификации в стране. В ранее опубликованных материалах Росстата отмечалось, что по итогам десяти месяцев 2023 года в России сдали 86,2 миллиона квадратных метров жилья, что ниже итогов аналогичного периода прошлого года на 2%. Ввод жилья в России в октябре 2023 года сократился по сравнению с октябрем прошлого года почти на 26% - до 6,5 миллиона квадратных метров. Населением в октябре сдано только 2,1 миллиона квадратных метров, что на 59% ниже октября 2022 года.
https://ria.ru/20231202/zhile-1913362291.html
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экономика, россия, москва, марат хуснуллин, федеральная служба государственной статистики (росстат), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Москва, Марат Хуснуллин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Выставка-форум "Россия"
В России в ноябре ввели 37 миллионов квадратных метров жилья

Файзуллин: в РФ в ноябре ввели 37 миллионов "квадратов" многоквартирного жилья

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖилой дом для переселения по программе реновации в Москве
Жилой дом для переселения по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жилой дом для переселения по программе реновации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ввод многоквартирного жилья в РФ в ноябре составил 37 миллионов квадратных метров, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) превысило 50 миллионов квадратных метров, сказал журналистам министр строительства РФ Ирек Файзуллин на выставке-форуме "Россия".
"Мы идём к рекорду, не будет у нас никаких сбоев, всё будет по плану. Многоквартирного жилья мы ввели сегодня 37 миллионов (квадратных метров - ред.). Это оперативные данные. Может быть, (достигнем цели - ред.) 51 (миллион квадратных метров - ред.) даже", - сказал он.
Жилые дома в Казани - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
В Татарстане ввели более трех миллионов квадратных метров жилья
Вчера, 17:54
Объём индивидуального жилищного строительства, по его словам, превысил 50 миллионов квадратных метров.
В субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин напомнил, что по итогам 2023 года в России будет введено жилья не менее 104 миллионов квадратных метров.
Ранее в ноябре Хуснуллин сказал журналистам, что спад ввода жилья в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) в России в октябре, который Росстат оценил почти в 60%, обусловлен спецификой реализации программ газификации в стране.
В ранее опубликованных материалах Росстата отмечалось, что по итогам десяти месяцев 2023 года в России сдали 86,2 миллиона квадратных метров жилья, что ниже итогов аналогичного периода прошлого года на 2%. Ввод жилья в России в октябре 2023 года сократился по сравнению с октябрем прошлого года почти на 26% - до 6,5 миллиона квадратных метров. Населением в октябре сдано только 2,1 миллиона квадратных метров, что на 59% ниже октября 2022 года.
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

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1 из 20
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Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
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Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
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Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
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Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
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Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
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Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
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Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20
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С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20
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А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
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На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 20
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Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
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