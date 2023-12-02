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Израиль отозвал переговорщиков из Катара

Израиль отозвал переговорщиков из Катара - РИА Новости, 02.12.2023

Израиль отозвал переговорщиков из Катара

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать переговорщиков от разведки "Моссад" из Катара, так как переговоры по прекращению огня в секторе РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T15:54

2023-12-02T15:54

2023-12-02T16:36

в мире

катар

моссад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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доха

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать переговорщиков от разведки "Моссад" из Катара, так как переговоры по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников зашли в тупик, заявила канцелярия главы правительства."Вследствие тупика в переговорах и по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава "Моссад" Давид Барнеа дал распоряжение своей команде в Дохе вернуться в Израиль", —говорится в сообщении.Представители "Моссада" встречались с катарскими посредниками в Дохе, чтобы обсудить возобновление перемирия в секторе Газа. По словам источника агентства Рейтер, переговоры были сосредоточены на "потенциальном освобождении" новых категорий израильских заложников, помимо женщин и детей, и новых параметрах перемирия.В канцелярии добавили, что палестинское движение ХАМАС не выполнило свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку, одобренному самим ХАМАС.Глава "Моссад", со своей стороны, выразил благодарность директору ЦРУ, министру разведки Египта и премьер-министру Катара за их посреднические усилия, которые привели к освобождению из сектора Газа 84 израильских детей и женщин и 24 иностранцев.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября и продлился до утра 1 декабря. Но больше продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия в секторе Газа возобновились. За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации израильских властей, в плену у ХАМАС остаются еще 137 человек — 126 израильтян и 11 иностранцев.

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