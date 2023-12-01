Экс-президент ЮАР призвал не закрывать посольство Израиля в Претории
Экс-президент ЮАР Мбеки: разрыв дипотношений с Израилем помешает урегулированию
Бывший президент ЮАР Табо Мвуйелва Мбеки. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) не должны выполнять решение парламента страны о закрытии посольства Израиля в Претории, так-как это может помешать стране участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта в будущем, заявил журналистам бывший президент Южно-Африканской Республики Табо Мбеки.
В ноябре ЮАР проголосовал за решение закрыть посольство Израиля в стране и разорвать дипломатические отношения. Согласно сообщениям местной прессы, эти меры будут действовать до согласия Израиля на прекращение огня и участия в переговорах.
"Я понимаю решение парламента разорвать отношения с Израилем, но мы должны учитывать последствия этого решения для нашей способности сыграть роль посредника, если появится возможность участия в будущем для осуществления решение о двух государствах", - сказал Мбеки в ответ на вопрос РИА Новости на пресс-конференции в Москве.
Бывший президент также подчеркнул, что нынешнее правительство уделит этому вопросу должное внимание, отметив, что решение парламента страны о разрыве дипломатических связей с Израилем не возлагает на правительство никаких обязательств. "Когда я был у власти, лидером палестинцев был Ясир Арафат, и Арафат призывал нас поддерживать отношения с Израилем <…> однажды Арафат попросил меня выступить перед премьер-министром Израиля того времени, Ариэлем Шароном, и я сделал это и обсудил с Шароном конкретные темы", - добавил Мбеки.
Бывший президент также подчеркнул необходимость возобновления переговорного процесса по осуществлению решения о двух государствах, добавив, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан препятствуют этому процессу в настоящее время. "В настоящее время существует одно государство, второе практически отсутствует, и первое государство (Израиль) делает все возможное для решения вопроса о втором государстве (Палестина), который является коренной причиной проблемы", - отметил Мбеки.