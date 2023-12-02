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Столтенберг сделал трудное признание об Украине - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 02.12.2023 (обновлено: 13:16 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/nato-1913325685.html
Столтенберг сделал трудное признание об Украине
Столтенберг сделал трудное признание об Украине - РИА Новости, 02.12.2023
Столтенберг сделал трудное признание об Украине
Страны Европы преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Украины, цитирует генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкий... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:29
2023-12-02T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
европа
евросоюз
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Страны Европы преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Украины, цитирует генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкий телеканал N-tv. "Мы не в состоянии работать вместе так тесно, как следовало бы. Это приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства", — сказал он. Столтенберг призвал решить проблему раздробленности европейской оборонной промышленности. В пример ситуации, которая требует улучшения, он привел "снарядный голод" в ВСУ. Ранее главы МИД и Минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине к марту 2024 года миллион боеприпасов. Тем не менее в начале ноября высокопоставленный европейский источник рассказал журналистам, что страны ЕС на данный момент сумели передать ВСУ лишь 300 тысяч снарядов. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также признавал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок данное Киеву обещание.
https://ria.ru/20231202/zelenskiy-1913321889.html
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913316183.html
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в мире, йенс столтенберг, украина, нато, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Европа, Евросоюз
Столтенберг сделал трудное признание об Украине

Столтенберг раскритиковал политику Европы по производству вооружений для Украины

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Страны Европы преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Украины, цитирует генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкий телеканал N-tv.
"Мы не в состоянии работать вместе так тесно, как следовало бы. Это приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства", — сказал он.
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Столтенберг призвал решить проблему раздробленности европейской оборонной промышленности. В пример ситуации, которая требует улучшения, он привел "снарядный голод" в ВСУ.
Ранее главы МИД и Минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине к марту 2024 года миллион боеприпасов. Тем не менее в начале ноября высокопоставленный европейский источник рассказал журналистам, что страны ЕС на данный момент сумели передать ВСУ лишь 300 тысяч снарядов. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также признавал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок данное Киеву обещание.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЙенс СтолтенбергУкраинаНАТОЕвропаЕвросоюз
 
 
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