На выставке "Россия" в День Татарстана пройдет свадьба по татарским обычаям
Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.
Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.
Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.
Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.
К выставке проявили интерес и зарубежные гости.
К выставке проявили интерес и зарубежные гости.
Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".
Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".
В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.
В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.
На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.
На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.
Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.
Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.
Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.
Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.
Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.
Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.
Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.
Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.
Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.
Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.
Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.
Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.
Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.
Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.
А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.
А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.
Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.
Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.
К выставке проявили интерес и зарубежные гости.
Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".
В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.
На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.
Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.
Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.
Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.
Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.
Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.
Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.
Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.
А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.