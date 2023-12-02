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"Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС - РИА Новости, 02.12.2023
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17:35 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/aes-1913360334.html
"Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС
"Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС - РИА Новости, 02.12.2023
"Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС
"Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС общей мощностью 2400 МВт, сообщило посольство России в республике на странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T17:35
2023-12-02T17:35
новости - ядерные технологии
казахстан
россия
алма-атинская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АЛМА-АТА, 2 дек - РИА Новости. "Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС общей мощностью 2400 МВт, сообщило посольство России в республике на странице в соцсети "ВКонтакте". "Росатом" предлагает Казахстану построить два блока АЭС, которые считаются самыми безопасными в мире. Об этом заявил генеральный директор ТОО "Росатом Центральная Азия" (дочернее предприятие "Росатома") Сергей Громов в ходе круглого стола "Атомная энергетика - основа энергетической независимости и технологического развития", - говорится в сообщении посольства.Указывается, что "общая мощность блоков, относящихся к самому современному, третьему поколению (3+), составит 2400 МВт, АЭС с подобным потенциалом сможет перекрыть до 20% недостающих потребностей в электроэнергии в Казахстане". Отмечается, что российская компания "готова обеспечить казахстанцев стабильным и выгодным источником энергии, построенным с использованием самых передовых и надежных технологий, что также сократит расход ископаемого топлива и уменьшит выбросы парниковых газов". В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. При этом российский "Росатом" наряду с корейской KHNP, китайской CNNC и французской EDF попал в шорт-лист потенциальных поставщиков технологии для возведения АЭС.
https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html
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новости - ядерные технологии, казахстан, россия, алма-атинская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Новости - Ядерные технологии, Казахстан, Россия, Алма-Атинская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС

Посольство РФ: "Росатом" предложил Казахстану построить 2 блока АЭС на 2400 МВт

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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АЛМА-АТА, 2 дек - РИА Новости. "Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС общей мощностью 2400 МВт, сообщило посольство России в республике на странице в соцсети "ВКонтакте".
"Росатом" предлагает Казахстану построить два блока АЭС, которые считаются самыми безопасными в мире. Об этом заявил генеральный директор ТОО "Росатом Центральная Азия" (дочернее предприятие "Росатома") Сергей Громов в ходе круглого стола "Атомная энергетика - основа энергетической независимости и технологического развития", - говорится в сообщении посольства.
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Указывается, что "общая мощность блоков, относящихся к самому современному, третьему поколению (3+), составит 2400 МВт, АЭС с подобным потенциалом сможет перекрыть до 20% недостающих потребностей в электроэнергии в Казахстане".
Отмечается, что российская компания "готова обеспечить казахстанцев стабильным и выгодным источником энергии, построенным с использованием самых передовых и надежных технологий, что также сократит расход ископаемого топлива и уменьшит выбросы парниковых газов".
В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. При этом российский "Росатом" наряду с корейской KHNP, китайской CNNC и французской EDF попал в шорт-лист потенциальных поставщиков технологии для возведения АЭС.
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