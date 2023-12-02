Карл III надел на COP28 галстук с флагами Греции
Карл III надел на COP28 галстук с флагами Греции после скандала вокруг Парфенона
© AP Photo / Rafiq MaqboolКарл III надел на COP28 галстук с флагами Греции
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Карл III надел на COP28 галстук с флагами Греции
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Король Великобритании Карл III выступал на конференции ООН об изменении климата COP28 в Дубае в галстуке с греческими флагами, это произошло после дипломатического инцидента, возникшего из-за спора между Лондоном и Афинами по поводу принадлежности скульптур Парфенона, сообщает телеканал Sky News.
"Король надел галстук с изображением флага Греции на климатический саммит COP28 после дипломатического скандала вокруг мраморов Элгина", - говорится в сообщении Sky News.
Отмечается, что помимо галстука нагрудный платок-паше короля также был синего и белого цветов, которые являются национальными цветами Греции. На полях климатического саммита британский монарх также встретился с премьер-министром Риши Сунаком, активно настаивающим на принадлежности скульптур Британскому музею.
Как напоминает телеканал, покойный отец Карла III принц Филип родился в королевской семье Греции и стоял в линии престолонаследия. Однако из-за развязавшейся греко-турецкой войны дядя Филипа, король Константин I, был вынужден отречься от престола, затем под арестом оказался отец Филипа – принц Андрей. Вскоре семья была изгнана из Греции и эмигрировала во Францию, тогда будущему герцогу Эдинбургскому было 1,5 года.
По информации Sky News, галстук является одним из предметов гардероба в коллекции британского монарха. Карл III также надевал его во время государственного визита в Британию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ещё до дипломатического инцидента вокруг скульптур Парфенона, сообщает телеканал.
Судьба скульптур Парфенона, вывезенных в начале XIX века британским посланником в Константинополе лордом Элгином и находящихся в Британском музее, на этой неделе оказалась в центре внимания мировой общественности после того, как британский премьер Риши Сунак отказался от встречи с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, находившимся в Лондоне.
Мицотакис планировал поднять вопрос о возвращении скульптур Парфенона.
Накануне запланированной встречи премьер Греции заявил журналистам, что скульптуры Парфенона были украдены, и стоит вопрос не об их принадлежности, а об их воссоединении со скульптурами в Афинах. Он сравнил разделение скульптур с разрезанием картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" – если бы ее половину оставили в Лувре, а половину передали в Британский музей.
Великобритания же утверждает, что скульптуры были законно приобретены лордом Элгином, а сейчас их законный владелец - Британский музей.