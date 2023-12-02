https://ria.ru/20231202/panda-1913305124.html

Москвичам предложили выбрать имя для детеныша панды из зоопарка

Москвичам предложили выбрать имя для детеныша панды из зоопарка - РИА Новости, 02.12.2023

Москвичам предложили выбрать имя для детеныша панды из зоопарка

Жители столицы могут выбрать имя для детеныша панды из Московского зоопарка, проголосовав в приложении "Активный гражданин", сообщил в личном блоге мэр Сергей... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T08:50

2023-12-02T08:50

2023-12-02T15:18

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Жители столицы могут выбрать имя для детеныша панды из Московского зоопарка, проголосовав в приложении "Активный гражданин", сообщил в личном блоге мэр Сергей Собянин. "В Московском зоопарке ровно сто дней назад родилась панда. Это очень доброе и уникальное для России событие. Мы подобрали несколько вариантов имени для малышки, проголосовать за один из них можно на "Активном гражданине", — написал он.На выбор предлагаются такие варианты:Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.

https://ria.ru/20231128/pandenok-1912309233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, московский зоопарк, сергей собянин, светлана акулова, москва, китай