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"От Донбасса до Западной Украины". Зеленский рассказал о планах ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913088845.html
"От Донбасса до Западной Украины". Зеленский рассказал о планах ВСУ
"От Донбасса до Западной Украины". Зеленский рассказал о планах ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023
"От Донбасса до Западной Украины". Зеленский рассказал о планах ВСУ
Украина построит оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины, заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. "Провел совещание, где... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:21
2023-12-01T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украина построит оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины, заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. "Провел совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Беларусью", — утверждает он. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.В начале ноября главком ВСУ рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму".
https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913073588.html
https://ria.ru/20231201/berbok-1913071086.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"От Донбасса до Западной Украины". Зеленский рассказал о планах ВСУ

Зеленский заявил о плане создать оборону от Донбасса до Западной Украины

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украина построит оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины, заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Провел совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Беларусью", — утверждает он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Associated Press в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией
Вчера, 09:04
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

В начале ноября главком ВСУ рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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