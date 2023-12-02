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Москвичам предложили выбрать имя для детеныша панды из зоопарка - РИА Новости, 02.12.2023
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Хорошие новости
 
08:50 02.12.2023 (обновлено: 15:18 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/panda-1913305124.html
Москвичам предложили выбрать имя для детеныша панды из зоопарка
Москвичам предложили выбрать имя для детеныша панды из зоопарка - РИА Новости, 02.12.2023
Москвичам предложили выбрать имя для детеныша панды из зоопарка
Жители столицы могут выбрать имя для детеныша панды из Московского зоопарка, проголосовав в приложении "Активный гражданин", сообщил в личном блоге мэр Сергей... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T08:50
2023-12-02T15:18
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жители столицы могут выбрать имя для детеныша панды из Московского зоопарка, проголосовав в приложении "Активный гражданин", сообщил в личном блоге мэр Сергей Собянин. "В Московском зоопарке ровно сто дней назад родилась панда. Это очень доброе и уникальное для России событие. Мы подобрали несколько вариантов имени для малышки, проголосовать за один из них можно на "Активном гражданине", — написал он.На выбор предлагаются такие варианты:Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.
https://ria.ru/20231128/pandenok-1912309233.html
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общество, россия, московский зоопарк, сергей собянин, светлана акулова, москва, китай
Хорошие новости, Общество, Россия, Московский зоопарк, Сергей Собянин, Светлана Акулова, Москва, Китай
Москвичам предложили выбрать имя для детеныша панды из зоопарка

Собянин: имя для детеныша панды можно выбрать в приложении "Активный гражданин"

© Фото : Светлана Акулова/TelegramДетеныш панды, которая родилась в Московском зоопарке
Детеныш панды, которая родилась в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : Светлана Акулова/Telegram
Детеныш панды, которая родилась в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жители столицы могут выбрать имя для детеныша панды из Московского зоопарка, проголосовав в приложении "Активный гражданин", сообщил в личном блоге мэр Сергей Собянин.
Московском зоопарке ровно сто дней назад родилась панда. Это очень доброе и уникальное для России событие. Мы подобрали несколько вариантов имени для малышки, проголосовать за один из них можно на "Активном гражданине", — написал он.
Первые зубы у маленькой панды в Московском зоопарке
У маленькой панды из Московского зоопарка появились зубки
28 ноября, 11:29
На выбор предлагаются такие варианты:
  • Катюша — русское имя, хорошо известное в Китае благодаря популярной песне;
  • Сяо Мо — Маленькая Мо (Мо — первый иероглиф слова "Мо Сы Кэ" — Москва);
  • Мо Мо — от первого слога слова "Москва";
  • Маша — одно из самых популярных русских имен в Китае;
  • Цзин Дин — Златоглавая;
  • Сяо Ула — Маленькая Ура (в китайском языке "Ура" ассоциируется с Россией);
  • Ай Минь — Любовь К Народу;
  • Бай Хоа — Белая Березка;
  • Хон Син — Красная Звездочка;
  • Чжен Чжу — Жемчужина.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.
В гости к панде: день бамбуковых мишек в Московском зоопарке
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.

Большая панда с подарком, сделанным посетителями на мастер-классе Подарок для панды, в вольере Московского зоопарка

Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.

Большая панда в вольере Московского зоопарка

К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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2 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников

У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".

Большая панда в вольере Московского зоопарка

У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".

© РИА Новости / Валерий Мельников
3 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.

Большая панда с подарком, сделанным посетителями на мастер-классе Подарок для панды, в вольере Московского зоопарка

Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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4 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.

Большая панда в вольере Московского зоопарка

Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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5 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Посетители узнали много интересного о пандах.

Большая панда с подарком, сделанным посетителями на мастер-классе Подарок для панды, в вольере Московского зоопарка

Посетители узнали много интересного о пандах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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6 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников

Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.

Большая панда в вольере Московского зоопарка

Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.

© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.

Большая панда с подарком, сделанным посетителями на мастер-классе Подарок для панды, в вольере Московского зоопарка

В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 8

Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 8

К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 8

У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".

© РИА Новости / Валерий Мельников
3 из 8

Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 8

Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 8

Посетители узнали много интересного о пандах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 8

Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.

© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 8

В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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8 из 8
 
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