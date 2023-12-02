https://ria.ru/20231202/f16-1913337875.html

США, несмотря на оплату, не поставляют Турции F-16, заявил Эрдоган

США, несмотря на оплату, не поставляют Турции F-16, заявил Эрдоган - РИА Новости, 02.12.2023

США, несмотря на оплату, не поставляют Турции F-16, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США отправляют Греции истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T14:09

2023-12-02T14:09

2023-12-02T14:09

в мире

турция

сша

греция

реджеп тайип эрдоган

f-16

f-35

с-400 «триумф»

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905009220_0:203:1954:1302_1920x0_80_0_0_5b6d15d5c5732d70ed9206180d889053.jpg

АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США отправляют Греции истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара заплатила за них. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. "В то время как, нам не отдают наши F-16, хотя мы за них заплатили, продолжают отправлять их в Грецию с боеприпасами. Только потому, что Америка делает это, у нас, вероятно, нет причин отступать. Мы приходим к соседу рядом с нами, садимся и разговариваем", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из ОАЭ.

https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html

турция

сша

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сша, греция, реджеп тайип эрдоган, f-16, f-35, с-400 «триумф»