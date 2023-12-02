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Стоило ожидать. На Западе оценили "победу" российского самолета - РИА Новости, 02.12.2023
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04:23 02.12.2023 (обновлено: 14:41 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/pobeda-1913295045.html
Стоило ожидать. На Западе оценили "победу" российского самолета
Стоило ожидать. На Западе оценили "победу" российского самолета - РИА Новости, 02.12.2023
Стоило ожидать. На Западе оценили "победу" российского самолета
Казахстан справедливо выбрал российский Су-30СМ вместо французского Rafale, считают авторы американского журнала Military Watch Magazine. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T04:23
2023-12-02T14:41
в мире
казахстан
алжир (республика)
россия
rafale
су-30см
су-30
франция
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Казахстан справедливо выбрал российский Су-30СМ вместо французского Rafale, считают авторы американского журнала Military Watch Magazine.&quot;Су-30 не только летает гораздо дальше и с более мощным вооружением, но и обладает значительно большей осведомленностью о своем окружении за счет в два раза более крупного радара, нежели у Rafale&quot;, — отметило издание.В MWM обратили внимание на сходство выбора Казахстана с решением Алжира в 2006 году. Журналисты напомнили, что французы так же пытались продать африканской стране свои истребители, но та в итоге выбрала российский Су-30 МКА. В частности, он обладает превосходством в дальности полета и гораздо больше подходит обоим государствам из-за их огромных размеров, отметили авторы.Еще одним недостатком Rafale журналисты назвали привычку западных производителей накладывать запреты на поставку запчастей к своей технике. Кроме того, США и их союзники нередко требуют ограничить использование своих вооружений в операциях за пределами страны-покупателя.В четверг заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению Ержан Нильдибаев опроверг заявление французской газеты Tribune о переговорах между Астаной и Парижем по поводу закупки французских истребителей Rafale. Представитель ВВС Казахстана добавил, что российский самолет Су-30СМ устраивает вооруженные силы с точки зрения соотношения "цена — качество".
https://ria.ru/20231013/su-57-1902419039.html
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казахстан
алжир (республика)
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в мире, казахстан, алжир (республика), россия, rafale, су-30см, су-30, франция, сша
В мире, Казахстан, Алжир (республика), Россия, Rafale, Су-30СМ, Су-30, Франция, США
Стоило ожидать. На Западе оценили "победу" российского самолета

MWM: российский истребитель Су-30СМ превосходит французский Rafale

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ ВКС России
Истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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Истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Казахстан справедливо выбрал российский Су-30СМ вместо французского Rafale, считают авторы американского журнала Military Watch Magazine.
«

"Су-30 не только летает гораздо дальше и с более мощным вооружением, но и обладает значительно большей осведомленностью о своем окружении за счет в два раза более крупного радара, нежели у Rafale", — отметило издание.

Российские истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
"Превосходит аналоги". В США удивились возможностям российского оружия
13 октября, 06:40
В MWM обратили внимание на сходство выбора Казахстана с решением Алжира в 2006 году. Журналисты напомнили, что французы так же пытались продать африканской стране свои истребители, но та в итоге выбрала российский Су-30 МКА. В частности, он обладает превосходством в дальности полета и гораздо больше подходит обоим государствам из-за их огромных размеров, отметили авторы.
Еще одним недостатком Rafale журналисты назвали привычку западных производителей накладывать запреты на поставку запчастей к своей технике. Кроме того, США и их союзники нередко требуют ограничить использование своих вооружений в операциях за пределами страны-покупателя.
В четверг заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению Ержан Нильдибаев опроверг заявление французской газеты Tribune о переговорах между Астаной и Парижем по поводу закупки французских истребителей Rafale. Представитель ВВС Казахстана добавил, что российский самолет Су-30СМ устраивает вооруженные силы с точки зрения соотношения "цена — качество".
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В миреКазахстанАлжир (республика)РоссияRafaleСу-30СМСу-30ФранцияСША
 
 
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