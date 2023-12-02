https://ria.ru/20231202/dtp-1913329983.html
В ДТП в Марий Эл погибли пять человек
В ДТП в Марий Эл погибли пять человек - РИА Новости, 02.12.2023
В ДТП в Марий Эл погибли пять человек
Пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух автомобилей в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции республики. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:06
2023-12-02T13:06
2023-12-02T13:06
происшествия
медведевский район
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух автомобилей в Марий Эл, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции республики. ДТП произошло в субботу около 10.00 в Медведевском районе на 59-м километре автодороги "Вятка". "Произошло столкновение двух автомашин Renault Logan и Lada Granta. По предварительным данным, в результате ДТП 5 человек погибли, в том числе ребёнок", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231201/dtp-1913180402.html
медведевский район
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происшествия, медведевский район, республика марий эл
Происшествия, Медведевский район, Республика Марий Эл
В ДТП в Марий Эл погибли пять человек
В Марий Эл при столкновении двух машин погибли пять человек