https://ria.ru/20231202/gaza-1913390728.html

Жестокость Израиля в Газе нельзя назвать самозащитой, заявил МИД Турции

Жестокость Израиля в Газе нельзя назвать самозащитой, заявил МИД Турции - РИА Новости, 02.12.2023

Жестокость Израиля в Газе нельзя назвать самозащитой, заявил МИД Турции

Израиль полностью игнорирует международное право и права человека в секторе Газа, его жестокость не может квалифицироваться как самозащита, заявил в субботу... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T22:27

2023-12-02T22:27

2023-12-02T22:27

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СТАМБУЛ, 2 дек – РИА Новости. Израиль полностью игнорирует международное право и права человека в секторе Газа, его жестокость не может квалифицироваться как самозащита, заявил в субботу официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. Заявление Кечели, как указало внешнеполитическое ведомство, является ответом на сообщение главы МИД Израиля Эли Коэна в соцсетях. Коэн написал в соцсети X в субботу несколько постов, в одном из них он отметил администрацию турецкого президента и заявил, что Турция может "разместить" у себя членов ХАМАС, которые смогут покинуть сектор Газа, "если их не ликвидируют". "Как показала история палестино-израильского конфликта, чем больше Израиль угнетает палестинцев и лишает их фундаментальных свобод, тем сильнее будет сопротивление, с которым столкнется Израиль, тем больше будет палестинцев, защищающих свои коллективные и индивидуальные права", - заявил Кечели. По его словам, корнем конфликта являются израильская оккупация палестинских земель, а также "экспансионистская ментальность и репрессии, полностью игнорирующие (международное) право и права человека. "Жестокие нападения на мирных жителей со стороны оккупационных сил ни в коем случае не могут быть рассмотрены в качестве законной самообороны", - резюмировал спикер МИД Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил, что не считает ХАМАС террористами, при этом он называл Израиль террористическим государством. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил в субботу, что армия Израиля возобновляет боевые действия в секторе Газа в полную силу после нарушения палестинским движением ХАМАС соглашения о прекращении огня. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

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в мире, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году