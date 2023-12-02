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Спецоперация, 2 декабря: ПВО сбила две украинские ракеты над Азовским морем - РИА Новости, 03.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 02.12.2023 (обновлено: 09:02 03.12.2023)
https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913395136.html
Спецоперация, 2 декабря: ПВО сбила две украинские ракеты над Азовским морем
Спецоперация, 2 декабря: ПВО сбила две украинские ракеты над Азовским морем - РИА Новости, 03.12.2023
Спецоперация, 2 декабря: ПВО сбила две украинские ракеты над Азовским морем
О ходе спецоперации, сокращении европейской помощи Украине и уничтожении ракет ВСУ над Азовским морем — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-02T23:17
2023-12-03T09:02
в мире
алексей лихачев
рафаэль гросси
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, сокращении европейской помощи Украине и уничтожении ракет ВСУ над Азовским морем — в материале РИА Новости.Ход операцииАтаки ВСУ на российскую территориюМинобороны сообщило о пытке киевского режима атаковать территорию России с применением переоборудованных для ударов по наземным целям зенитных ракет С-200. Силы ПВО уничтожили над Азовским морем два таких снаряда.В свою очередь, в РЖД заявили, что на перегоне Восточно-Сибирской железной дороги в Бурятии полностью восстановили движение. В четверг на перегоне Итыкит — Окусикан при движении по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. По данным СК, загорелся вагон-цистерна с топливом, пострадавших нет. При этом украинские СМИ утверждали, что инцидент в тоннеле произошел из-за действий киевских диверсантов. Глава Росатома Алексей Лихачев и руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились провести полномасштабные консультации по Запорожской АЭС в январе-феврале следующего года. Ранее безопасность станции не раз подвергалась риску из-за атак БПЛА и обстрелов с украинской стороны, а также попыток ВСУ высадить десант рядом с ЗАЭС для ее захвата. С 1 сентября на объекте работает миссия наблюдателей МАГАТЭ. Сокращение помощи УкраинеЗападные СМИ сообщили, что Германия намерена уменьшить вклад страны в "Европейский фонд мира" для Украины. В Берлине предложили засчитывать уже переданную помощь в виде техники. Ранее в Евросоюзе планировали собрать 20 миллиардов евро для военных поставок киевскому режиму на четыре года.
https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html
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в мире, алексей лихачев, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, магатэ, украина, киев, россия, ухта
В мире, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Украина, Киев, Россия, Специальная военная операция на Украине, Ухта
Спецоперация, 2 декабря: ПВО сбила две украинские ракеты над Азовским морем

Система ПВО уничтожила две ракеты С-200 ВСУ над Азовским морем

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск России
Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск России - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, сокращении европейской помощи Украине и уничтожении ракет ВСУ над Азовским морем — в материале РИА Новости.

Ход операции

  • Российские войска за неделю нанесли 27 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения боеприпасов, вооружения и пунктам размещения ВСУ — все объекты поражены, сообщили в Минобороны;
  • За этот же период российские подразделения отразили 18 атак украинской армии на Купянском направлении, потери противника превысили 315 военных;
  • На Краснолиманском направлении отражены 13 атак штурмовых групп ВСУ, их общие потери превысили 950 солдат убитыми и ранеными;
  • На Купянском направлении группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский;
  • На Донецком направлении российская армия за неделю отбила 17 атак противника, на Южнодонецком — три, на Запорожском — четырнадцать. Украинские войска в совокупности потеряли за семь дней около 2875 военнослужащих;
  • На Херсонском направлении ВСУ предпринимали неоднократные неудачные попытки высадить боевые групп на островах и на левобережье Днепра, потеряв при этом 450 военных и 23 лодки;
  • Герой клипа "Тает лед" группы "Грибы" Дениса Степанова погиб в ходе спецоперации. Как сообщили власти Ухты, где родился погибший, прощание с ним прошло в ноябре. Клип "Тает лед" вышел в 2017 году, он набрал 268 миллионов просмотров на YouTube.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 декабря, 18:36
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.12.2023Посмотреть

Атаки ВСУ на российскую территорию

Минобороны сообщило о пытке киевского режима атаковать территорию России с применением переоборудованных для ударов по наземным целям зенитных ракет С-200. Силы ПВО уничтожили над Азовским морем два таких снаряда.
В свою очередь, в РЖД заявили, что на перегоне Восточно-Сибирской железной дороги в Бурятии полностью восстановили движение.
В четверг на перегоне Итыкит — Окусикан при движении по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. По данным СК, загорелся вагон-цистерна с топливом, пострадавших нет. При этом украинские СМИ утверждали, что инцидент в тоннеле произошел из-за действий киевских диверсантов.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
"Будет непросто". Что ждет российских и украинских солдат зимой
Вчера, 08:00
Глава Росатома Алексей Лихачев и руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились провести полномасштабные консультации по Запорожской АЭС в январе-феврале следующего года. Ранее безопасность станции не раз подвергалась риску из-за атак БПЛА и обстрелов с украинской стороны, а также попыток ВСУ высадить десант рядом с ЗАЭС для ее захвата.
С 1 сентября на объекте работает миссия наблюдателей МАГАТЭ.

Сокращение помощи Украине

Западные СМИ сообщили, что Германия намерена уменьшить вклад страны в "Европейский фонд мира" для Украины. В Берлине предложили засчитывать уже переданную помощь в виде техники.
Ранее в Евросоюзе планировали собрать 20 миллиардов евро для военных поставок киевскому режиму на четыре года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Зеленский подождет. НАТО переключила внимание с Киева
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиВооруженные силы УкраиныМАГАТЭУкраинаКиевРоссияУхта
 
 
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