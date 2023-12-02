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Организаторы SIRIUS-23 исключили возможность травм у экипажа - РИА Новости, 02.12.2023
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Наука
 
03:03 02.12.2023 (обновлено: 13:55 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/eksperiment-1913292406.html
Организаторы SIRIUS-23 исключили возможность травм у экипажа
Организаторы SIRIUS-23 исключили возможность травм у экипажа - РИА Новости, 02.12.2023
Организаторы SIRIUS-23 исключили возможность травм у экипажа
Постановщики эксперимента по имитации годового полета на Луну SIRIUS-23 доработали тренажер, на котором в ходе предыдущего этапа одна из участниц получила... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T03:03
2023-12-02T13:55
наука
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сергей пономарев
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Постановщики эксперимента по имитации годового полета на Луну SIRIUS-23 доработали тренажер, на котором в ходе предыдущего этапа одна из участниц получила травму, чтобы полностью исключить возможность повторения инцидента, рассказал РИА Новости исполнительный директор и председатель оргкомитета эксперимента, заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Сергей Пономарев. &quot;Это негативный опыт, и было бы гораздо хуже, если бы он произошел в космосе, а не здесь на Земле. В новом эксперименте мы все это учли, потому что там была недоработка оборудования и произошел один случай из тысячи. К сожалению, такое бывает&quot;, — сказал Пономарев."Сейчас мы прикрыли еще больше все эти возможности по получению каких-то травм и надеемся, что у нас эксперимент пройдет успешно", — добавил он. Ранее сообщалось, что одна из россиянок, участвовавших в восьмимесячном эксперименте по изоляции экипажа для имитации полета на Луну SIRIUS-21, покинула его на тридцать третьи сутки из-за травмы руки, полученной во время занятий на силовом тренажере. Восьмимесячный этап прошел в 2021-2022 годах. В нем участвовали три женщины и трое мужчин, в том числе двое исследователей из США и один из ОАЭ. До этого в рамках программы SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) были проведены аналогичные эксперименты продолжительностью 17 суток (в ноябре 2017 года) и четыре месяца (в 2018-2019 годах). Очередной эксперимент, в этот раз продолжительностью в один год, начался 14 ноября 2023 года. В нем принимают участие пятеро россиян (из них двое мужчин) и одна представительница Белоруссии.
https://ria.ru/20230303/sirius-1855513939.html
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космос - риа наука, луна, земля, сша, сергей пономарев, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, наука, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Земля, США, Сергей Пономарев, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук, Наука, Россия
Организаторы SIRIUS-23 исключили возможность травм у экипажа

Организаторы SIRIUS-23 исключили возможность травм у экипажа, как в прошлый раз

© Фото : Пресс-служба ИМБП РАНИсполнительный директор и председатель оргкомитета проекта SIRIUS Сергей Пономарев
Исполнительный директор и председатель оргкомитета проекта SIRIUS Сергей Пономарев - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : Пресс-служба ИМБП РАН
Исполнительный директор и председатель оргкомитета проекта SIRIUS Сергей Пономарев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Постановщики эксперимента по имитации годового полета на Луну SIRIUS-23 доработали тренажер, на котором в ходе предыдущего этапа одна из участниц получила травму, чтобы полностью исключить возможность повторения инцидента, рассказал РИА Новости исполнительный директор и председатель оргкомитета эксперимента, заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Сергей Пономарев.
«

"Это негативный опыт, и было бы гораздо хуже, если бы он произошел в космосе, а не здесь на Земле. В новом эксперименте мы все это учли, потому что там была недоработка оборудования и произошел один случай из тысячи. К сожалению, такое бывает", — сказал Пономарев.

"Сейчас мы прикрыли еще больше все эти возможности по получению каких-то травм и надеемся, что у нас эксперимент пройдет успешно", — добавил он.
Ранее сообщалось, что одна из россиянок, участвовавших в восьмимесячном эксперименте по изоляции экипажа для имитации полета на Луну SIRIUS-21, покинула его на тридцать третьи сутки из-за травмы руки, полученной во время занятий на силовом тренажере.
Восьмимесячный этап прошел в 2021-2022 годах. В нем участвовали три женщины и трое мужчин, в том числе двое исследователей из США и один из ОАЭ. До этого в рамках программы SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) были проведены аналогичные эксперименты продолжительностью 17 суток (в ноябре 2017 года) и четыре месяца (в 2018-2019 годах).
Очередной эксперимент, в этот раз продолжительностью в один год, начался 14 ноября 2023 года. В нем принимают участие пятеро россиян (из них двое мужчин) и одна представительница Белоруссии.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЛунаЗемляСШАСергей ПономаревИнститут медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наукНаукаРоссия
 
 
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