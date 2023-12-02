https://ria.ru/20231202/madrid-1913364133.html

В Мадриде началась акция против войны в Палестине

В Мадриде началась акция против войны в Палестине - РИА Новости, 02.12.2023

В Мадриде началась акция против войны в Палестине

Жители Мадрида заполнили центр испанской столицы в рамках акции протеста против войны в Палестине и с требованием прекратить "геноцид" в секторе Газа, передает... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T18:13

2023-12-02T18:13

2023-12-02T18:22

в мире

палестина

израиль

нато

евросоюз

мадрид

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913365097_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a600f143c996a31179dfdd3d30be1295.jpg

МАДРИД, 2 дек — РИА Новости. Жители Мадрида заполнили центр испанской столицы в рамках акции протеста против войны в Палестине и с требованием прекратить "геноцид" в секторе Газа, передает в субботу корреспондент РИА Новости. Марш, начавшийся недалеко от вокзала Аточа и закончившийся на площади Провинции, прошел под лозунгами "Мадрид с Палестиной. Остановить геноцид в Газе", "Израиль убивает, Европа спонсирует", "Палестина, свобода", "Это не война, это геноцид", "От реки до моря Палестина победит". Демонстранты, призванные палестинскими организациями и поддержанные различными ассоциациями, такими как Мадридская платформа против НАТО, несли с собой флаги Палестины и ряда левых политических партий, таких как Podemos и Izquierda Unida. Организаторы акции заявили о "законном праве палестинского сопротивления защищать свой народ от оккупации". Среди прочих требований к испанскому правительству они призвали закрыть израильское посольство и выслать из страны всех, кто его представляет, а также запретить испанским военным под каким-либо предлогом, напрямую или в рамках НАТО, поддерживать государство Израиль. "Это позор, что, учитывая решение Биньямина Нетаньяху отозвать посла Израиля в Испании, премьер-министр нашей страны Педро Санчес обращается к израильскому правительству с просьбой остаться друзьями", - сказала одна из организаторов акции протеста. Во время демонстрации бывший член парламента и представитель Podemos в Мадридской ассамблее Иса Серра подчеркнул, что "невозможно оправдать" возобновление израильских бомбардировок после перемирия. Он призвал к разрыву дипломатических отношений с Израилем, а также к эмбарго на поставки оружия со стороны испанского правительства. В четверг Израиль отозвал своего посла в Мадриде для консультаций на фоне скандала, связанного с антиизраильскими заявлениями Санчеса. Во время визита в Египет на прошлой неделе премьер Испании заявил, что временного прекращения огня в Газе недостаточно, поэтому необходимо прийти к постоянным гуманитарным соглашениям. Отвечая на вопрос, будет ли Мадрид в одностороннем порядке признавать государство Палестина, премьер королевства заверил, что если ЕС не признает его, то Испания примет собственное решение. Это вызвало недовольство в израильской столице: правительство Нетаньяху обвинило Санчеса в "поддержке терроризма" ХАМАС, о чем и сообщило в Мадрид по дипломатическим каналам. Однако вчера Санчес заявил, что Израиль является другом и партнером королевства, хотя вновь подчеркнул, что еврейское государство должно соблюдать международное гуманитарное право.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

палестина

израиль

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в Мадриде в поддержку Палестины Митинг в Мадриде в поддержку Палестины 2023-12-02T18:13 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, израиль, нато, евросоюз, мадрид