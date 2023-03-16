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В гости к панде: день бамбуковых мишек в Московском зоопарке - РИА Новости, 16.03.2023
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15:29 16.03.2023 (обновлено: 18:04 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/panda-1858301990.html
В гости к панде: день бамбуковых мишек в Московском зоопарке
В гости к панде: день бамбуковых мишек в Московском зоопарке - РИА Новости, 16.03.2023
В гости к панде: день бамбуковых мишек в Московском зоопарке
Московский зоопарк отметил Международный день панд специальной программой. Самый добрый праздник — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:29
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фото
московский зоопарк
москва
животные
впечатления - туризм
фото - туризм
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Московский зоопарк отметил Международный день панд специальной программой. Самый добрый праздник — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Фото, Московский зоопарк, Москва, Животные, Впечатления - Туризм, Фото - Туризм

В гости к панде: день бамбуковых мишек в Московском зоопарке

Читать ria.ru в
Московский зоопарк отметил Международный день панд специальной программой. Самый добрый праздник — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.

Большая панда с подарком, сделанным посетителями на мастер-классе Подарок для панды, в вольере Московского зоопарка

Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.

Большая панда в вольере Московского зоопарка

К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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2 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников

У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".

Большая панда в вольере Московского зоопарка

У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".

© РИА Новости / Валерий Мельников
3 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.

Большая панда с подарком, сделанным посетителями на мастер-классе Подарок для панды, в вольере Московского зоопарка

Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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4 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.

Большая панда в вольере Московского зоопарка

Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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5 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Посетители узнали много интересного о пандах.

Большая панда с подарком, сделанным посетителями на мастер-классе Подарок для панды, в вольере Московского зоопарка

Посетители узнали много интересного о пандах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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6 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников

Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.

Большая панда в вольере Московского зоопарка

Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.

© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 8
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.

Большая панда с подарком, сделанным посетителями на мастер-классе Подарок для панды, в вольере Московского зоопарка

В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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8 из 8
 
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