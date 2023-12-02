https://ria.ru/20231202/samolet-1913332371.html

Самолет, готовившийся к посадке в Шереметьево, приземлился

Самолет, готовившийся к посадке в Шереметьево, приземлился - РИА Новости, 02.12.2023

Самолет, готовившийся к посадке в Шереметьево, приземлился

Самолет из Санкт-Петербурга, который ранее готовился к аварийной посадке, благополучно приземлился в 13.11 мск в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:21

2023-12-02T13:21

2023-12-02T13:53

шереметьево (аэропорт)

санкт-петербург

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Самолет из Санкт-Петербурга, который ранее готовился к аварийной посадке, благополучно приземлился в 13.11 мск в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что самолёт А-321 рейса "Санкт-Петербург-Москва" готовится к посадке в "Шереметьево", предположительно, с отказом левого двигателя."Воздушное судно в 13:11, мск благополучно совершило посадку. Начинаются штатные процедуры по обслуживанию пассажиров рейса на прилёте",- говорится в сообщении.Об успешной посадке воздушного судна в свою очередь сообщили агентству и в экстренных службах. "Самолет сел в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что на данный момент 162 пассажира рейса "Санкт-Петербург-Москва" благополучно доставлены в столичный аэропорт "Шереметьево"."В настоящее время 162 пассажира благополучно высажены и направлены в здание аэропорта. Спецслужбы осматривают борт. В случае выявления нарушений прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Как уточняется, организована проверка безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета.

https://ria.ru/20231201/samolet-1913148529.html

https://ria.ru/20231201/samolet-1913065575.html

санкт-петербург

москва

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шереметьево (аэропорт), санкт-петербург, москва, происшествия