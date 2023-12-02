https://ria.ru/20231202/galstuk-1913331389.html

Карл III надел на COP28 галстук с флагами Греции

Карл III надел на COP28 галстук с флагами Греции - РИА Новости, 02.12.2023

Карл III надел на COP28 галстук с флагами Греции

Король Великобритании Карл III выступал на конференции ООН об изменении климата COP28 в Дубае в галстуке с греческими флагами, это произошло после... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:16

2023-12-02T13:16

2023-12-02T13:16

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Король Великобритании Карл III выступал на конференции ООН об изменении климата COP28 в Дубае в галстуке с греческими флагами, это произошло после дипломатического инцидента, возникшего из-за спора между Лондоном и Афинами по поводу принадлежности скульптур Парфенона, сообщает телеканал Sky News. "Король надел галстук с изображением флага Греции на климатический саммит COP28 после дипломатического скандала вокруг мраморов Элгина", - говорится в сообщении Sky News. Отмечается, что помимо галстука нагрудный платок-паше короля также был синего и белого цветов, которые являются национальными цветами Греции. На полях климатического саммита британский монарх также встретился с премьер-министром Риши Сунаком, активно настаивающим на принадлежности скульптур Британскому музею. Как напоминает телеканал, покойный отец Карла III принц Филип родился в королевской семье Греции и стоял в линии престолонаследия. Однако из-за развязавшейся греко-турецкой войны дядя Филипа, король Константин I, был вынужден отречься от престола, затем под арестом оказался отец Филипа – принц Андрей. Вскоре семья была изгнана из Греции и эмигрировала во Францию, тогда будущему герцогу Эдинбургскому было 1,5 года. По информации Sky News, галстук является одним из предметов гардероба в коллекции британского монарха. Карл III также надевал его во время государственного визита в Британию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ещё до дипломатического инцидента вокруг скульптур Парфенона, сообщает телеканал. Судьба скульптур Парфенона, вывезенных в начале XIX века британским посланником в Константинополе лордом Элгином и находящихся в Британском музее, на этой неделе оказалась в центре внимания мировой общественности после того, как британский премьер Риши Сунак отказался от встречи с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, находившимся в Лондоне. Мицотакис планировал поднять вопрос о возвращении скульптур Парфенона. Накануне запланированной встречи премьер Греции заявил журналистам, что скульптуры Парфенона были украдены, и стоит вопрос не об их принадлежности, а об их воссоединении со скульптурами в Афинах. Он сравнил разделение скульптур с разрезанием картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" – если бы ее половину оставили в Лувре, а половину передали в Британский музей. Великобритания же утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей.

https://ria.ru/20231129/parfenon-1912597838.html

https://ria.ru/20231129/artefakty-1912601323.html

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в мире, греция, великобритания, карл iii