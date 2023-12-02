Москвичам предложили выбрать имя для детеныша панды из зоопарка

Собянин: имя для детеныша панды можно выбрать в приложении "Активный гражданин"
- Катюша — русское имя, хорошо известное в Китае благодаря популярной песне;
- Сяо Мо — Маленькая Мо (Мо — первый иероглиф слова "Мо Сы Кэ" — Москва);
- Мо Мо — от первого слога слова "Москва";
- Маша — одно из самых популярных русских имен в Китае;
- Цзин Дин — Златоглавая;
- Сяо Ула — Маленькая Ура (в китайском языке "Ура" ассоциируется с Россией);
- Ай Минь — Любовь К Народу;
- Бай Хоа — Белая Березка;
- Хон Син — Красная Звездочка;
- Чжен Чжу — Жемчужина.
Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.
Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.
К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.
К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.
У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".
У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".
Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.
Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.
Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.
Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.
Посетители узнали много интересного о пандах.
Посетители узнали много интересного о пандах.
Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.
Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.
В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.
В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.
Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.
К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.
У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".
Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.
Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.
Посетители узнали много интересного о пандах.
Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.
В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.