https://ria.ru/20231202/peterburg-1913338393.html
В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника
В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника - РИА Новости, 02.12.2023
В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника
Восьмиклассник в Санкт-Петербурге получил ножевое ранение, он госпитализирован, а напавшего на школьника мужчину ищет полиция, сообщила официальный... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:16
2023-12-02T14:16
2023-12-02T14:16
происшествия
санкт-петербург
ирина волк
красносельский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Восьмиклассник в Санкт-Петербурге получил ножевое ранение, он госпитализирован, а напавшего на школьника мужчину ищет полиция, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из Северной столицы ищут мужчину, который напал на школьника... Мужчина нанес ножевое ранение ученику 8 класса. Ребенок был госпитализирован", - написала она. По словам Волк, нападение произошло в пятницу вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20231123/arest-1911409418.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, ирина волк, красносельский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Красносельский район
В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника
В Петербурге госпитализировали восьмиклассника после нападения мужчины с ножом