https://ria.ru/20231202/rosatom-1913386559.html

Кириенко рассказал, как Путин убедил всех создать госкорпорацию "Росатом"

Кириенко рассказал, как Путин убедил всех создать госкорпорацию "Росатом" - РИА Новости, 02.12.2023

Кириенко рассказал, как Путин убедил всех создать госкорпорацию "Росатом"

Решение президента России Владимира Путина создать госкорпорацию "Росатом", законодательно оформленное 16 лет назад, не имело прецедентов, но оно обеспечило... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T21:34

2023-12-02T21:34

2023-12-02T22:52

технологии

россия

сергей кириенко

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина создать госкорпорацию "Росатом", законодательно оформленное 16 лет назад, не имело прецедентов, но оно обеспечило развитие отечественной атомной отрасли и нынешнее лидерство РФ на мировом атомном рынке, заявил первый замруководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко.Первого декабря 2007 года Путин подписал закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию."Принятое президентом решение обеспечило развитие атомной отрасли, оно обеспечило сегодня лидерство России на глобальном атомном рынке", - сказал Кириенко в спецрепортаже телеканала "Россия 24" об истории создания госкорпорации "Росатом". Кириенко возглавлял российскую атомную отрасль в 2005-2016 годах.По его словам, зарубежные конкуренты в свое время ставили себе цель сделать так, чтобы Россия выбыла из числа лидеров мирового атомного рынка и лишь выполняла заказы других игроков."Я помню, мне когда-то глава французской атомной отрасли Анна Ловержон, это был 2006 год, сказала: "Ну, нет, конечно, мы не ставим себе задачу, чтобы у вас вообще не было атомной отрасли. Ну, будете какие-нибудь там заказы на комплектующие для нас исполнять, ну, что-то будем вам там немножко давать". То есть с голоду не умрете. Ну, понятно, какое лидерство? Всё, Советского Союза нет, и никакого лидерства России в атомной отрасли нет и быть не может, и даже несерьезно об этом говорить", - отметил Кириенко.Согласно прогнозам, составленным в 2006 году российскими специалистами и озвученным сейчас в спецрепортаже, ядерно-энергетический комплекс России на тот момент обладал устойчивостью и конкурентоспособностью лишь в краткосрочной перспективе. Общая мощность российских АЭС без продления сроков службы их энергоблоков упала бы до 5 гигаватт к 2024 году с почти 25 гигаватт в 2006 году, а их доля в общей выработке электроэнергии в России оказалась бы меньше 1%.В итоге к 2020 году Россия полностью потеряла бы экспортный потенциал по ядерному топливу для АЭС и ушла бы с мирового рынка. А к 2025 году атомная энергетика в стране просто перестала бы существовать, делали вывод эксперты.Решающие слова президентаКириенко рассказал, в чем была особенность создания атомной госкорпорации."Президент принял беспрецедентное решение о создании новой организационно-правовой формы - государственная корпорация, которая получала и полномочия хозяйствующего субъекта, причем такого глобального хозяйствующего субъекта, работающего на глобальных рынках, и при этом имела часть полномочий органа госуправления", - пояснил Кириенко."Я хорошо помню ответ, когда один из участников совещания сказал: "Владимир Владимирович, ну, у нас никогда такого прецедента не было, такого никто никогда не делал". На что президент сказал: "Знаете, атомная отрасль у нас тоже одна". И в этот момент было принято решение", - вспоминает Кириенко.Это решение спасло отечественную атомную отрасль и создало для России уникальные конкурентные преимущества, подчеркнул он."Во-первых, президент утвердил программу развития атомной отрасли в стране, а во-вторых, программу такой, если хотите, глобальной экспансии. То есть в ситуации, когда нас пытались списать и сказать, что России на атомном рынке нет, президент поставил задачу не просто остаться на атомном рынке, а стать номером один", - отметил Кириенко.По его словам, требовалась система решений, первым из которых стало утверждение комплексной программы развития отрасли, на которую государство выделило беспрецедентные по тем временам средства. "Второе - Россия тогда предоставила комплексное предложение, дающее возможность странам получать все блага атомной энергетики", - добавил Кириенко."Если бы не это… не глобальная экспансия "Росатома", не создание госкорпорации, не утверждение программы комплексного развития атомной отрасли, тогда для работы внутри страны не нужно такое количество обогатительных заводов, не нужно такое количество заводов по фабрикации топлива, не нужно такое количество месторождений урана, не нужно такое машиностроение. Это означает, что не то что новое не создавалось бы, а старое тогда надо было постепенно ликвидировать, реформировать, распродавать", - пояснил Кириенко.Мировой атомный лидерПо мнению специалистов, решение о формировании из разрозненных предприятий единой госкорпорации по атомной энергии было стратегически верным с точки зрения возрождения мощи отечественной атомной отрасли. При поддержке со стороны руководства она не просто пережила последствия упадка 1990-х годов - она сохранила свой уникальный научный, производственный и, главное, человеческий потенциал, и перешла к активному развитию, в итоге став мировым ядерным гигантом. Как отмечают эксперты, "Росатом" является флагманом технологического суверенитета России.Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - многопрофильный холдинг, единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей ядерной технологической цепочке, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов. Госкорпорация объединяет более 400 предприятий и организаций, в которых работают свыше 330 тысяч человек, и единственный в мире атомный ледокольный флот.Ядерный оружейный комплекс "Росатома" на протяжении многих лет полностью выполняет гособоронзаказ, надежно обеспечивая обороноспособность России и ее политику ядерного сдерживания."Росатом" является национальным лидером в производстве электроэнергии (около 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся проекты более 30 энергоблоков в разных странах. При этом "Росатом" предлагает заказчикам самые передовые, самые эффективные и безопасные технологические решения, которые сначала внедряет в России."В атомной энергетике есть такое понятие - референтность. То есть ты не можешь продать атомную станцию, если ты не построил у себя несколько таких атомных станций, и ты не можешь потенциального заказчика привести, чтобы он мог потрогать руками, увидеть, как это работает", - отметил Кириенко.В сферу деятельности "Росатома" входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических проектов. Среди направлений работы "Росатома" - ветроэнергетика, ядерная медицина, новые материалы, цифровые продукты, инфраструктурные решения, аддитивные технологии, накопители энергии и другое.

https://ria.ru/20231201/rosatom-1913220533.html

https://ria.ru/20231128/aes-1912303757.html

https://ria.ru/20231116/neft-1909697098.html

https://ria.ru/20231127/solntseva-1911036458.html

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

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технологии, россия, сергей кириенко, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"