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В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 02.12.2023

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы, передает Telegram-канал агентства УНИАН. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T03:49

2023-12-02T03:49

2023-12-02T09:37

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Днепропетровске прогремели взрывы, передает Telegram-канал агентства УНИАН."Сообщается о взрывах в Днепре", — говорится в публикации.Никаких подробностей не приводится.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей звучит воздушная тревога.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

днепропетровск

днепропетровская область

днепр (город)

украина

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