https://ria.ru/20231201/vr-proekt-1913123449.html

Премьера нового VR-проекта РИА Новости прошла на выставке-форуме "Россия"

Премьера нового VR-проекта РИА Новости прошла на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 01.12.2023

Премьера нового VR-проекта РИА Новости прошла на выставке-форуме "Россия"

РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:11

2023-12-01T12:11

2023-12-01T13:01

выставка-форум "россия"

новости агентства

риа новости

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

андриян николаев

москва

виртуальная реальность

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа. VR-проект создавался специально к выставке, он демонстрирует красоту и многообразие региона. Древний язык и восхитительные образцы народных промыслов, современные производства и инновационные технологии, яркая национальная кухня и вековые традиции, богатая история и уникальная культура — проект охватывает прошлое, настоящее и будущее Чувашской Республики."Чувашия - республика с многовековой историей, умеющая сочетать традиции и инновации. Поэтому сегодня частью нашей экспозиции на выставке "Россия" стал удивительный проект РИА Новости в формате виртуальной реальности, который отправляет пользователя в самое сердце Чувашии. "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" погружает в уникальную и самобытную культуру чувашского народа, рассказывая о его традициях и образе жизни в самом современном формате", - поделился глава Чувашской Республики Олег Николаев.Надев очки виртуальной реальности, пользователь отправляется в небольшое путешествие, в котором, дополняя друг друга, смешиваются традиционные национальные образы, почерпнутые из художественных произведений, легенд, сказок и реальной истории чувашского народа. На его пути встретится Старейшина чувашских дубрав и исполины Андриян Николаев, "Мать-покровительница" и Древо жизни, прототипами (прообразами) которых стали фигуры чувашского этнопарка "Сувар".Также он увидит восход трех солнц, а вихрь времени принесет образы как реальных исторических личностей, например чувашских героев: Василия Чапаева, 18 героев-разведчиков Безымянной высоты, летчицы Зои Парфеновой, кораблестроителя Алексея Крылова, офтальмолога Святослава Федорова и др., так и персонажей литературных произведений и легенд, например, Нарспи и Ылтăнҫӳҫ, или "Вышитой карты России" и мемориала "Строителям безмолвных рубежей".Познакомиться с VR-проектом "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" можно в дни работы выставки-форума "Россия" до 12 апреля 2024 года.Международная выставка-форум "Россия" – это демонстрация ключевых достижений в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны, собранных на одной площадке. Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.

https://ria.ru/20231127/vr-rekonstruktsiya-1912122139.html

https://ria.ru/20231117/proekt-1910147588.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, риа новости, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), андриян николаев, москва, виртуальная реальность