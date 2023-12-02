Организаторы SIRIUS-23 исключили возможность травм у экипажа
Организаторы SIRIUS-23 исключили возможность травм у экипажа, как в прошлый раз
© Фото : Пресс-служба ИМБП РАНИсполнительный директор и председатель оргкомитета проекта SIRIUS Сергей Пономарев
© Фото : Пресс-служба ИМБП РАН
Исполнительный директор и председатель оргкомитета проекта SIRIUS Сергей Пономарев. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Постановщики эксперимента по имитации годового полета на Луну SIRIUS-23 доработали тренажер, на котором в ходе предыдущего этапа одна из участниц получила травму, чтобы полностью исключить возможность повторения инцидента, рассказал РИА Новости исполнительный директор и председатель оргкомитета эксперимента, заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Сергей Пономарев.
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"Это негативный опыт, и было бы гораздо хуже, если бы он произошел в космосе, а не здесь на Земле. В новом эксперименте мы все это учли, потому что там была недоработка оборудования и произошел один случай из тысячи. К сожалению, такое бывает", — сказал Пономарев.
"Сейчас мы прикрыли еще больше все эти возможности по получению каких-то травм и надеемся, что у нас эксперимент пройдет успешно", — добавил он.
Ранее сообщалось, что одна из россиянок, участвовавших в восьмимесячном эксперименте по изоляции экипажа для имитации полета на Луну SIRIUS-21, покинула его на тридцать третьи сутки из-за травмы руки, полученной во время занятий на силовом тренажере.
Восьмимесячный этап прошел в 2021-2022 годах. В нем участвовали три женщины и трое мужчин, в том числе двое исследователей из США и один из ОАЭ. До этого в рамках программы SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) были проведены аналогичные эксперименты продолжительностью 17 суток (в ноябре 2017 года) и четыре месяца (в 2018-2019 годах).
Очередной эксперимент, в этот раз продолжительностью в один год, начался 14 ноября 2023 года. В нем принимают участие пятеро россиян (из них двое мужчин) и одна представительница Белоруссии.