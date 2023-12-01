https://ria.ru/20231201/vsu-1913203754.html

"Масштабное наступление". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ

"Масштабное наступление". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023

"Масштабное наступление". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ

Бессмысленные попытки ВСУ прорвать российскую линию обороны обернутся полномасштабным наступлением Москвы в начале следующего года, заявил бывший разведчик... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:37

2023-12-01T15:37

2023-12-01T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

москва

владимир зеленский

сергей шойгу

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

нато

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Бессмысленные попытки ВСУ прорвать российскую линию обороны обернутся полномасштабным наступлением Москвы в начале следующего года, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью Judging Freedom."Мой прогноз такой: русские будут и дальше делать все возможное, <…> они собираются позволить украинцам продолжить использовать впустую всю боевую мощь, которую мы передали им, бросая ее против российской обороны, а затем в январе-феврале, запомните мои слова, они рассмотрят возможность провести масштабное наступление", — сказал он.По словам Шаффера, украинские военные сомневаются в возможности дальнейшего сдерживания российской армии, а Владимир Зеленский рискует не удержать контроль над собственным правительством в сложившихся условиях."Они проигрывают и по-крупному, и это не похоже на то, что вы можете продолжать скрывать", — резюмировал Шаффер.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, армия противника за полгода контрнаступления потеряла более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913088845.html

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html

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в мире, москва, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато