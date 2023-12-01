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Шойгу: у ВС появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 01.12.2023
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12:58 01.12.2023 (обновлено: 13:00 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/zondirovanie-1913139455.html
Шойгу: у ВС появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли
Шойгу: у ВС появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 01.12.2023
Шойгу: у ВС появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли
НПО имени Лавочкина создаёт космическую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли, снимки которой планируется использовать в интересах Вооружённых... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:58
2023-12-01T13:00
космос - риа наука
россия
земля
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. НПО имени Лавочкина создаёт космическую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли, снимки которой планируется использовать в интересах Вооружённых сил России, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Вначале заслушаем, как Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина работает над созданием космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. По словам министра, такие снимки высокого разрешения планируется использовать в интересах Вооруженных сил. Он также объявил, что на совещании будут обсуждены "возникающие в ходе работы вопросы и пути их решения".
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космос - риа наука, россия, земля, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Космос - РИА Наука, Россия, Земля, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу: у ВС появится система всепогодного дистанционного зондирования Земли

Шойгу: НПО Лавочкина создает систему всепогодного дистанционного зондирования

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. НПО имени Лавочкина создаёт космическую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли, снимки которой планируется использовать в интересах Вооружённых сил России, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Вначале заслушаем, как Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина работает над созданием космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
По словам министра, такие снимки высокого разрешения планируется использовать в интересах Вооруженных сил.
Он также объявил, что на совещании будут обсуждены "возникающие в ходе работы вопросы и пути их решения".
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