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Самолет, готовившийся к посадке в Шереметьево, приземлился - РИА Новости, 02.12.2023
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13:21 02.12.2023 (обновлено: 13:53 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/samolet-1913332371.html
Самолет, готовившийся к посадке в Шереметьево, приземлился
Самолет, готовившийся к посадке в Шереметьево, приземлился - РИА Новости, 02.12.2023
Самолет, готовившийся к посадке в Шереметьево, приземлился
Самолет из Санкт-Петербурга, который ранее готовился к аварийной посадке, благополучно приземлился в 13.11 мск в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:21
2023-12-02T13:53
шереметьево (аэропорт)
санкт-петербург
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Самолет из Санкт-Петербурга, который ранее готовился к аварийной посадке, благополучно приземлился в 13.11 мск в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что самолёт А-321 рейса "Санкт-Петербург-Москва" готовится к посадке в "Шереметьево", предположительно, с отказом левого двигателя."Воздушное судно в 13:11, мск благополучно совершило посадку. Начинаются штатные процедуры по обслуживанию пассажиров рейса на прилёте",- говорится в сообщении.Об успешной посадке воздушного судна в свою очередь сообщили агентству и в экстренных службах. "Самолет сел в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что на данный момент 162 пассажира рейса "Санкт-Петербург-Москва" благополучно доставлены в столичный аэропорт "Шереметьево"."В настоящее время 162 пассажира благополучно высажены и направлены в здание аэропорта. Спецслужбы осматривают борт. В случае выявления нарушений прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Как уточняется, организована проверка безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета.
https://ria.ru/20231201/samolet-1913148529.html
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шереметьево (аэропорт), санкт-петербург, москва, происшествия
Шереметьево (аэропорт), Санкт-Петербург, Москва, Происшествия
Самолет, готовившийся к посадке в Шереметьево, приземлился

Самолет, запросивший аварийную посадку, благополучно приземлился в Шереметьево

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ аэропорту Шереметьево в Москве
В аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Самолет из Санкт-Петербурга, который ранее готовился к аварийной посадке, благополучно приземлился в 13.11 мск в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что самолёт А-321 рейса "Санкт-Петербург-Москва" готовится к посадке в "Шереметьево", предположительно, с отказом левого двигателя.
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"Воздушное судно в 13:11, мск благополучно совершило посадку. Начинаются штатные процедуры по обслуживанию пассажиров рейса на прилёте",- говорится в сообщении.
Об успешной посадке воздушного судна в свою очередь сообщили агентству и в экстренных службах. "Самолет сел в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что на данный момент 162 пассажира рейса "Санкт-Петербург-Москва" благополучно доставлены в столичный аэропорт "Шереметьево".
"В настоящее время 162 пассажира благополучно высажены и направлены в здание аэропорта. Спецслужбы осматривают борт. В случае выявления нарушений прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как уточняется, организована проверка безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета.
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Шереметьево (аэропорт)Санкт-ПетербургМоскваПроисшествия
 
 
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