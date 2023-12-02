https://ria.ru/20231202/sochi-1913319533.html

В Сочи открыли первый городской пляж после шторма

В Сочи открыли первый городской пляж после шторма - РИА Новости, 02.12.2023

В Сочи открыли первый городской пляж после шторма

Центральный пляж "Маяк", расположенный на Приморской набережной в Сочи, открыли после шторма и завершения уборочных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T11:27

2023-12-02T11:27

2023-12-02T11:27

сочи

сильный шторм на черноморском побережье россии

общество

новости - туризм

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СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Центральный пляж "Маяк", расположенный на Приморской набережной в Сочи, открыли после шторма и завершения уборочных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации пляжной территории. Сочинские зимние пляжи закрыли с 27 ноября после сильного шторма, разрушившего часть инфраструктуры в прибрежных зонах. В пятницу власти курорта информировали, что открывать зимние пляжные территории будут поэтапно, первым стартует "Маяк", далее откроются 11 пляжей в Хостинском районе, а вот остальные - это 24 территории, станут доступны для отдыха только к середине декабря. В субботу пляж "Маяк" открыт и уже доступен для отдыха, там стоят пуфы, качели, шторма нет. "Мы открылись сегодня", - сказали агентству в администрации пляжа. Кроме прочего, сегодня после продолжительных дождей, на курорте установилась ясная погода, температура воздуха с утра достигает 17 градусов тепла, осадков нет, город постепенно возвращается в привычный ритм жизни.

сочи

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, сильный шторм на черноморском побережье россии, общество, новости - туризм