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Россия и Белоруссия расширят сотрудничество в области медицины катастроф - РИА Новости, 02.12.2023
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15:12 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/meditsina-1913343580.html
Россия и Белоруссия расширят сотрудничество в области медицины катастроф
Россия и Белоруссия расширят сотрудничество в области медицины катастроф - РИА Новости, 02.12.2023
Россия и Белоруссия расширят сотрудничество в области медицины катастроф
Россия и Белоруссия перейдут на новый технологический уровень взаимодействия специалистов, оказывающих экстренную помощь пострадавшим, заявил министр... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T15:12
2023-12-02T15:12
союзное государство
здоровье - общество
россия
белоруссия
михаил мурашко
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия перейдут на новый технологический уровень взаимодействия специалистов, оказывающих экстренную помощь пострадавшим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Нам очень важно перейти на новый технологический уровень взаимодействия специалистов. Для того, чтобы всегда медицинская помощь была готова к оказанию. Ну и в случае необходимости взаимодействия между двумя странами усиления силы средств. Все это, конечно же, для нас является приоритетной задачей", - сказал Мурашко по итогам коллегии Минздрава России и Минздрава Белоруссии "Медицина катастроф". Он отметил, что у России есть большой позитивный и конструктивный опыт в этой сфере, но мир меняется, поэтому растёт и востребованность данного вида медпомощи.
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здоровье - общество, россия, белоруссия, михаил мурашко
Союзное государство, Здоровье - Общество, Россия, Белоруссия, Михаил Мурашко
Россия и Белоруссия расширят сотрудничество в области медицины катастроф

Мурашко: РФ и Белоруссия расширят сотрудничество в области медицины катастроф

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия перейдут на новый технологический уровень взаимодействия специалистов, оказывающих экстренную помощь пострадавшим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Нам очень важно перейти на новый технологический уровень взаимодействия специалистов. Для того, чтобы всегда медицинская помощь была готова к оказанию. Ну и в случае необходимости взаимодействия между двумя странами усиления силы средств. Все это, конечно же, для нас является приоритетной задачей", - сказал Мурашко по итогам коллегии Минздрава России и Минздрава Белоруссии "Медицина катастроф".
Он отметил, что у России есть большой позитивный и конструктивный опыт в этой сфере, но мир меняется, поэтому растёт и востребованность данного вида медпомощи.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
15 сентября, 01:16
 
Союзное государствоЗдоровье - ОбществоРоссияБелоруссияМихаил Мурашко
 
 
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