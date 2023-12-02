Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/peterburg-1913338393.html
В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника
В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника - РИА Новости, 02.12.2023
В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника
Восьмиклассник в Санкт-Петербурге получил ножевое ранение, он госпитализирован, а напавшего на школьника мужчину ищет полиция, сообщила официальный... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:16
2023-12-02T14:16
происшествия
санкт-петербург
ирина волк
красносельский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Восьмиклассник в Санкт-Петербурге получил ножевое ранение, он госпитализирован, а напавшего на школьника мужчину ищет полиция, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из Северной столицы ищут мужчину, который напал на школьника... Мужчина нанес ножевое ранение ученику 8 класса. Ребенок был госпитализирован", - написала она. По словам Волк, нападение произошло в пятницу вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20231123/arest-1911409418.html
санкт-петербург
красносельский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, ирина волк, красносельский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Красносельский район
В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника

В Петербурге госпитализировали восьмиклассника после нападения мужчины с ножом

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Восьмиклассник в Санкт-Петербурге получил ножевое ранение, он госпитализирован, а напавшего на школьника мужчину ищет полиция, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
"Мои коллеги из Северной столицы ищут мужчину, который напал на школьника... Мужчина нанес ножевое ранение ученику 8 класса. Ребенок был госпитализирован", - написала она.
По словам Волк, нападение произошло в пятницу вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Задержание мужчины с мачете в Люберцах
Мужчину, напавшего с мачете на женщину и подростка в Люберцах, арестовали
23 ноября, 17:41
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургИрина ВолкКрасносельский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала