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Экс-президент ЮАР призвал не закрывать посольство Израиля в Претории - РИА Новости, 01.12.2023
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14:12 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/yuar-1913176720.html
Экс-президент ЮАР призвал не закрывать посольство Израиля в Претории
Экс-президент ЮАР призвал не закрывать посольство Израиля в Претории - РИА Новости, 01.12.2023
Экс-президент ЮАР призвал не закрывать посольство Израиля в Претории
Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) не должны выполнять решение парламента страны о закрытии посольства Израиля в Претории, так-как это может помешать... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:12
2023-12-01T14:12
в мире
израиль
юар
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) не должны выполнять решение парламента страны о закрытии посольства Израиля в Претории, так-как это может помешать стране участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта в будущем, заявил журналистам бывший президент Южно-Африканской Республики Табо Мбеки. В ноябре ЮАР проголосовал за решение закрыть посольство Израиля в стране и разорвать дипломатические отношения. Согласно сообщениям местной прессы, эти меры будут действовать до согласия Израиля на прекращение огня и участия в переговорах. "Я понимаю решение парламента разорвать отношения с Израилем, но мы должны учитывать последствия этого решения для нашей способности сыграть роль посредника, если появится возможность участия в будущем для осуществления решение о двух государствах", - сказал Мбеки в ответ на вопрос РИА Новости на пресс-конференции в Москве. Бывший президент также подчеркнул, что нынешнее правительство уделит этому вопросу должное внимание, отметив, что решение парламента страны о разрыве дипломатических связей с Израилем не возлагает на правительство никаких обязательств. "Когда я был у власти, лидером палестинцев был Ясир Арафат, и Арафат призывал нас поддерживать отношения с Израилем &lt;…&gt; однажды Арафат попросил меня выступить перед премьер-министром Израиля того времени, Ариэлем Шароном, и я сделал это и обсудил с Шароном конкретные темы", - добавил Мбеки. Бывший президент также подчеркнул необходимость возобновления переговорного процесса по осуществлению решения о двух государствах, добавив, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан препятствуют этому процессу в настоящее время. "В настоящее время существует одно государство, второе практически отсутствует, и первое государство (Израиль) делает все возможное для решения вопроса о втором государстве (Палестина), который является коренной причиной проблемы", - отметил Мбеки.
https://ria.ru/20231110/vyskazyvaniya-1908752559.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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60
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в мире, израиль, юар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ЮАР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-президент ЮАР призвал не закрывать посольство Израиля в Претории

Экс-президент ЮАР Мбеки: разрыв дипотношений с Израилем помешает урегулированию

© РИА Новости / Илья ПиталевБывший президент ЮАР Табо Мвуйелва Мбеки
Бывший президент ЮАР Табо Мвуйелва Мбеки - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Бывший президент ЮАР Табо Мвуйелва Мбеки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) не должны выполнять решение парламента страны о закрытии посольства Израиля в Претории, так-как это может помешать стране участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта в будущем, заявил журналистам бывший президент Южно-Африканской Республики Табо Мбеки.
В ноябре ЮАР проголосовал за решение закрыть посольство Израиля в стране и разорвать дипломатические отношения. Согласно сообщениям местной прессы, эти меры будут действовать до согласия Израиля на прекращение огня и участия в переговорах.
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"Я понимаю решение парламента разорвать отношения с Израилем, но мы должны учитывать последствия этого решения для нашей способности сыграть роль посредника, если появится возможность участия в будущем для осуществления решение о двух государствах", - сказал Мбеки в ответ на вопрос РИА Новости на пресс-конференции в Москве.
Бывший президент также подчеркнул, что нынешнее правительство уделит этому вопросу должное внимание, отметив, что решение парламента страны о разрыве дипломатических связей с Израилем не возлагает на правительство никаких обязательств. "Когда я был у власти, лидером палестинцев был Ясир Арафат, и Арафат призывал нас поддерживать отношения с Израилем <…> однажды Арафат попросил меня выступить перед премьер-министром Израиля того времени, Ариэлем Шароном, и я сделал это и обсудил с Шароном конкретные темы", - добавил Мбеки.
Бывший президент также подчеркнул необходимость возобновления переговорного процесса по осуществлению решения о двух государствах, добавив, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан препятствуют этому процессу в настоящее время. "В настоящее время существует одно государство, второе практически отсутствует, и первое государство (Израиль) делает все возможное для решения вопроса о втором государстве (Палестина), который является коренной причиной проблемы", - отметил Мбеки.
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