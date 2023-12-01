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"Россияне понимают". Генерал ВСУ резко высказался о ЧП на передовой - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 01.12.2023 (обновлено: 19:03 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/vsu-1913235141.html
"Россияне понимают". Генерал ВСУ резко высказался о ЧП на передовой
"Россияне понимают". Генерал ВСУ резко высказался о ЧП на передовой - РИА Новости, 01.12.2023
"Россияне понимают". Генерал ВСУ резко высказался о ЧП на передовой
Российские войска значительно превосходят украинские по численности, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире "Апостроф TV". РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:22
2023-12-01T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
москва
сергей кривонос
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские войска значительно превосходят украинские по численности, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире "Апостроф TV"."Чтобы понимать, какие резервы есть у Москвы: на российско-украинском фронте эта цифра превышает 50 тысяч человек. Мы не можем себе это позволить, хотя очень хотелось бы. Россияне, понимая, что нам достаточно сложно и тяжело, они на многих участках сейчас ведут наступательные действия", — пояснил он.По словам военного, на разных направлениях, включая Запорожское и Купянское, складывается тяжелая ситуация и украинской армии не хватает солдат для эффективного ответа.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
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в мире, москва, сергей кривонос, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Сергей Кривонос, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Россияне понимают". Генерал ВСУ резко высказался о ЧП на передовой

Генерал ВСУ Кривонос: Россия обладает большими людскими ресурсами, чем Украина

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские войска значительно превосходят украинские по численности, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире "Апостроф TV".
"Чтобы понимать, какие резервы есть у Москвы: на российско-украинском фронте эта цифра превышает 50 тысяч человек. Мы не можем себе это позволить, хотя очень хотелось бы. Россияне, понимая, что нам достаточно сложно и тяжело, они на многих участках сейчас ведут наступательные действия", — пояснил он.
По словам военного, на разных направлениях, включая Запорожское и Купянское, складывается тяжелая ситуация и украинской армии не хватает солдат для эффективного ответа.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
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30 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваСергей КривоносСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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