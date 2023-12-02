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США, несмотря на оплату, не поставляют Турции F-16, заявил Эрдоган - РИА Новости, 02.12.2023
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14:09 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/f16-1913337875.html
США, несмотря на оплату, не поставляют Турции F-16, заявил Эрдоган
США, несмотря на оплату, не поставляют Турции F-16, заявил Эрдоган - РИА Новости, 02.12.2023
США, несмотря на оплату, не поставляют Турции F-16, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США отправляют Греции истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:09
2023-12-02T14:09
в мире
турция
сша
греция
реджеп тайип эрдоган
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с-400 «триумф»
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АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США отправляют Греции истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара заплатила за них. Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. "В то время как, нам не отдают наши F-16, хотя мы за них заплатили, продолжают отправлять их в Грецию с боеприпасами. Только потому, что Америка делает это, у нас, вероятно, нет причин отступать. Мы приходим к соседу рядом с нами, садимся и разговариваем", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из ОАЭ.
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в мире, турция, сша, греция, реджеп тайип эрдоган, f-16, f-35, с-400 «триумф»
В мире, Турция, США, Греция, Реджеп Тайип Эрдоган, F-16, F-35, С-400 «Триумф»
США, несмотря на оплату, не поставляют Турции F-16, заявил Эрдоган

Эрдоган: США отказываются поставлять F-16 Турции, несмотря на оплату

© Фото : U.S. Central Command/XАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : U.S. Central Command/X
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США отправляют Греции истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара заплатила за них.
Палата представителей конгресса США в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция нарушает воздушное пространство Греции. До этого Турция была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
«
"В то время как, нам не отдают наши F-16, хотя мы за них заплатили, продолжают отправлять их в Грецию с боеприпасами. Только потому, что Америка делает это, у нас, вероятно, нет причин отступать. Мы приходим к соседу рядом с нами, садимся и разговариваем", - заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из ОАЭ.
США - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
США готовятся поменять одну ошибочную стратегию на другую
18 ноября, 08:00
 
В миреТурцияСШАГрецияРеджеп Тайип ЭрдоганF-16F-35С-400 «Триумф»
 
 
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