https://ria.ru/20231202/nato-1913325685.html

Столтенберг сделал трудное признание об Украине

Столтенберг сделал трудное признание об Украине - РИА Новости, 02.12.2023

Столтенберг сделал трудное признание об Украине

Страны Европы преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Украины, цитирует генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкий... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T12:29

2023-12-02T12:29

2023-12-02T13:16

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

украина

нато

европа

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_67:395:3005:2048_1920x0_80_0_0_139ef705cd583dd5cd249524dfdf0afa.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Страны Европы преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Украины, цитирует генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкий телеканал N-tv. "Мы не в состоянии работать вместе так тесно, как следовало бы. Это приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства", — сказал он. Столтенберг призвал решить проблему раздробленности европейской оборонной промышленности. В пример ситуации, которая требует улучшения, он привел "снарядный голод" в ВСУ. Ранее главы МИД и Минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине к марту 2024 года миллион боеприпасов. Тем не менее в начале ноября высокопоставленный европейский источник рассказал журналистам, что страны ЕС на данный момент сумели передать ВСУ лишь 300 тысяч снарядов. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также признавал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок данное Киеву обещание.

https://ria.ru/20231202/zelenskiy-1913321889.html

https://ria.ru/20231202/ukraina-1913316183.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йенс столтенберг, украина, нато, европа, евросоюз