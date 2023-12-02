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На выставке "Россия" в День Татарстана пройдет свадьба по татарским обычаям

На выставке "Россия" в День Татарстана пройдет свадьба по татарским обычаям - РИА Новости, 02.12.2023

На выставке "Россия" в День Татарстана пройдет свадьба по татарским обычаям

Свадебная церемония в традиционном татарском стиле, презентация достижений Татарстана и предстоящих "Игр будущего", мастер-классы по изготовлению тюбетейки и... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T00:18

2023-12-02T00:18

2023-12-02T01:19

выставка-форум "россия"

москва

казань

рустам минниханов

талия минуллина

валдис пельш

выставка-форум "россия"

общество

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КАЗАНЬ, 2 дек – РИА Новости. Свадебная церемония в традиционном татарском стиле, презентация достижений Татарстана и предстоящих "Игр будущего", мастер-классы по изготовлению тюбетейки и сувениров из кожи пройдут в субботу в рамках Дня Татарстана на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа". "День Татарстана пройдет на выставке-форуме "Россия" 2 декабря. Республика представит достижения в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. В открытии примет участие раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов. Будут презентованы "Игры будущего", одним из зрелищных мероприятий станет церемония бракосочетания по татарским обычаям", - говорится в сообщении. Первые "Игры будущего" состоятся в Казани с 21 февраля по 3 марта следующего года. Это принципиально новые международные соревнования, которые будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Во время свадебной церемонии на Дне Татарстана новую семью создадут 23-летние Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова. Они оба выросли в многодетных семьях (в семье Зиятдиновых - пятеро детей, Ибрагимовых - трое), а познакомились в старших классах Карадуванской гимназии. Сейчас они учатся в авиационном вузе КНИТУ (КАИ) и планируют связать будущее с наукой. Во время обряда гости выставки станут свидетелями передачи национальных украшений от матери к дочери, смены девичьего платка на свадебный, как символ начала новой жизни невесты в статусе жены, а также увидят подготовку к свадебному обряду жениха, исполнение праздничного мужского танца. Церемония организована с участием Государственного ансамбля песни и танца Татарстана. Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина расскажет о потенциале республики в рамках лекции "Татарстан – территория возможностей". Любителей путешествий ждет презентация программы "Татарстан - край 1001 удовольствия". В доме российской кухни на площадке форума 10 ведущих шеф-поваров республики в течении дня проведут мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Программа Дня республики развернется на пяти площадках. Так, на уличной площадке состоится презентация татарской национальной кухни и обряда "Каз өмәсе" (заготовка гусей) в исполнении артистов Татарского государственного театра драмы и комедии имени К.Тинчурина. В оном из павильонов пройдут мастер-классы по изготовлению татарского головного убора - тюбетейки, сувениров из кожи, по татарскому национальному танцу. О Татарстане расскажет фильм Валдиса Пельша "Дорогами открытий. Третья столица", также состоится презентация тизера мультфильма "Туган батыр" о татарском сказочном герое.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, казань, рустам минниханов, талия минуллина, валдис пельш, выставка-форум "россия", общество