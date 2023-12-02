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Не осознали. Экс-глава ЦРУ неожиданно высказался о российских военных - РИА Новости, 02.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 02.12.2023 (обновлено: 11:49 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913316183.html
Не осознали. Экс-глава ЦРУ неожиданно высказался о российских военных
Не осознали. Экс-глава ЦРУ неожиданно высказался о российских военных - РИА Новости, 02.12.2023
Не осознали. Экс-глава ЦРУ неожиданно высказался о российских военных
Россия грамотно выстроила оборону против ВСУ, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус на презентации своей книги "Конфликт: эволюция ведения войны с РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:46
2023-12-02T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия грамотно выстроила оборону против ВСУ, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус на презентации своей книги "Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины". Трансляция шла на YouTube-канале Washington Post. "Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее", — сказал он. Петреус признал, что во время летнего наступления Украина "безусловно, не достигла всего того, на что надеялась". Он утверждает, что важной причиной стала задержка с получением ВСУ вооружений от западных стран, прежде всего авиации. В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму". Украинское контрнаступление идет уже полгода, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за все это время ВСУ потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружений.
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913304623.html
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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины
Не осознали. Экс-глава ЦРУ неожиданно высказался о российских военных

Экс-глава ЦРУ Петреус связал неудачное наступление ВСУ с нехваткой оружия

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия грамотно выстроила оборону против ВСУ, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус на презентации своей книги "Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины". Трансляция шла на YouTube-канале Washington Post.
"Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее", — сказал он.
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Петреус признал, что во время летнего наступления Украина "безусловно, не достигла всего того, на что надеялась". Он утверждает, что важной причиной стала задержка с получением ВСУ вооружений от западных стран, прежде всего авиации.
В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму".
Украинское контрнаступление идет уже полгода, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за все это время ВСУ потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружений.
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