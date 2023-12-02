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Учитесь. Зеленского и Залужного жестко пристыдили действиями ВС России - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 02.12.2023 (обновлено: 11:51 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913304623.html
Учитесь. Зеленского и Залужного жестко пристыдили действиями ВС России
Учитесь. Зеленского и Залужного жестко пристыдили действиями ВС России - РИА Новости, 02.12.2023
Учитесь. Зеленского и Залужного жестко пристыдили действиями ВС России
Украинскому руководству стоит поучиться строить оборонительные линии у российских военных, написал в Facebook* главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T08:44
2023-12-02T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинскому руководству стоит поучиться строить оборонительные линии у российских военных, написал в Facebook* главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов. Он отметил, что тоннели российской армии ведут к жилым помещениям, в которых бойцы едят и отдыхают. Кроме того, через них можно попасть прямо в зону боевых действий, не рискуя оказаться по дороге под обстрелом противника. "Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, главнокомандующий Залужный и наш Генштаб должны &lt;…&gt; учиться у россиян, как организовывать и строить укрепленные зоны обороны", — говорится в публикации. Как писал в начале ноября немецкий журнал Focus, моральный дух украинских солдат и их доверие к властям падают из-за неудач на фронте. Украинское контрнаступление идет уже полгода, но ни на одном направлений ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за все это время ВСУ потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружений.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231202/politika-1913176442.html
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html
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Новости
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Учитесь. Зеленского и Залужного жестко пристыдили действиями ВС России

Бутусов призвал Зеленского и Залужного учиться строить линии обороны у ВС РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинскому руководству стоит поучиться строить оборонительные линии у российских военных, написал в Facebook* главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
Он отметил, что тоннели российской армии ведут к жилым помещениям, в которых бойцы едят и отдыхают. Кроме того, через них можно попасть прямо в зону боевых действий, не рискуя оказаться по дороге под обстрелом противника.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Зеленский подождет. НАТО переключила внимание с Киева
08:00
"Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, главнокомандующий Залужный и наш Генштаб должны <…> учиться у россиян, как организовывать и строить укрепленные зоны обороны", — говорится в публикации.
Как писал в начале ноября немецкий журнал Focus, моральный дух украинских солдат и их доверие к властям падают из-за неудач на фронте.
Украинское контрнаступление идет уже полгода, но ни на одном направлений ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за все это время ВСУ потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружений.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Такого предательства Киев не ждал. У Украины появился новый враг
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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