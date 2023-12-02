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В Сочи открыли первый городской пляж после шторма - РИА Новости, 02.12.2023
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11:27 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/sochi-1913319533.html
В Сочи открыли первый городской пляж после шторма
В Сочи открыли первый городской пляж после шторма - РИА Новости, 02.12.2023
В Сочи открыли первый городской пляж после шторма
Центральный пляж "Маяк", расположенный на Приморской набережной в Сочи, открыли после шторма и завершения уборочных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T11:27
2023-12-02T11:27
сочи
сильный шторм на черноморском побережье россии
общество
новости - туризм
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СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Центральный пляж "Маяк", расположенный на Приморской набережной в Сочи, открыли после шторма и завершения уборочных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации пляжной территории. Сочинские зимние пляжи закрыли с 27 ноября после сильного шторма, разрушившего часть инфраструктуры в прибрежных зонах. В пятницу власти курорта информировали, что открывать зимние пляжные территории будут поэтапно, первым стартует "Маяк", далее откроются 11 пляжей в Хостинском районе, а вот остальные - это 24 территории, станут доступны для отдыха только к середине декабря. В субботу пляж "Маяк" открыт и уже доступен для отдыха, там стоят пуфы, качели, шторма нет. "Мы открылись сегодня", - сказали агентству в администрации пляжа. Кроме прочего, сегодня после продолжительных дождей, на курорте установилась ясная погода, температура воздуха с утра достигает 17 градусов тепла, осадков нет, город постепенно возвращается в привычный ритм жизни.
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353
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сочи, сильный шторм на черноморском побережье россии, общество, новости - туризм
Сочи, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Общество, Новости - Туризм
В Сочи открыли первый городской пляж после шторма

Центральный городской пляж "Маяк" в Сочи первым открыли после шторма

© Фото : Сочи Официальный/TelegramУстранение последствий непогоды на набережной Сочи
Устранение последствий непогоды на набережной Сочи - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : Сочи Официальный/Telegram
Устранение последствий непогоды на набережной Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Центральный пляж "Маяк", расположенный на Приморской набережной в Сочи, открыли после шторма и завершения уборочных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации пляжной территории.
Сочинские зимние пляжи закрыли с 27 ноября после сильного шторма, разрушившего часть инфраструктуры в прибрежных зонах. В пятницу власти курорта информировали, что открывать зимние пляжные территории будут поэтапно, первым стартует "Маяк", далее откроются 11 пляжей в Хостинском районе, а вот остальные - это 24 территории, станут доступны для отдыха только к середине декабря.
В субботу пляж "Маяк" открыт и уже доступен для отдыха, там стоят пуфы, качели, шторма нет.
"Мы открылись сегодня", - сказали агентству в администрации пляжа.
Кроме прочего, сегодня после продолжительных дождей, на курорте установилась ясная погода, температура воздуха с утра достигает 17 градусов тепла, осадков нет, город постепенно возвращается в привычный ритм жизни.
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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