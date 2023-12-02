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В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 02.12.2023
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы, передает Telegram-канал агентства УНИАН. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T03:49
2023-12-02T03:49
2023-12-02T09:37
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы, передает Telegram-канал агентства УНИАН."Сообщается о взрывах в Днепре", — говорится в публикации.Никаких подробностей не приводится.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей звучит воздушная тревога.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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В Днепропетровске прогремели взрывы
УНИАН: в Днепропетровске произошли взрывы