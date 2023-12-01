https://ria.ru/20231201/vsu-1913137358.html

Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ

Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023

Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ

Боевые возможности ВСУ значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки российских войск, заявил в пятницу... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:53

2023-12-01T12:53

2023-12-01T12:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сергей шойгу

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Боевые возможности ВСУ значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки российских войск, заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу. "Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены", - сказал он в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.Он также добавил, что тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ситуацию. "Эти отчаянные действия лишь увеличили количество потерь в подразделениях вооруженных сил Украины", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр