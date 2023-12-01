https://ria.ru/20231201/zondirovanie-1913139455.html

Шойгу: у ВС появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли

Шойгу: у ВС появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 01.12.2023

Шойгу: у ВС появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли

НПО имени Лавочкина создаёт космическую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли, снимки которой планируется использовать в интересах Вооружённых... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:58

2023-12-01T12:58

2023-12-01T13:00

космос - риа наука

россия

земля

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. НПО имени Лавочкина создаёт космическую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли, снимки которой планируется использовать в интересах Вооружённых сил России, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вначале заслушаем, как Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина работает над созданием космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. По словам министра, такие снимки высокого разрешения планируется использовать в интересах Вооруженных сил. Он также объявил, что на совещании будут обсуждены "возникающие в ходе работы вопросы и пути их решения".

https://ria.ru/20231113/sputniki-1909179859.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, земля, сергей шойгу, вооруженные силы рф