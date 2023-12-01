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Премьера нового VR-проекта РИА Новости прошла на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 01.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:11 01.12.2023 (обновлено: 13:01 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/vr-proekt-1913123449.html
Премьера нового VR-проекта РИА Новости прошла на выставке-форуме "Россия"
Премьера нового VR-проекта РИА Новости прошла на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 01.12.2023
Премьера нового VR-проекта РИА Новости прошла на выставке-форуме "Россия"
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:11
2023-12-01T13:01
выставка-форум "россия"
новости агентства
риа новости
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
андриян николаев
москва
виртуальная реальность
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа. VR-проект создавался специально к выставке, он демонстрирует красоту и многообразие региона. Древний язык и восхитительные образцы народных промыслов, современные производства и инновационные технологии, яркая национальная кухня и вековые традиции, богатая история и уникальная культура — проект охватывает прошлое, настоящее и будущее Чувашской Республики."Чувашия - республика с многовековой историей, умеющая сочетать традиции и инновации. Поэтому сегодня частью нашей экспозиции на выставке "Россия" стал удивительный проект РИА Новости в формате виртуальной реальности, который отправляет пользователя в самое сердце Чувашии. "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" погружает в уникальную и самобытную культуру чувашского народа, рассказывая о его традициях и образе жизни в самом современном формате", - поделился глава Чувашской Республики Олег Николаев.Надев очки виртуальной реальности, пользователь отправляется в небольшое путешествие, в котором, дополняя друг друга, смешиваются традиционные национальные образы, почерпнутые из художественных произведений, легенд, сказок и реальной истории чувашского народа. На его пути встретится Старейшина чувашских дубрав и исполины Андриян Николаев, "Мать-покровительница" и Древо жизни, прототипами (прообразами) которых стали фигуры чувашского этнопарка "Сувар".Также он увидит восход трех солнц, а вихрь времени принесет образы как реальных исторических личностей, например чувашских героев: Василия Чапаева, 18 героев-разведчиков Безымянной высоты, летчицы Зои Парфеновой, кораблестроителя Алексея Крылова, офтальмолога Святослава Федорова и др., так и персонажей литературных произведений и легенд, например, Нарспи и Ылтăнҫӳҫ, или "Вышитой карты России" и мемориала "Строителям безмолвных рубежей".Познакомиться с VR-проектом "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" можно в дни работы выставки-форума "Россия" до 12 апреля 2024 года.Международная выставка-форум "Россия" – это демонстрация ключевых достижений в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны, собранных на одной площадке. Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.
https://ria.ru/20231127/vr-rekonstruktsiya-1912122139.html
https://ria.ru/20231117/proekt-1910147588.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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новости агентства, риа новости, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), андриян николаев, москва, виртуальная реальность
Выставка-форум "Россия", Новости агентства, РИА Новости, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Андриян Николаев, Москва, Виртуальная реальность

Премьера нового VR-проекта РИА Новости прошла на выставке-форуме "Россия"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Республики Чувашия Олег Николаев на премьере совместного проекта РИА Новости и правительства Чувашской Республики "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" на выставке-форуме "Россия"
Глава Республики Чувашия Олег Николаев на премьере совместного проекта РИА Новости и правительства Чувашской Республики Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Глава Республики Чувашия Олег Николаев на премьере совместного проекта РИА Новости и правительства Чувашской Республики "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" на выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
VR-проект создавался специально к выставке, он демонстрирует красоту и многообразие региона. Древний язык и восхитительные образцы народных промыслов, современные производства и инновационные технологии, яркая национальная кухня и вековые традиции, богатая история и уникальная культура — проект охватывает прошлое, настоящее и будущее Чувашской Республики.
Круглый стол на тему: Куликово поле, Епифань, Херсонес, Судбище: точки идентичности, в рамках которого состоится презентация нового VR-проекта агентства Ворота Куликова поля. Битва за Епифань - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
РИА Новости презентовало VR-реконструкцию битвы за Епифань
27 ноября, 14:10
"Чувашия - республика с многовековой историей, умеющая сочетать традиции и инновации. Поэтому сегодня частью нашей экспозиции на выставке "Россия" стал удивительный проект РИА Новости в формате виртуальной реальности, который отправляет пользователя в самое сердце Чувашии. "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" погружает в уникальную и самобытную культуру чувашского народа, рассказывая о его традициях и образе жизни в самом современном формате", - поделился глава Чувашской Республики Олег Николаев.
Надев очки виртуальной реальности, пользователь отправляется в небольшое путешествие, в котором, дополняя друг друга, смешиваются традиционные национальные образы, почерпнутые из художественных произведений, легенд, сказок и реальной истории чувашского народа. На его пути встретится Старейшина чувашских дубрав и исполины Андриян Николаев, "Мать-покровительница" и Древо жизни, прототипами (прообразами) которых стали фигуры чувашского этнопарка "Сувар".
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума
17 ноября, 17:23
Также он увидит восход трех солнц, а вихрь времени принесет образы как реальных исторических личностей, например чувашских героев: Василия Чапаева, 18 героев-разведчиков Безымянной высоты, летчицы Зои Парфеновой, кораблестроителя Алексея Крылова, офтальмолога Святослава Федорова и др., так и персонажей литературных произведений и легенд, например, Нарспи и Ылтăнҫӳҫ, или "Вышитой карты России" и мемориала "Строителям безмолвных рубежей".
Познакомиться с VR-проектом "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" можно в дни работы выставки-форума "Россия" до 12 апреля 2024 года.
Международная выставка-форум "Россия" – это демонстрация ключевых достижений в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны, собранных на одной площадке. Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.
 
Выставка-форум "Россия"Новости агентстваРИА НовостиЧувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)Андриян НиколаевМоскваВиртуальная реальность
 
 
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