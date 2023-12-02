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Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО

Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 02.12.2023

Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил в Севастополе государственные награды участникам СВО, сообщили в субботу в Минобороны. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T10:02

2023-12-02T10:02

2023-12-02T10:02

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков вручил в Севастополе государственные награды участникам СВО, сообщили в субботу в Минобороны. "В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков посетил Севастопольский военно-морской клинический госпиталь им. Пирогова, где вручил государственные награды военнослужащим - участникам специальной военной операции, находящихся на излечении и реабилитации, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота были удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени. Кузьменков вручил медали "За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации" и "За трудовую доблесть" сотрудникам госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО. Генерал-полковник передал военнослужащим и персоналу госпиталя слова благодарности от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. "От имени министра обороны Российской Федерации и от себя лично благодарю вас за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга и выполнении боевых задач. Желаю вам скорейшего выздоровления, отдохнуть, набраться сил и вернуться в строй к боевым товарищам", - сказал замглавы военного ведомства. "Хочу поблагодарить вас за самоотверженность при выполнении врачебного и гражданского долга. Вы вносите весомый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья наших военнослужащих", - подчеркнул Кузьменков, обращаясь к сотрудникам и медицинскому персоналу госпиталя. Начальник госпиталя полковник медицинской службы Владислав Мурынин доложил замминистра об организации лечения военнослужащих. Заместитель главы военного ведомства встретился с военнослужащими, ознакомился с условиями размещения, оснащённостью медицинским оборудованием и возможностями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

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безопасность, россия, севастополь, сергей шойгу, общество