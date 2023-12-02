https://ria.ru/20231202/poligony-1913292984.html
В Росприроднадзоре рассказали, каким регионам не хватает мусорных полигонов
В Росприроднадзоре рассказали, каким регионам не хватает мусорных полигонов - РИА Новости, 02.12.2023
В Росприроднадзоре рассказали, каким регионам не хватает мусорных полигонов
Росприроднадзор подготовил обзор состояния устаревших мусорных полигонов, эксплуатация которых разрешена до 2026 года, наиболее сложная ситуация в Ингушетии,... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T03:18
2023-12-02T03:18
2023-12-02T03:18
общество
ленинградская область
краснодарский край
калининград
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Росприроднадзор подготовил обзор состояния устаревших мусорных полигонов, эксплуатация которых разрешена до 2026 года, наиболее сложная ситуация в Ингушетии, Калининградской, Ленинградской областях и в Краснодарском крае, сообщила РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова. В декабре 2022 года Госдума приняла поправки в законодательство, продлевающие возможность использовать устаревшие мусорные полигоны еще на три года - до 1 января 2026-го. "Мы надеемся, что федеральные территориальные схемы РЭО заработают. Мы на сегодняшний момент подготовили большой обзор о том, где мы считаем ситуацию сложной. Это Ингушетия, Калининград, Ленинградская область, Краснодарский край. Таких регионов достаточно много в стране, которым надо уже начать реализовывать, то, что необходимо реализовывать", - сказала Радионова. Она подчеркнула, что задача, обозначенная президентом, должна быть выполнена - полигонное захоронение нужно сократить на 50%, это один из ключевых показателей эффективности глав субъектов. "Больше всего меня удивляет, когда команда региональная, вместо того, чтобы готовиться загодя, дожидается, когда полигон подходит к нулю, и уже после этого начинает принимать решение по выделению нового участка", - добавила глава надзорного ведомства. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
https://ria.ru/20230925/neyroset-1898401077.html
https://ria.ru/20230804/poligony-1888087154.html
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общество, ленинградская область, краснодарский край, калининград, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф
Общество, Ленинградская область, Краснодарский край, Калининград, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Госдума РФ
В Росприроднадзоре рассказали, каким регионам не хватает мусорных полигонов
Радионова: четырем регионам России не хватает современных мусорных полигонов