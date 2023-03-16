В гости к панде: день бамбуковых мишек в Московском зоопарке

Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.
Каждый год 16 марта во всем мире чествуют этих пушистых и невероятно милых животных из семейства медвежьих.
К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.
К Международному дню панд Московский зоопарк подготовил большую просветительскую программу.
У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".
У вольеров с мишками организовали мастер-класс "Подарок для панды".
Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.
Гости под руководством зоологов создали своими руками сувениры для живущих в зоопарке панд Жуи и Диндин.
Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.
Еще были лекция с презентацией, тематические экскурсии и урок оригами.
Посетители узнали много интересного о пандах.
Посетители узнали много интересного о пандах.
Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.
Хоть эти животные и относятся к хищникам, питаются они почти исключительно бамбуком.
В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.
В отличие от бурых мишек, бамбуковые активны весь год и в зимнюю спячку не впадают. При этом до 12 часов в день они тратят на еду.