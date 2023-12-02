https://ria.ru/20231202/peterburg-1913338393.html

В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника

В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника - РИА Новости, 02.12.2023

В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника

Восьмиклассник в Санкт-Петербурге получил ножевое ранение, он госпитализирован, а напавшего на школьника мужчину ищет полиция, сообщила официальный... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T14:16

2023-12-02T14:16

2023-12-02T14:16

происшествия

санкт-петербург

ирина волк

красносельский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Восьмиклассник в Санкт-Петербурге получил ножевое ранение, он госпитализирован, а напавшего на школьника мужчину ищет полиция, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из Северной столицы ищут мужчину, который напал на школьника... Мужчина нанес ножевое ранение ученику 8 класса. Ребенок был госпитализирован", - написала она. По словам Волк, нападение произошло в пятницу вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20231123/arest-1911409418.html

санкт-петербург

красносельский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, ирина волк, красносельский район