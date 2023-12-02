https://ria.ru/20231202/meditsina-1913343580.html

Россия и Белоруссия расширят сотрудничество в области медицины катастроф

Россия и Белоруссия расширят сотрудничество в области медицины катастроф - РИА Новости, 02.12.2023

Россия и Белоруссия расширят сотрудничество в области медицины катастроф

Россия и Белоруссия перейдут на новый технологический уровень взаимодействия специалистов, оказывающих экстренную помощь пострадавшим, заявил министр... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T15:12

2023-12-02T15:12

2023-12-02T15:12

союзное государство

здоровье - общество

россия

белоруссия

михаил мурашко

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия перейдут на новый технологический уровень взаимодействия специалистов, оказывающих экстренную помощь пострадавшим, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Нам очень важно перейти на новый технологический уровень взаимодействия специалистов. Для того, чтобы всегда медицинская помощь была готова к оказанию. Ну и в случае необходимости взаимодействия между двумя странами усиления силы средств. Все это, конечно же, для нас является приоритетной задачей", - сказал Мурашко по итогам коллегии Минздрава России и Минздрава Белоруссии "Медицина катастроф". Он отметил, что у России есть большой позитивный и конструктивный опыт в этой сфере, но мир меняется, поэтому растёт и востребованность данного вида медпомощи.

https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, белоруссия, михаил мурашко