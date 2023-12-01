https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913088845.html

"От Донбасса до Западной Украины". Зеленский рассказал о планах ВСУ

"От Донбасса до Западной Украины". Зеленский рассказал о планах ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023

"От Донбасса до Западной Украины". Зеленский рассказал о планах ВСУ

Украина построит оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины, заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. "Провел совещание, где... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:21

2023-12-01T10:21

2023-12-01T10:21

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Украина построит оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины, заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. "Провел совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Беларусью", — утверждает он. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.В начале ноября главком ВСУ рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму".

https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913073588.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины