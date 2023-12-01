https://ria.ru/20231201/vsu-1913137358.html
Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ
Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023
Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ
Боевые возможности ВСУ значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки российских войск, заявил в пятницу... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:53
2023-12-01T12:53
2023-12-01T12:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Боевые возможности ВСУ значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки российских войск, заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу. "Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены", - сказал он в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.Он также добавил, что тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ситуацию. "Эти отчаянные действия лишь увеличили количество потерь в подразделениях вооруженных сил Украины", - сказал Шойгу.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ
Шойгу: тотальная мобилизация и поставки вооружений не изменили ситуацию для ВСУ