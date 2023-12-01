https://ria.ru/20231201/zondirovanie-1913139455.html
Шойгу: у ВС появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли
Шойгу: у ВС появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 01.12.2023
Шойгу: у ВС появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли
НПО имени Лавочкина создаёт космическую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли, снимки которой планируется использовать в интересах Вооружённых... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:58
2023-12-01T12:58
2023-12-01T13:00
космос - риа наука
россия
земля
сергей шойгу
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. НПО имени Лавочкина создаёт космическую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли, снимки которой планируется использовать в интересах Вооружённых сил России, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вначале заслушаем, как Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина работает над созданием космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. По словам министра, такие снимки высокого разрешения планируется использовать в интересах Вооруженных сил. Он также объявил, что на совещании будут обсуждены "возникающие в ходе работы вопросы и пути их решения".
https://ria.ru/20231113/sputniki-1909179859.html
россия
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_298237dfd3bf52aec6fec89816bbdfb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, земля, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Космос - РИА Наука, Россия, Земля, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу: у ВС появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли
Шойгу: НПО Лавочкина создает систему всепогодного дистанционного зондирования
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. НПО имени Лавочкина создаёт космическую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли, снимки которой планируется использовать в интересах Вооружённых сил России, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Вначале заслушаем, как Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина работает над созданием космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
По словам министра, такие снимки высокого разрешения планируется использовать в интересах Вооруженных сил.
Он также объявил, что на совещании будут обсуждены "возникающие в ходе работы вопросы и пути их решения".
"Роскосмос" раскрыл планы по выкупу спутниковых ресурсов у частного бизнеса