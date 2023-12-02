В Белом доме повлияли на выборы, тем самым нарушив закон США, пишут СМИ
NBC: в Белом доме нарушили закон, запрещающий госслужащим влиять на выборы США
© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Представители Белого дома нарушили "закон Хэтча", запрещающий госслужащим влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей, сообщает телеканал NBC со ссылкой на письмо независимого регулятора.
В июне газета Washington Post со ссылкой на наблюдательное агентство Hatch Act Unit сообщала, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер нарушила "закон Хэтча" из-за комментария в адрес республиканцев во время брифингов для прессы в Белом доме.
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"В письме... независимый офис специального прокурора (OSC) заявил, что (пресс-секретарь Белого дома Карин) Жан-Пьер и заместитель пресс-секретаря Эндрю Бейтс предприняли действия, которые "противоречат" официальному руководству по соблюдению закону Хэтча, когда они подвергли критике бюджетный план "MAGA" республиканцев в этом году", - говорится в сообщении телеканала.
По информации NBC, офис спецпрокурора летом определил, что Жан-Пьер нарушила "закон Хэтча", когда она в преддверии промежуточных выборах 2022 года неоднократно упоминала "мега MAGA республиканцев" (фракцию республиканцев, названную по предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа "Make America Great Again – "Снова сделаем Америку великой"). Позднее OSC опубликовал руководство, в котором фактически запретил использовать в предвыборных слоганах аббревиатуру MAGA. Однако впоследствии Жан-Пьер и Бейтс по меньшей мере один раз воспользовались ею.
Впрочем, в офисе заявили, что представители Белого дома не понесут наказания. Отмечается, что с июня они, похоже, не упоминали MAGA при исполнении своих обязанностей.
Телеканал также указал на то, что на этой неделе Бейтс использовал слово "MAGA-номика", но OSC не счел это нарушением закона, поскольку администрация Трампа обозначала этим термином свой экономический план.