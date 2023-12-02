https://ria.ru/20231202/khamas-1913333106.html
Эрдоган высказался об отношении США к ХАМАС
Эрдоган высказался об отношении США к ХАМАС - РИА Новости, 02.12.2023
Эрдоган высказался об отношении США к ХАМАС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что знает палестинское движение ХАМАС лучше, чем США. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:28
2023-12-02T13:28
2023-12-02T13:43
сша
хамас
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_0cace1a28d3aced3c629b4e7f2c89c5b.jpg
АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что знает палестинское движение ХАМАС лучше, чем США."Когда я впервые приехал в Америку, у меня была встреча с представителями еврейской общины. 20 лет назад они спросили меня о ХАМАС. Я ответил: "ХАМАС - это не террористическая организация. Это просто люди, которые продолжают свою борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года, по сей день"", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из ОАЭ."Сейчас я придерживаюсь той же позиции. Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, что бы кто ни говорил. Я также не могу назвать ее таковой. Вы не можете ожидать от нас такой интерпретации ХАМАС, в то время как вы (имеет в виду США) награждаете РПК, YPG и FETO (организации, признанные террористическими в Турции – ред.) и даже принимаете их в Овальном кабинете. Я не могу примирить это ни с моей верой, ни с моей совестью", - сказал он.По его словам, он знает ХАМАС лучше, чем США. "Я очень хорошо знаю людей в ХАМАС и ФАТХ, лучше, чем Америка. ХАМАС – это, прежде всего реальность Палестины, это политическая партия там, и как политическая партия она участвовала в выборах и победила", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20231118/pismo-1910290477.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831861100_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_ecc4ca6924ffc1508226d6c61ecc887e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, хамас, реджеп тайип эрдоган, в мире
США, ХАМАС, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Эрдоган высказался об отношении США к ХАМАС
Эрдоган заявил, что знает ХАМАС лучше, чем США
АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что знает палестинское движение ХАМАС лучше, чем США.
"Когда я впервые приехал в Америку, у меня была встреча с представителями еврейской общины. 20 лет назад они спросили меня о ХАМАС. Я ответил: "ХАМАС - это не террористическая организация. Это просто люди, которые продолжают свою борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года, по сей день"", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из ОАЭ.
"Сейчас я придерживаюсь той же позиции. Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, что бы кто ни говорил. Я также не могу назвать ее таковой. Вы не можете ожидать от нас такой интерпретации ХАМАС, в то время как вы (имеет в виду США) награждаете РПК, YPG и FETO (организации, признанные террористическими в Турции – ред.) и даже принимаете их в Овальном кабинете. Я не могу примирить это ни с моей верой, ни с моей совестью", - сказал он.
По его словам, он знает ХАМАС лучше, чем США. "Я очень хорошо знаю людей в ХАМАС и ФАТХ, лучше, чем Америка. ХАМАС – это, прежде всего реальность Палестины, это политическая партия там, и как политическая партия она участвовала в выборах и победила", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган сообщил, что получил письмо от семей израильтян, удерживаемых ХАМАС