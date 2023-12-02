https://ria.ru/20231202/nato-1913325685.html
Столтенберг сделал трудное признание об Украине
Столтенберг сделал трудное признание об Украине - РИА Новости, 02.12.2023
Столтенберг сделал трудное признание об Украине
Страны Европы преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Украины, цитирует генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкий... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:29
2023-12-02T12:29
2023-12-02T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_67:395:3005:2048_1920x0_80_0_0_139ef705cd583dd5cd249524dfdf0afa.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Страны Европы преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Украины, цитирует генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкий телеканал N-tv. "Мы не в состоянии работать вместе так тесно, как следовало бы. Это приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства", — сказал он. Столтенберг призвал решить проблему раздробленности европейской оборонной промышленности. В пример ситуации, которая требует улучшения, он привел "снарядный голод" в ВСУ. Ранее главы МИД и Минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине к марту 2024 года миллион боеприпасов. Тем не менее в начале ноября высокопоставленный европейский источник рассказал журналистам, что страны ЕС на данный момент сумели передать ВСУ лишь 300 тысяч снарядов. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также признавал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок данное Киеву обещание.
https://ria.ru/20231202/zelenskiy-1913321889.html
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913316183.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7970c45ce6aca3b2f335627bfe7b7dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, украина, нато, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Европа, Евросоюз
Столтенберг сделал трудное признание об Украине
Столтенберг раскритиковал политику Европы по производству вооружений для Украины