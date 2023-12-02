Страны AUKUS начнут использовать алгоритмы искусственного интеллекта
Страны AUKUS будут использовать алгоритмы ИИ для обработки больших данных
© AP Photo / Martin MeissnerИИ
© AP Photo / Martin Meissner
ИИ. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания, США) заявили, что будут использовать алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) для обработки большого количества данных, следует из заявления министров обороны Австралии, Великобритании и США, текст опубликован на сайте Пентагона.
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"Партнеры по программе AUKUS... развернут общие передовые алгоритмы искусственного интеллекта на нескольких системах... для обработки данных с гидроакустических буев каждой страны. Эти совместные достижения позволят своевременно анализировать большие объемы данных, повышая возможности в области противолодочной борьбы", - говорится в заявлении министров обороны трех стран.
Как отмечается в заявлении, страны партнерства AUKUS разрабатывают алгоритмы ИИ для "повышения эффективности защиты войск, точного наведения на цель, а также разведки, наблюдения и рекогносцировки".
"Страны AUKUS намерены интегрировать устойчивые и автономные технологии искусственного интеллекта в национальные программы в 2024 году, чтобы обеспечить быстрое внедрение этих технологий на суше и море", - отмечается в заявлении.
В сентябре 2021 года Австралия договорилась с США и Великобританией о партнерстве AUKUS, в рамках которого, в частности, предполагается использование американских и британских технологий для создания через двадцать лет австралийского флота атомных подводных лодок. Для этого Австралия отказалась от контракта на строительство обычных подводных лодок с Францией, что вызвало дипломатический скандал между двумя странами.