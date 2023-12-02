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Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 02.12.2023
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10:02 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/mo-1913312264.html
Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО
Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 02.12.2023
Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил в Севастополе государственные награды участникам СВО, сообщили в субботу в Минобороны. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:02
2023-12-02T10:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
севастополь
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил в Севастополе государственные награды участникам СВО, сообщили в субботу в Минобороны. "В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков посетил Севастопольский военно-морской клинический госпиталь им. Пирогова, где вручил государственные награды военнослужащим - участникам специальной военной операции, находящихся на излечении и реабилитации, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени. Кузьменков вручил медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО. Генерал-полковник передал военнослужащим и персоналу госпиталя слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. "От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично благодарю вас за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга и выполнении боевых задач. Желаю вам скорейшего выздоровления, отдохнуть, набраться сил и вернуться в строй к боевым товарищам", - сказал замглавы военного ведомства. "Хочу поблагодарить вас за самоотверженность при выполнении врачебного и гражданского долга. Вы вносите весомый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья наших военнослужащих", - подчеркнул Кузьменков, обращаясь к сотрудникам и медицинскому персоналу госпиталя. Начальник госпиталя полковник медицинской службы Владислав Мурынин доложил замминистра об организации лечения военнослужащих. Заместитель главы военного ведомства встретился с военнослужащими, ознакомился с условиями размещения, оснащённостью медицинским оборудованием и возможностями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
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безопасность, россия, севастополь, сергей шойгу, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Севастополь, Сергей Шойгу, Общество
Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО

Замминистра обороны РФ Кузьменков вручил в Севастополе госнаграды участникам СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМедаль "За храбрость" 2 степени
Медаль За храбрость 2 степени - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Медаль "За храбрость" 2 степени. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил в Севастополе государственные награды участникам СВО, сообщили в субботу в Минобороны.
«
"В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков посетил Севастопольский военно-морской клинический госпиталь им. Пирогова, где вручил государственные награды военнослужащим - участникам специальной военной операции, находящихся на излечении и реабилитации, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
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Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени. Кузьменков вручил медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО.
Генерал-полковник передал военнослужащим и персоналу госпиталя слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. "От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично благодарю вас за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга и выполнении боевых задач. Желаю вам скорейшего выздоровления, отдохнуть, набраться сил и вернуться в строй к боевым товарищам", - сказал замглавы военного ведомства.
"Хочу поблагодарить вас за самоотверженность при выполнении врачебного и гражданского долга. Вы вносите весомый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья наших военнослужащих", - подчеркнул Кузьменков, обращаясь к сотрудникам и медицинскому персоналу госпиталя.
Начальник госпиталя полковник медицинской службы Владислав Мурынин доложил замминистра об организации лечения военнослужащих. Заместитель главы военного ведомства встретился с военнослужащими, ознакомился с условиями размещения, оснащённостью медицинским оборудованием и возможностями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
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