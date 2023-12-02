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Эрдоган высказался об отношении США к ХАМАС - РИА Новости, 02.12.2023
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13:28 02.12.2023 (обновлено: 13:43 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/khamas-1913333106.html
Эрдоган высказался об отношении США к ХАМАС
Эрдоган высказался об отношении США к ХАМАС - РИА Новости, 02.12.2023
Эрдоган высказался об отношении США к ХАМАС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что знает палестинское движение ХАМАС лучше, чем США. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:28
2023-12-02T13:43
сша
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что знает палестинское движение ХАМАС лучше, чем США."Когда я впервые приехал в Америку, у меня была встреча с представителями еврейской общины. 20 лет назад они спросили меня о ХАМАС. Я ответил: "ХАМАС - это не террористическая организация. Это просто люди, которые продолжают свою борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года, по сей день"", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из ОАЭ."Сейчас я придерживаюсь той же позиции. Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, что бы кто ни говорил. Я также не могу назвать ее таковой. Вы не можете ожидать от нас такой интерпретации ХАМАС, в то время как вы (имеет в виду США) награждаете РПК, YPG и FETO (организации, признанные террористическими в Турции – ред.) и даже принимаете их в Овальном кабинете. Я не могу примирить это ни с моей верой, ни с моей совестью", - сказал он.По его словам, он знает ХАМАС лучше, чем США. "Я очень хорошо знаю людей в ХАМАС и ФАТХ, лучше, чем Америка. ХАМАС – это, прежде всего реальность Палестины, это политическая партия там, и как политическая партия она участвовала в выборах и победила", - сказал турецкий лидер.
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сша, хамас, реджеп тайип эрдоган, в мире
США, ХАМАС, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Эрдоган высказался об отношении США к ХАМАС

Эрдоган заявил, что знает ХАМАС лучше, чем США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что знает палестинское движение ХАМАС лучше, чем США.
"Когда я впервые приехал в Америку, у меня была встреча с представителями еврейской общины. 20 лет назад они спросили меня о ХАМАС. Я ответил: "ХАМАС - это не террористическая организация. Это просто люди, которые продолжают свою борьбу на горстке земель, которые им удавалось удерживать с 1947 года, по сей день"", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из ОАЭ.
"Сейчас я придерживаюсь той же позиции. Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, что бы кто ни говорил. Я также не могу назвать ее таковой. Вы не можете ожидать от нас такой интерпретации ХАМАС, в то время как вы (имеет в виду США) награждаете РПК, YPG и FETO (организации, признанные террористическими в Турции – ред.) и даже принимаете их в Овальном кабинете. Я не могу примирить это ни с моей верой, ни с моей совестью", - сказал он.
По его словам, он знает ХАМАС лучше, чем США. "Я очень хорошо знаю людей в ХАМАС и ФАТХ, лучше, чем Америка. ХАМАС – это, прежде всего реальность Палестины, это политическая партия там, и как политическая партия она участвовала в выборах и победила", - сказал турецкий лидер.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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