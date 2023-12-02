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Израиль отозвал переговорщиков из Катара - РИА Новости, 02.12.2023
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15:54 02.12.2023 (обновлено: 16:36 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/mossad-1913349436.html
Израиль отозвал переговорщиков из Катара
Израиль отозвал переговорщиков из Катара - РИА Новости, 02.12.2023
Израиль отозвал переговорщиков из Катара
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать переговорщиков от разведки "Моссад" из Катара, так как переговоры по прекращению огня в секторе РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T15:54
2023-12-02T16:36
в мире
катар
моссад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
доха
биньямин нетаньяху
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать переговорщиков от разведки "Моссад" из Катара, так как переговоры по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников зашли в тупик, заявила канцелярия главы правительства.&quot;Вследствие тупика в переговорах и по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава &quot;Моссад&quot; Давид Барнеа дал распоряжение своей команде в Дохе вернуться в Израиль&quot;, —говорится в сообщении.Представители "Моссада" встречались с катарскими посредниками в Дохе, чтобы обсудить возобновление перемирия в секторе Газа. По словам источника агентства Рейтер, переговоры были сосредоточены на "потенциальном освобождении" новых категорий израильских заложников, помимо женщин и детей, и новых параметрах перемирия.В канцелярии добавили, что палестинское движение ХАМАС не выполнило свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку, одобренному самим ХАМАС.Глава "Моссад", со своей стороны, выразил благодарность директору ЦРУ, министру разведки Египта и премьер-министру Катара за их посреднические усилия, которые привели к освобождению из сектора Газа 84 израильских детей и женщин и 24 иностранцев.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября и продлился до утра 1 декабря. Но больше продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия в секторе Газа возобновились. За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации израильских властей, в плену у ХАМАС остаются еще 137 человек — 126 израильтян и 11 иностранцев.
катар
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в мире, катар, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, доха, биньямин нетаньяху, хамас, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Катар, Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Доха, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Израиль отозвал переговорщиков из Катара

Глава "Моссад" отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге по Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать переговорщиков от разведки "Моссад" из Катара, так как переговоры по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников зашли в тупик, заявила канцелярия главы правительства.
«

"Вследствие тупика в переговорах и по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава "Моссад" Давид Барнеа дал распоряжение своей команде в Дохе вернуться в Израиль", —говорится в сообщении.

Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
Представители "Моссада" встречались с катарскими посредниками в Дохе, чтобы обсудить возобновление перемирия в секторе Газа. По словам источника агентства Рейтер, переговоры были сосредоточены на "потенциальном освобождении" новых категорий израильских заложников, помимо женщин и детей, и новых параметрах перемирия.
В канцелярии добавили, что палестинское движение ХАМАС не выполнило свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по списку, одобренному самим ХАМАС.
Глава "Моссад", со своей стороны, выразил благодарность директору ЦРУ, министру разведки Египта и премьер-министру Катара за их посреднические усилия, которые привели к освобождению из сектора Газа 84 израильских детей и женщин и 24 иностранцев.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября и продлился до утра 1 декабря. Но больше продлить его не удалось: Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия в секторе Газа возобновились.
За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации израильских властей, в плену у ХАМАС остаются еще 137 человек — 126 израильтян и 11 иностранцев.
 
В миреКатарМоссадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильДохаБиньямин НетаньяхуХАМАСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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