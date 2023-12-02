В Мадриде началась акция против войны в Палестине
Испанцы заполнили центр Мадрида, требуя прекратить войну в Палестине
МАДРИД, 2 дек — РИА Новости. Жители Мадрида заполнили центр испанской столицы в рамках акции протеста против войны в Палестине и с требованием прекратить "геноцид" в секторе Газа, передает в субботу корреспондент РИА Новости.
Марш, начавшийся недалеко от вокзала Аточа и закончившийся на площади Провинции, прошел под лозунгами "Мадрид с Палестиной. Остановить геноцид в Газе", "Израиль убивает, Европа спонсирует", "Палестина, свобода", "Это не война, это геноцид", "От реки до моря Палестина победит".
© AP Photo / Paul WhiteПропалестинский марш в Мадриде
© AP Photo / Paul White
Пропалестинский марш в Мадриде
Демонстранты, призванные палестинскими организациями и поддержанные различными ассоциациями, такими как Мадридская платформа против НАТО, несли с собой флаги Палестины и ряда левых политических партий, таких как Podemos и Izquierda Unida.
Организаторы акции заявили о "законном праве палестинского сопротивления защищать свой народ от оккупации". Среди прочих требований к испанскому правительству они призвали закрыть израильское посольство и выслать из страны всех, кто его представляет, а также запретить испанским военным под каким-либо предлогом, напрямую или в рамках НАТО, поддерживать государство Израиль.
"Это позор, что, учитывая решение Биньямина Нетаньяху отозвать посла Израиля в Испании, премьер-министр нашей страны Педро Санчес обращается к израильскому правительству с просьбой остаться друзьями", - сказала одна из организаторов акции протеста.
Во время демонстрации бывший член парламента и представитель Podemos в Мадридской ассамблее Иса Серра подчеркнул, что "невозможно оправдать" возобновление израильских бомбардировок после перемирия. Он призвал к разрыву дипломатических отношений с Израилем, а также к эмбарго на поставки оружия со стороны испанского правительства.
В четверг Израиль отозвал своего посла в Мадриде для консультаций на фоне скандала, связанного с антиизраильскими заявлениями Санчеса. Во время визита в Египет на прошлой неделе премьер Испании заявил, что временного прекращения огня в Газе недостаточно, поэтому необходимо прийти к постоянным гуманитарным соглашениям. Отвечая на вопрос, будет ли Мадрид в одностороннем порядке признавать государство Палестина, премьер королевства заверил, что если ЕС не признает его, то Испания примет собственное решение. Это вызвало недовольство в израильской столице: правительство Нетаньяху обвинило Санчеса в "поддержке терроризма" ХАМАС, о чем и сообщило в Мадрид по дипломатическим каналам.
Однако вчера Санчес заявил, что Израиль является другом и партнером королевства, хотя вновь подчеркнул, что еврейское государство должно соблюдать международное гуманитарное право.