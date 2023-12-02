https://ria.ru/20231202/ukraina-1913304623.html

Учитесь. Зеленского и Залужного жестко пристыдили действиями ВС России

Учитесь. Зеленского и Залужного жестко пристыдили действиями ВС России - РИА Новости, 02.12.2023

Учитесь. Зеленского и Залужного жестко пристыдили действиями ВС России

Украинскому руководству стоит поучиться строить оборонительные линии у российских военных, написал в Facebook* главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T08:44

2023-12-02T08:44

2023-12-02T11:51

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинскому руководству стоит поучиться строить оборонительные линии у российских военных, написал в Facebook* главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов. Он отметил, что тоннели российской армии ведут к жилым помещениям, в которых бойцы едят и отдыхают. Кроме того, через них можно попасть прямо в зону боевых действий, не рискуя оказаться по дороге под обстрелом противника. "Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, главнокомандующий Залужный и наш Генштаб должны <…> учиться у россиян, как организовывать и строить укрепленные зоны обороны", — говорится в публикации. Как писал в начале ноября немецкий журнал Focus, моральный дух украинских солдат и их доверие к властям падают из-за неудач на фронте. Украинское контрнаступление идет уже полгода, но ни на одном направлений ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за все это время ВСУ потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружений.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231202/politika-1913176442.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины