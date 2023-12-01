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"Россияне понимают". Генерал ВСУ резко высказался о ЧП на передовой
"Россияне понимают". Генерал ВСУ резко высказался о ЧП на передовой - РИА Новости, 01.12.2023
"Россияне понимают". Генерал ВСУ резко высказался о ЧП на передовой
Российские войска значительно превосходят украинские по численности, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире "Апостроф TV". РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:22
2023-12-01T17:22
2023-12-01T19:03
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские войска значительно превосходят украинские по численности, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире "Апостроф TV"."Чтобы понимать, какие резервы есть у Москвы: на российско-украинском фронте эта цифра превышает 50 тысяч человек. Мы не можем себе это позволить, хотя очень хотелось бы. Россияне, понимая, что нам достаточно сложно и тяжело, они на многих участках сейчас ведут наступательные действия", — пояснил он.По словам военного, на разных направлениях, включая Запорожское и Купянское, складывается тяжелая ситуация и украинской армии не хватает солдат для эффективного ответа.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
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в мире, москва, сергей кривонос, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Сергей Кривонос, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Россияне понимают". Генерал ВСУ резко высказался о ЧП на передовой
Генерал ВСУ Кривонос: Россия обладает большими людскими ресурсами, чем Украина
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские войска значительно превосходят украинские по численности, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире "Апостроф TV".
"Чтобы понимать, какие резервы есть у Москвы: на российско-украинском фронте эта цифра превышает 50 тысяч человек. Мы не можем себе это позволить, хотя очень хотелось бы. Россияне, понимая, что нам достаточно сложно и тяжело, они на многих участках сейчас ведут наступательные действия", — пояснил он.
По словам военного, на разных направлениях, включая Запорожское и Купянское, складывается тяжелая ситуация и украинской армии не хватает солдат для эффективного ответа.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу
, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.
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