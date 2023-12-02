В Татарстане ввели более трех миллионов квадратных метров жилья

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Свыше трех миллионов квадратных метров жилья введено в 2023 году в Татарстане, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Традиционно Татарстан показывает высокие результаты во всех отраслях. Особо хочу отметить строительную отрасль. Например, в этом году уже введено более трех миллионов квадратных метров жилья. Я помню то время, когда мы с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым, главой Татарстана), с Иреком Энваровичем (Файзуллиным, главой Минстроя РФ) думали, как нам дотянуть до двух миллионов квадратных метров жилья. А в этом году на сегодняшнюю дату уже за три миллиона переступили, при том что в Татарстане около четырех миллионов жителей", - сказал Хуснуллин на открытии Дня региона - презентации Республики Татарстан на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Файзуллин, также присутствовавший на мероприятии, назвал ввод такого объема жилья в республике новым рекордом, отметив высокие достижения в целом в строительном комплексе региона: в промышленном и жилищном строительстве, возведении социальных объектов. "Сегодня более 10 миллионов (квадратных метров) составляет градпотенциал республики, 57 программ реализуется", - добавил глава Минстроя. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил роль Татарстана в проведении мероприятий всероссийского и международного уровня. "Татарстан был пионером в проведении и возрождении очень важных не только международных мероприятий, но и российских. В 2008 году - Всероссийская универсиада, это Всероссийская спартакиада, которая прошла в 2022 году, это первые Игры стран СНГ. Также проекты, которые уже были анонсированы и пройдут в следующем году, - Игры будущего, Игры БРИКС. Можно перечислять очень много событий, но самое главное - это энергия созидания, которая рождена в Татарстане, постоянно восполняется и дает импульс развития нашего здорового, современного и успешного общества для всей России", - считает Матыцин. По информации представителя МИД России Сергея Петрова, Татарстан является одним из лидеров в международной деятельности среди регионов России, которая приносит плоды и региону, и всей России. "Сейчас сложное время. И Татарстан расширяет географию своих контактов. Среди партнеров Татарстана всегда были страны Глобального Юга, сейчас к ним добавляются новые - Китайская Народная Республика. Более 10 партнерских соглашений с провинциями Китая", - уточнил дипломат.
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Свыше трех миллионов квадратных метров жилья введено в 2023 году в Татарстане, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Традиционно Татарстан показывает высокие результаты во всех отраслях. Особо хочу отметить строительную отрасль. Например, в этом году уже введено более трех миллионов квадратных метров жилья. Я помню то время, когда мы с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым, главой Татарстана), с Иреком Энваровичем (Файзуллиным, главой Минстроя РФ) думали, как нам дотянуть до двух миллионов квадратных метров жилья. А в этом году на сегодняшнюю дату уже за три миллиона переступили, при том что в Татарстане около четырех миллионов жителей", - сказал Хуснуллин на открытии Дня региона - презентации Республики Татарстан на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Повара из Татарстана угощали гостей выставки "Россия" чаем и шурпой
Вчера, 17:46
Файзуллин, также присутствовавший на мероприятии, назвал ввод такого объема жилья в республике новым рекордом, отметив высокие достижения в целом в строительном комплексе региона: в промышленном и жилищном строительстве, возведении социальных объектов.
"Сегодня более 10 миллионов (квадратных метров) составляет градпотенциал республики, 57 программ реализуется", - добавил глава Минстроя.
Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил роль Татарстана в проведении мероприятий всероссийского и международного уровня.
"Татарстан был пионером в проведении и возрождении очень важных не только международных мероприятий, но и российских. В 2008 году - Всероссийская универсиада, это Всероссийская спартакиада, которая прошла в 2022 году, это первые Игры стран СНГ. Также проекты, которые уже были анонсированы и пройдут в следующем году, - Игры будущего, Игры БРИКС. Можно перечислять очень много событий, но самое главное - это энергия созидания, которая рождена в Татарстане, постоянно восполняется и дает импульс развития нашего здорового, современного и успешного общества для всей России", - считает Матыцин.
По информации представителя МИД России Сергея Петрова, Татарстан является одним из лидеров в международной деятельности среди регионов России, которая приносит плоды и региону, и всей России.
"Сейчас сложное время. И Татарстан расширяет географию своих контактов. Среди партнеров Татарстана всегда были страны Глобального Юга, сейчас к ним добавляются новые - Китайская Народная Республика. Более 10 партнерских соглашений с провинциями Китая", - уточнил дипломат.
Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.
Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.
Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.
Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.
Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.
Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.
Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.
Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.
Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.
Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.
Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.
Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.
Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.
Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.
Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.
Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.
Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.
Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.
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