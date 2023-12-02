https://ria.ru/20231202/aes-1913360334.html

"Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС

"Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС - РИА Новости, 02.12.2023

"Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС

"Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС общей мощностью 2400 МВт, сообщило посольство России в республике на странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T17:35

2023-12-02T17:35

2023-12-02T17:35

новости - ядерные технологии

казахстан

россия

алма-атинская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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АЛМА-АТА, 2 дек - РИА Новости. "Росатом" предложил Казахстану построить два блока АЭС общей мощностью 2400 МВт, сообщило посольство России в республике на странице в соцсети "ВКонтакте". "Росатом" предлагает Казахстану построить два блока АЭС, которые считаются самыми безопасными в мире. Об этом заявил генеральный директор ТОО "Росатом Центральная Азия" (дочернее предприятие "Росатома") Сергей Громов в ходе круглого стола "Атомная энергетика - основа энергетической независимости и технологического развития", - говорится в сообщении посольства.Указывается, что "общая мощность блоков, относящихся к самому современному, третьему поколению (3+), составит 2400 МВт, АЭС с подобным потенциалом сможет перекрыть до 20% недостающих потребностей в электроэнергии в Казахстане". Отмечается, что российская компания "готова обеспечить казахстанцев стабильным и выгодным источником энергии, построенным с использованием самых передовых и надежных технологий, что также сократит расход ископаемого топлива и уменьшит выбросы парниковых газов". В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. При этом российский "Росатом" наряду с корейской KHNP, китайской CNNC и французской EDF попал в шорт-лист потенциальных поставщиков технологии для возведения АЭС.

https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

казахстан

россия

алма-атинская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - ядерные технологии, казахстан, россия, алма-атинская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"