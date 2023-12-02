https://ria.ru/20231202/ssha-1913303358.html

Атака ХАМАС на Израиль подорвала планы США на Индию, считает эксперт

Атака ХАМАС на Израиль подорвала планы США на Индию, считает эксперт - РИА Новости, 02.12.2023

Атака ХАМАС на Израиль подорвала планы США на Индию, считает эксперт

Разгоревшийся после атаки движения ХАМАС на Израиль конфликт на Ближнем Востоке мешает планам США создать экономический коридор из Индии в противовес Китаю,... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T08:26

2023-12-02T08:26

2023-12-02T08:26

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АФИНЫ, 2 дек - РИА Новости. Разгоревшийся после атаки движения ХАМАС на Израиль конфликт на Ближнем Востоке мешает планам США создать экономический коридор из Индии в противовес Китаю, такое мнение высказал РИА Новости бывший депутат Европарламента, профессор институтов Европейского союза в Университете Крита Нотис Мариас. Он также возглавляет непарламентскую партию "Греция – другой путь". "Террористическая атака ХАМАС 7 октября и последовавшая за ней война, помимо сотен погибших в регионе, привели к полному разрыву отношений Израиля с некоторыми умеренными арабскими странами; отношений, которые начали нормализовываться в последние годы с целью экономического сотрудничества между заинтересованными странами, особенно в энергетическом секторе. Ключевым элементом всего этого развития стали так называемые Авраамовы соглашения и предстоящая нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Нормализация была крайне важна для реализации проекта экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа (IMEC), о котором лидеры США и Индии объявили в кулуарах конференции G-20 в Нью-Дели 9 сентября", - сказал Мариас. "Целью этого проекта, спонсируемого Вашингтоном, конечно же, было создание конкурентоспособного экономического коридора по отношению к известному китайскому "Шелковому пути", – отметил эксперт. Однако, по его словам, экономический коридор оказался "заложником" ХАМАСа. "Террористическая атака ХАМАС буквально взорвала IMEC", - сказал Мариас. По его словам, "Большая семерка" в условиях новой холодной войны разрабатывала способы реагирования на успешный китайский проект "Один пояс – один путь", также известный как "китайский Шелковый путь". В него с 2013 года Китай уже осуществил прямые инвестиции на сумму почти 1 триллион долларов. Реагируя на китайский "Шелковый путь", Запад решил на саммите "Большой семерки" в Англии в 2021 году принять американскую инициативу Build Back Better World" (B3W), направленную на ограничение экономического влияния Китая на международной арене. Реакцией ЕС на китайский "Шелковый путь" стала в 2021 году инициатива "Глобальные ворота", целью которой является мобилизация до 300 миллиардов евро инвестиций в период 2021-2027 годов в области цифровых технологий, энергетики и транспорта, а также укрепления здравоохранения, образования и исследований во всем мире. "Фактически "Глобальные ворота" ЕС полностью интегрированы в инициативу США Build Back Better World. Сотрудничество Вашингтона и Брюсселя по-прежнему очень тесное, и это было недавно подтверждено на саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели 9-10 сентября. На полях саммита было организовано мероприятие на тему "Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций" (PGII), где США и ЕС снова сыграли центральную роль, нацелившись на Китай", - считает Мариас. "В этом контексте 9 сентября в Нью-Дели был подписан Меморандум о сотрудничестве между США, Индией, ЕС, Германией, Францией, Италией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами с целью создания экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа. IMEC призван соединить огромный рынок Индии с Европой. Это система комбинированных морских перевозок морскими судами и сухопутных железнодорожных перевозок, которая начнется из Мумбаи и закончится в Пирее, который станет воротами не только для китайских товаров, но и воротами для индийских товаров", - сказал эксперт. Говоря о роли Греции, Мариас напомнил о визите премьер-министра Индии Марендры Моди в Афины 25 августа 2023 года, когда Моди назвал Грецию "важными экономическими, логистическими и стратегическими воротами для входа Индии в Европейский Союз и регион Восточной Европы в целом". "Существуют прекрасные возможности для взаимодействия индийского и греческого бизнеса. На политическом уровне существует обязательство обеспечить это", - сказал Мариас. Согласно плану, IMEC будет состоять из двух отдельных коридоров: Восточного коридора, который соединит Индию с Аравийским полуостровом через Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, и Северного коридора, который соединит Саудовскую Аравию по железной дороге через Иорданию и Израиль с портом Хайфа, а затем морем в Пирей, откуда товары также будут направляться в остальную Европу по железной дороге. После подписания Меморандума о сотрудничестве IMEC сразу же начались контакты на техническом уровне с Саудовской Аравией, которая уже заявила, что собирается выделить для IMEC 20 миллиардов долларов. "Террористическая атака ХАМАСА помимо прочего встревожила США и ЕС также потому, что ХАМАС "взорвал" молодое предприятие IMEC. В этой связи характерна реакция Джо Байдена, который, выступая из Овального кабинета 20 октября 2023 года, назвал экономический коридор Индия-Ближний Восток-Европа жизненно важным для национальной безопасности США. После саммита США-ЕС в тот же день в Вашингтоне он позаботился о том, чтобы в совместном коммюнике США-ЕС была ссылка на IMEC", - сказал Мариас. По его мнению, показательна жесткая реакция Турции на IMEC. "Хотя можно было ожидать резкой реакции Китая на IMEC, самый сильный огонь был открыт из Турции. Сразу после подписания меморандума по IMEC президент Тайип Эрдоган, находившийся в Нью-Дели на саммите G-20, отреагировал следующим образом: "Мы говорим, что без Турции нет коридора. Турция - важная производственная и торговая база. Самая удобная линия для движения с востока на запад должна проходить через Турцию. А турецкая пресса теперь празднует верный предполагаемый крах IMEC", - сказал Мариас.

https://ria.ru/20231201/pravitelstvo-1913037068.html

https://ria.ru/20231129/aziaty-1912481820.html

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в мире, индия, сша, саудовская аравия, нотис мариас, джо байден, евросоюз, хамас, европарламент, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году