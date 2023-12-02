https://ria.ru/20231202/pobeda-1913295045.html

Стоило ожидать. На Западе оценили "победу" российского самолета

Стоило ожидать. На Западе оценили "победу" российского самолета - РИА Новости, 02.12.2023

Стоило ожидать. На Западе оценили "победу" российского самолета

Казахстан справедливо выбрал российский Су-30СМ вместо французского Rafale, считают авторы американского журнала Military Watch Magazine. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T04:23

2023-12-02T04:23

2023-12-02T14:41

в мире

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rafale

су-30см

су-30

франция

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Казахстан справедливо выбрал российский Су-30СМ вместо французского Rafale, считают авторы американского журнала Military Watch Magazine."Су-30 не только летает гораздо дальше и с более мощным вооружением, но и обладает значительно большей осведомленностью о своем окружении за счет в два раза более крупного радара, нежели у Rafale", — отметило издание.В MWM обратили внимание на сходство выбора Казахстана с решением Алжира в 2006 году. Журналисты напомнили, что французы так же пытались продать африканской стране свои истребители, но та в итоге выбрала российский Су-30 МКА. В частности, он обладает превосходством в дальности полета и гораздо больше подходит обоим государствам из-за их огромных размеров, отметили авторы.Еще одним недостатком Rafale журналисты назвали привычку западных производителей накладывать запреты на поставку запчастей к своей технике. Кроме того, США и их союзники нередко требуют ограничить использование своих вооружений в операциях за пределами страны-покупателя.В четверг заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению Ержан Нильдибаев опроверг заявление французской газеты Tribune о переговорах между Астаной и Парижем по поводу закупки французских истребителей Rafale. Представитель ВВС Казахстана добавил, что российский самолет Су-30СМ устраивает вооруженные силы с точки зрения соотношения "цена — качество".

https://ria.ru/20231013/su-57-1902419039.html

https://ria.ru/20231129/drony-1912770598.html

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в мире, казахстан, алжир (республика), россия, rafale, су-30см, су-30, франция, сша