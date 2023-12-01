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Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:04 01.12.2023 (обновлено: 13:04 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913073588.html
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 01.12.2023
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией
С приходом зимы началась новая фаза конфликта с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:04
2023-12-01T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. С приходом зимы началась новая фаза конфликта с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press."Война с Россией вступила в новую стадию, и ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск", — сказал он.При этом Зеленский утверждает, что "не может быть удовлетворен", но может "сильно жаловаться".Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери украинской армии составили почти 14 тысяч человек.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как признал на прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал говорить о необходимости диалога с Москвой. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников по этому поводу. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231201/berbok-1913071086.html
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в мире, россия, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией

Зеленский: с приходом зимы началась новая фаза конфликта с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью Associated Press в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Associated Press в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Associated Press в Харькове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. С приходом зимы началась новая фаза конфликта с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press.
"Война с Россией вступила в новую стадию, и ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск", — сказал он.
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При этом Зеленский утверждает, что "не может быть удовлетворен", но может "сильно жаловаться".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери украинской армии составили почти 14 тысяч человек.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как признал на прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал говорить о необходимости диалога с Москвой. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников по этому поводу. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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