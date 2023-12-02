Спецоперация, 2 декабря: ПВО сбила две украинские ракеты над Азовским морем
Система ПВО уничтожила две ракеты С-200 ВСУ над Азовским морем
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск России
Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск России. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, сокращении европейской помощи Украине и уничтожении ракет ВСУ над Азовским морем — в материале РИА Новости.
Ход операции
- Российские войска за неделю нанесли 27 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения и пунктам размещения ВСУ — все объекты поражены, сообщили в Минобороны;
- За этот же период российские подразделения отразили 18 атак украинской армии на Купянском направлении, потери противника превысили 315 военных;
- На Краснолиманском направлении отражены 13 атак штурмовых групп ВСУ, их общие потери превысили 950 солдат убитыми и ранеными;
- На Купянском направлении группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский;
- На Донецком направлении российская армия за неделю отбила 17 атак противника, на Южнодонецком — три, на Запорожском — четырнадцать. Украинские войска в совокупности потеряли за семь дней около 2875 военнослужащих;
- На Херсонском направлении ВСУ предпринимали неоднократные неудачные попытки высадить боевые групп на островах и на левобережье Днепра, потеряв при этом 450 военных и 23 лодки;
- Герой клипа "Тает лед" группы "Грибы" Дениса Степанова погиб в ходе спецоперации. Как сообщили власти Ухты, где родился погибший, прощание с ним прошло в ноябре. Клип "Тает лед" вышел в 2017 году, он набрал 268 миллионов просмотров на YouTube.
Атаки ВСУ на российскую территорию
Минобороны сообщило о пытке киевского режима атаковать территорию России с применением переоборудованных для ударов по наземным целям зенитных ракет С-200. Силы ПВО уничтожили над Азовским морем два таких снаряда.
В свою очередь, в РЖД заявили, что на перегоне Восточно-Сибирской железной дороги в Бурятии полностью восстановили движение.
В четверг на перегоне Итыкит — Окусикан при движении по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. По данным СК, загорелся вагон-цистерна с топливом, пострадавших нет. При этом украинские СМИ утверждали, что инцидент в тоннеле произошел из-за действий киевских диверсантов.
Глава Росатома Алексей Лихачев и руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились провести полномасштабные консультации по Запорожской АЭС в январе-феврале следующего года. Ранее безопасность станции не раз подвергалась риску из-за атак БПЛА и обстрелов с украинской стороны, а также попыток ВСУ высадить десант рядом с ЗАЭС для ее захвата.
С 1 сентября на объекте работает миссия наблюдателей МАГАТЭ.
Сокращение помощи Украине
Западные СМИ сообщили, что Германия намерена уменьшить вклад страны в "Европейский фонд мира" для Украины. В Берлине предложили засчитывать уже переданную помощь в виде техники.
Ранее в Евросоюзе планировали собрать 20 миллиардов евро для военных поставок киевскому режиму на четыре года.