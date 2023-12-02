Рейтинг@Mail.ru
На выставке "Россия" в День Татарстана пройдет свадьба по татарским обычаям - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
00:18 02.12.2023 (обновлено: 01:19 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/vystavka-1913286809.html
На выставке "Россия" в День Татарстана пройдет свадьба по татарским обычаям
На выставке "Россия" в День Татарстана пройдет свадьба по татарским обычаям - РИА Новости, 02.12.2023
На выставке "Россия" в День Татарстана пройдет свадьба по татарским обычаям
Свадебная церемония в традиционном татарском стиле, презентация достижений Татарстана и предстоящих "Игр будущего", мастер-классы по изготовлению тюбетейки и... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T00:18
2023-12-02T01:19
выставка-форум "россия"
москва
казань
рустам минниханов
талия минуллина
валдис пельш
выставка-форум "россия"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908702360_0:85:3441:2020_1920x0_80_0_0_7941d19d556f063c9e9619f9e470d47a.jpg
КАЗАНЬ, 2 дек – РИА Новости. Свадебная церемония в традиционном татарском стиле, презентация достижений Татарстана и предстоящих "Игр будущего", мастер-классы по изготовлению тюбетейки и сувениров из кожи пройдут в субботу в рамках Дня Татарстана на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "День Татарстана пройдет на выставке-форуме "Россия" 2 декабря. Республика представит достижения в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. В открытии примет участие раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов. Будут презентованы "Игры будущего", одним из зрелищных мероприятий станет церемония бракосочетания по татарским обычаям", - говорится в сообщении. Первые "Игры будущего" состоятся в Казани с 21 февраля по 3 марта следующего года. Это принципиально новые международные соревнования, которые будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Во время свадебной церемонии на Дне Татарстана новую семью создадут 23-летние Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова. Они оба выросли в многодетных семьях (в семье Зиятдиновых - пятеро детей, Ибрагимовых - трое), а познакомились в старших классах Карадуванской гимназии. Сейчас они учатся в авиационном вузе КНИТУ (КАИ) и планируют связать будущее с наукой. Во время обряда гости выставки станут свидетелями передачи национальных украшений от матери к дочери, смены девичьего платка на свадебный, как символ начала новой жизни невесты в статусе жены, а также увидят подготовку к свадебному обряду жениха, исполнение праздничного мужского танца. Церемония организована с участием Государственного ансамбля песни и танца Татарстана. Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина расскажет о потенциале республики в рамках лекции "Татарстан – территория возможностей". Любителей путешествий ждет презентация программы "Татарстан - край 1001 удовольствия". В доме российской кухни на площадке форума 10 ведущих шеф-поваров республики в течении дня проведут мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Программа Дня республики развернется на пяти площадках. Так, на уличной площадке состоится презентация татарской национальной кухни и обряда "Каз өмәсе" (заготовка гусей) в исполнении артистов Татарского государственного театра драмы и комедии имени К.Тинчурина. В оном из павильонов пройдут мастер-классы по изготовлению татарского головного убора - тюбетейки, сувениров из кожи, по татарскому национальному танцу. О Татарстане расскажет фильм Валдиса Пельша "Дорогами открытий. Третья столица", также состоится презентация тизера мультфильма "Туган батыр" о татарском сказочном герое.
москва
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908702360_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_45e6dcae2bfcdca5f6a61b6bd8d76e85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, казань, рустам минниханов, талия минуллина, валдис пельш, выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Москва, Казань, Рустам Минниханов, Талия Минуллина, Валдис Пельш, Выставка-форум "Россия", Общество
На выставке "Россия" в День Татарстана пройдет свадьба по татарским обычаям

На выставке "Россия" в День Татарстана пройдет свадьба по татарским обычаям

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 2 дек – РИА Новости. Свадебная церемония в традиционном татарском стиле, презентация достижений Татарстана и предстоящих "Игр будущего", мастер-классы по изготовлению тюбетейки и сувениров из кожи пройдут в субботу в рамках Дня Татарстана на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".
«
"День Татарстана пройдет на выставке-форуме "Россия" 2 декабря. Республика представит достижения в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. В открытии примет участие раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов. Будут презентованы "Игры будущего", одним из зрелищных мероприятий станет церемония бракосочетания по татарским обычаям", - говорится в сообщении.
Первые "Игры будущего" состоятся в Казани с 21 февраля по 3 марта следующего года. Это принципиально новые международные соревнования, которые будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.
Во время свадебной церемонии на Дне Татарстана новую семью создадут 23-летние Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова. Они оба выросли в многодетных семьях (в семье Зиятдиновых - пятеро детей, Ибрагимовых - трое), а познакомились в старших классах Карадуванской гимназии. Сейчас они учатся в авиационном вузе КНИТУ (КАИ) и планируют связать будущее с наукой. Во время обряда гости выставки станут свидетелями передачи национальных украшений от матери к дочери, смены девичьего платка на свадебный, как символ начала новой жизни невесты в статусе жены, а также увидят подготовку к свадебному обряду жениха, исполнение праздничного мужского танца. Церемония организована с участием Государственного ансамбля песни и танца Татарстана.
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина расскажет о потенциале республики в рамках лекции "Татарстан – территория возможностей". Любителей путешествий ждет презентация программы "Татарстан - край 1001 удовольствия". В доме российской кухни на площадке форума 10 ведущих шеф-поваров республики в течении дня проведут мастер-классы по приготовлению национальных блюд.
Программа Дня республики развернется на пяти площадках. Так, на уличной площадке состоится презентация татарской национальной кухни и обряда "Каз өмәсе" (заготовка гусей) в исполнении артистов Татарского государственного театра драмы и комедии имени К.Тинчурина. В оном из павильонов пройдут мастер-классы по изготовлению татарского головного убора - тюбетейки, сувениров из кожи, по татарскому национальному танцу. О Татарстане расскажет фильм Валдиса Пельша "Дорогами открытий. Третья столица", также состоится презентация тизера мультфильма "Туган батыр" о татарском сказочном герое.
Фестивали и свадебные церемонии: как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

Международная выставка-форум Россия. Концертная программа Многонациональный Ямал

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75. В центре: Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Нижегородской области, павильон № 75

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №46 Энергия жизни

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №19 Атом

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

Шоу-лекция наставника и эксперта Юрия Башмета в рамках образовательной программы Международной выставки-форума Россия в лектории общества Знание

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Выступление музыкальной группы CREAM SODA

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Зрители на концерте музыкальной группы CREAM SODA

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Пермского края, Павильон № 75

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

Выставка Россия. Дни Дедов Морозов народов России: Ямал Ири.

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Ханты-Мансийского автономного округа, павильон №75

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

Международная выставка-форум Россия. Торжественное открытие экспозиции Министерства транспорта РФ Россия в движении, Павильон № 15 Россия в движении (Минтранс)

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 16

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
Выставка-форум "Россия"МоскваКазаньРустам МиннихановТалия МинуллинаВалдис ПельшВыставка-форум "Россия"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала