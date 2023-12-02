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В Татарстане ввели более трех миллионов квадратных метров жилья - РИА Новости, 02.12.2023
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Республика Татарстан
 
17:54 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/zhile-1913362291.html
В Татарстане ввели более трех миллионов квадратных метров жилья
В Татарстане ввели более трех миллионов квадратных метров жилья - РИА Новости, 02.12.2023
В Татарстане ввели более трех миллионов квадратных метров жилья
Свыше трех миллионов квадратных метров жилья введено в 2023 году в Татарстане, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T17:54
2023-12-02T17:54
республика татарстан
россия
марат хуснуллин
республика татарстан (татарстан)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Свыше трех миллионов квадратных метров жилья введено в 2023 году в Татарстане, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Традиционно Татарстан показывает высокие результаты во всех отраслях. Особо хочу отметить строительную отрасль. Например, в этом году уже введено более трех миллионов квадратных метров жилья. Я помню то время, когда мы с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым, главой Татарстана), с Иреком Энваровичем (Файзуллиным, главой Минстроя РФ) думали, как нам дотянуть до двух миллионов квадратных метров жилья. А в этом году на сегодняшнюю дату уже за три миллиона переступили, при том что в Татарстане около четырех миллионов жителей", - сказал Хуснуллин на открытии Дня региона - презентации Республики Татарстан на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Файзуллин, также присутствовавший на мероприятии, назвал ввод такого объема жилья в республике новым рекордом, отметив высокие достижения в целом в строительном комплексе региона: в промышленном и жилищном строительстве, возведении социальных объектов. "Сегодня более 10 миллионов (квадратных метров) составляет градпотенциал республики, 57 программ реализуется", - добавил глава Минстроя. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил роль Татарстана в проведении мероприятий всероссийского и международного уровня. "Татарстан был пионером в проведении и возрождении очень важных не только международных мероприятий, но и российских. В 2008 году - Всероссийская универсиада, это Всероссийская спартакиада, которая прошла в 2022 году, это первые Игры стран СНГ. Также проекты, которые уже были анонсированы и пройдут в следующем году, - Игры будущего, Игры БРИКС. Можно перечислять очень много событий, но самое главное - это энергия созидания, которая рождена в Татарстане, постоянно восполняется и дает импульс развития нашего здорового, современного и успешного общества для всей России", - считает Матыцин. По информации представителя МИД России Сергея Петрова, Татарстан является одним из лидеров в международной деятельности среди регионов России, которая приносит плоды и региону, и всей России. "Сейчас сложное время. И Татарстан расширяет географию своих контактов. Среди партнеров Татарстана всегда были страны Глобального Юга, сейчас к ним добавляются новые - Китайская Народная Республика. Более 10 партнерских соглашений с провинциями Китая", - уточнил дипломат.
https://ria.ru/20231202/vystavka-1913361579.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, марат хуснуллин, республика татарстан (татарстан), выставка-форум "россия"
Республика Татарстан, Россия, Марат Хуснуллин, Республика Татарстан (Татарстан), Выставка-форум "Россия"
В Татарстане ввели более трех миллионов квадратных метров жилья

Хуснуллин: в Татарстане ввели более трех млн квадратных метров жилья в 2023 г

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖилые дома в Казани
Жилые дома в Казани - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жилые дома в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Свыше трех миллионов квадратных метров жилья введено в 2023 году в Татарстане, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Традиционно Татарстан показывает высокие результаты во всех отраслях. Особо хочу отметить строительную отрасль. Например, в этом году уже введено более трех миллионов квадратных метров жилья. Я помню то время, когда мы с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым, главой Татарстана), с Иреком Энваровичем (Файзуллиным, главой Минстроя РФ) думали, как нам дотянуть до двух миллионов квадратных метров жилья. А в этом году на сегодняшнюю дату уже за три миллиона переступили, при том что в Татарстане около четырех миллионов жителей", - сказал Хуснуллин на открытии Дня региона - презентации Республики Татарстан на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Рустам Минниханов на презентации павильона Республики Татарстан
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Файзуллин, также присутствовавший на мероприятии, назвал ввод такого объема жилья в республике новым рекордом, отметив высокие достижения в целом в строительном комплексе региона: в промышленном и жилищном строительстве, возведении социальных объектов.
"Сегодня более 10 миллионов (квадратных метров) составляет градпотенциал республики, 57 программ реализуется", - добавил глава Минстроя.
Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил роль Татарстана в проведении мероприятий всероссийского и международного уровня.
"Татарстан был пионером в проведении и возрождении очень важных не только международных мероприятий, но и российских. В 2008 году - Всероссийская универсиада, это Всероссийская спартакиада, которая прошла в 2022 году, это первые Игры стран СНГ. Также проекты, которые уже были анонсированы и пройдут в следующем году, - Игры будущего, Игры БРИКС. Можно перечислять очень много событий, но самое главное - это энергия созидания, которая рождена в Татарстане, постоянно восполняется и дает импульс развития нашего здорового, современного и успешного общества для всей России", - считает Матыцин.
По информации представителя МИД России Сергея Петрова, Татарстан является одним из лидеров в международной деятельности среди регионов России, которая приносит плоды и региону, и всей России.
"Сейчас сложное время. И Татарстан расширяет географию своих контактов. Среди партнеров Татарстана всегда были страны Глобального Юга, сейчас к ним добавляются новые - Китайская Народная Республика. Более 10 партнерских соглашений с провинциями Китая", - уточнил дипломат.
Секреты выставки "Россия" на ВДНХ: как увидеть всю страну
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

Стенд Краснодарского края на Международной выставке-форуме Россия

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

Презентация блюд в павильоне Дом российской кухни на Международной выставке-форуме Россия

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

Стенд Волгоградской области на Международной выставке-форуме Россия

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

Стенд Рязанской области на Международной выставке-форуме Россия

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

Участники выставки Россия на стенде острова Сахалин

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

Экспозиция стенда Пермского края на Международной выставке-форуме Россия

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

Стенд Хабаровского края на Международной выставке-форуме Россия

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

Стенд Ставропольского края на Международной выставке-форуме Россия

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

Стенд Республики Алтай на Международной выставке-форуме Россия

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

Павильон Макет Москвы на Международной выставке-форуме Россия

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 10

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 10

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 10

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Республика ТатарстанРоссияМарат ХуснуллинРеспублика Татарстан (Татарстан)Выставка-форум "Россия"
 
 
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