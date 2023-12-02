https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913395136.html

Спецоперация, 2 декабря: ПВО сбила две украинские ракеты над Азовским морем

Спецоперация, 2 декабря: ПВО сбила две украинские ракеты над Азовским морем - РИА Новости, 03.12.2023

Спецоперация, 2 декабря: ПВО сбила две украинские ракеты над Азовским морем

О ходе спецоперации, сокращении европейской помощи Украине и уничтожении ракет ВСУ над Азовским морем — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-02T23:17

2023-12-02T23:17

2023-12-03T09:02

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, сокращении европейской помощи Украине и уничтожении ракет ВСУ над Азовским морем — в материале РИА Новости.Ход операцииАтаки ВСУ на российскую территориюМинобороны сообщило о пытке киевского режима атаковать территорию России с применением переоборудованных для ударов по наземным целям зенитных ракет С-200. Силы ПВО уничтожили над Азовским морем два таких снаряда.В свою очередь, в РЖД заявили, что на перегоне Восточно-Сибирской железной дороги в Бурятии полностью восстановили движение. В четверг на перегоне Итыкит — Окусикан при движении по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. По данным СК, загорелся вагон-цистерна с топливом, пострадавших нет. При этом украинские СМИ утверждали, что инцидент в тоннеле произошел из-за действий киевских диверсантов. Глава Росатома Алексей Лихачев и руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились провести полномасштабные консультации по Запорожской АЭС в январе-феврале следующего года. Ранее безопасность станции не раз подвергалась риску из-за атак БПЛА и обстрелов с украинской стороны, а также попыток ВСУ высадить десант рядом с ЗАЭС для ее захвата. С 1 сентября на объекте работает миссия наблюдателей МАГАТЭ. Сокращение помощи УкраинеЗападные СМИ сообщили, что Германия намерена уменьшить вклад страны в "Европейский фонд мира" для Украины. В Берлине предложили засчитывать уже переданную помощь в виде техники. Ранее в Евросоюзе планировали собрать 20 миллиардов евро для военных поставок киевскому режиму на четыре года.

https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html

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в мире, алексей лихачев, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, магатэ, украина, киев, россия, ухта