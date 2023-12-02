https://ria.ru/20231202/zhile-1913362291.html

В Татарстане ввели более трех миллионов квадратных метров жилья

В Татарстане ввели более трех миллионов квадратных метров жилья - РИА Новости, 02.12.2023

В Татарстане ввели более трех миллионов квадратных метров жилья

Свыше трех миллионов квадратных метров жилья введено в 2023 году в Татарстане, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T17:54

2023-12-02T17:54

2023-12-02T17:54

республика татарстан

россия

марат хуснуллин

республика татарстан (татарстан)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Свыше трех миллионов квадратных метров жилья введено в 2023 году в Татарстане, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Традиционно Татарстан показывает высокие результаты во всех отраслях. Особо хочу отметить строительную отрасль. Например, в этом году уже введено более трех миллионов квадратных метров жилья. Я помню то время, когда мы с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым, главой Татарстана), с Иреком Энваровичем (Файзуллиным, главой Минстроя РФ) думали, как нам дотянуть до двух миллионов квадратных метров жилья. А в этом году на сегодняшнюю дату уже за три миллиона переступили, при том что в Татарстане около четырех миллионов жителей", - сказал Хуснуллин на открытии Дня региона - презентации Республики Татарстан на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Файзуллин, также присутствовавший на мероприятии, назвал ввод такого объема жилья в республике новым рекордом, отметив высокие достижения в целом в строительном комплексе региона: в промышленном и жилищном строительстве, возведении социальных объектов. "Сегодня более 10 миллионов (квадратных метров) составляет градпотенциал республики, 57 программ реализуется", - добавил глава Минстроя. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил роль Татарстана в проведении мероприятий всероссийского и международного уровня. "Татарстан был пионером в проведении и возрождении очень важных не только международных мероприятий, но и российских. В 2008 году - Всероссийская универсиада, это Всероссийская спартакиада, которая прошла в 2022 году, это первые Игры стран СНГ. Также проекты, которые уже были анонсированы и пройдут в следующем году, - Игры будущего, Игры БРИКС. Можно перечислять очень много событий, но самое главное - это энергия созидания, которая рождена в Татарстане, постоянно восполняется и дает импульс развития нашего здорового, современного и успешного общества для всей России", - считает Матыцин. По информации представителя МИД России Сергея Петрова, Татарстан является одним из лидеров в международной деятельности среди регионов России, которая приносит плоды и региону, и всей России. "Сейчас сложное время. И Татарстан расширяет географию своих контактов. Среди партнеров Татарстана всегда были страны Глобального Юга, сейчас к ним добавляются новые - Китайская Народная Республика. Более 10 партнерских соглашений с провинциями Китая", - уточнил дипломат.

https://ria.ru/20231202/vystavka-1913361579.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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россия, марат хуснуллин, республика татарстан (татарстан), выставка-форум "россия"