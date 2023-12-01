https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913073588.html

Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией

Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией - РИА Новости, 01.12.2023

Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией

С приходом зимы началась новая фаза конфликта с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:04

2023-12-01T09:04

2023-12-01T13:04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир зеленский

украина

вооруженные силы украины

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. С приходом зимы началась новая фаза конфликта с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press."Война с Россией вступила в новую стадию, и ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск", — сказал он.При этом Зеленский утверждает, что "не может быть удовлетворен", но может "сильно жаловаться".Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери украинской армии составили почти 14 тысяч человек.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как признал на прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал говорить о необходимости диалога с Москвой. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников по этому поводу. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231201/berbok-1913071086.html

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, киев