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В Белом доме повлияли на выборы, тем самым нарушив закон США, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2023
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09:30 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/belyy-1913307524.html
В Белом доме повлияли на выборы, тем самым нарушив закон США, пишут СМИ
В Белом доме повлияли на выборы, тем самым нарушив закон США, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2023
В Белом доме повлияли на выборы, тем самым нарушив закон США, пишут СМИ
Представители Белого дома нарушили "закон Хэтча", запрещающий госслужащим влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей, сообщает телеканал РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T09:30
2023-12-02T09:30
в мире
сша
карин жан-пьер
дональд трамп
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Представители Белого дома нарушили "закон Хэтча", запрещающий госслужащим влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей, сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо независимого регулятора. В июне газета Washington Post со ссылкой на наблюдательное агентство Hatch Act Unit сообщала, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер нарушила "закон Хэтча" из-за комментария в адрес республиканцев во время брифингов для прессы в Белом доме. "В письме... независимый офис специального прокурора (OSC) заявил, что (пресс-секретарь Белого дома Карин) Жан-Пьер и заместитель пресс-секретаря Эндрю Бейтс предприняли действия, которые "противоречат" официальному руководству по соблюдению закону Хэтча, когда они подвергли критике бюджетный план "MAGA" республиканцев в этом году", - говорится в сообщении телеканала. По информации NBC, офис спецпрокурора летом определил, что Жан-Пьер нарушила "закон Хэтча", когда она в преддверии промежуточных выборах 2022 года неоднократно упоминала "мега MAGA республиканцев" (фракцию республиканцев, названную по предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа "Make America Great Again – "Снова сделаем Америку великой"). Позднее OSC опубликовал руководство, в котором фактически запретил использовать в предвыборных слоганах аббревиатуру MAGA. Однако впоследствии Жан-Пьер и Бейтс по меньшей мере один раз воспользовались ею. Впрочем, в офисе заявили, что представители Белого дома не понесут наказания. Отмечается, что с июня они, похоже, не упоминали MAGA при исполнении своих обязанностей. Телеканал также указал на то, что на этой неделе Бейтс использовал слово "MAGA-номика", но OSC не счел это нарушением закона, поскольку администрация Трампа обозначала этим термином свой экономический план.
https://ria.ru/20231001/tramp-1899787131.html
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в мире, сша, карин жан-пьер, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
В Белом доме повлияли на выборы, тем самым нарушив закон США, пишут СМИ

NBC: в Белом доме нарушили закон, запрещающий госслужащим влиять на выборы США

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Представители Белого дома нарушили "закон Хэтча", запрещающий госслужащим влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей, сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо независимого регулятора.
В июне газета Washington Post со ссылкой на наблюдательное агентство Hatch Act Unit сообщала, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер нарушила "закон Хэтча" из-за комментария в адрес республиканцев во время брифингов для прессы в Белом доме.
«
"В письме... независимый офис специального прокурора (OSC) заявил, что (пресс-секретарь Белого дома Карин) Жан-Пьер и заместитель пресс-секретаря Эндрю Бейтс предприняли действия, которые "противоречат" официальному руководству по соблюдению закону Хэтча, когда они подвергли критике бюджетный план "MAGA" республиканцев в этом году", - говорится в сообщении телеканала.
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По информации NBC, офис спецпрокурора летом определил, что Жан-Пьер нарушила "закон Хэтча", когда она в преддверии промежуточных выборах 2022 года неоднократно упоминала "мега MAGA республиканцев" (фракцию республиканцев, названную по предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа "Make America Great Again – "Снова сделаем Америку великой"). Позднее OSC опубликовал руководство, в котором фактически запретил использовать в предвыборных слоганах аббревиатуру MAGA. Однако впоследствии Жан-Пьер и Бейтс по меньшей мере один раз воспользовались ею.
Впрочем, в офисе заявили, что представители Белого дома не понесут наказания. Отмечается, что с июня они, похоже, не упоминали MAGA при исполнении своих обязанностей.
Телеканал также указал на то, что на этой неделе Бейтс использовал слово "MAGA-номика", но OSC не счел это нарушением закона, поскольку администрация Трампа обозначала этим термином свой экономический план.
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