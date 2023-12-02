https://ria.ru/20231202/zelenskiy-1913321889.html

"Уже на границах". В Германии обратились к России после приказа Зеленского

"Уже на границах". В Германии обратились к России после приказа Зеленского - РИА Новости, 02.12.2023

"Уже на границах". В Германии обратились к России после приказа Зеленского

Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают утверждения президента Украины Владимира Зеленского о планах построить оборонительные сооружения от... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T11:58

2023-12-02T11:58

2023-12-02T13:15

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают утверждения президента Украины Владимира Зеленского о планах построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины. "Русские, вы не слушайте Зеленского и Шольца, который послал танки к вашим границам, мы против этого", — написал один из комментаторов. "Как долго еще Зеленский хочет изматывать свой народ в давно проигранной войне против могущественного противника?" — задался вопросом другой. "Как быстро все поменялось. Раньше были обещания о захвате Крыма", — поддержал третий. "Зеленский отступает и хочет только укрепить оборону. Я вспоминаю, что не так давно он хотел вернуть Крым", — поделился мнением еще один пользователь."Это окончательное признание того, что наступательные усилия Украины провалились и не ожидается успеха в будущем", — заключили читатели. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за все это время ВСУ потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружений.В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму".

https://ria.ru/20231202/ukraina-1913316183.html

https://ria.ru/20231202/ukraina-1913307155.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский