https://ria.ru/20231201/uroki-1913064915.html

В российских школах могут ввести обязательные уроки труда

В российских школах могут ввести обязательные уроки труда - РИА Новости, 01.12.2023

В российских школах могут ввести обязательные уроки труда

Обязательные уроки труда в школах могут ввести с 1 сентября 2024 года, следует из текста поправок к законопроекту об ограничении использования телефонов в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T07:28

2023-12-01T07:28

2023-12-01T14:23

общество

россия

ольга казакова

вячеслав володин

сергей кравцов

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обязательные уроки труда в школах могут ввести с 1 сентября 2024 года, следует из текста поправок к законопроекту об ограничении использования телефонов в школах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами поправок к законопроекту выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций. "Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона (об обязательных уроках труда - ред.) вступает в силу с 1 сентября 2024 года", - следует из текста поправки. В законопроект об ограничении использования телефонов в школах была внесена поправка об обязательных уроках труда в начальных и средних классах. Также была внесена поправка о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях, в первоначальной редакции законопроекта образовательные цели и экстренные случаи, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью, являлись исключениями. В четверг первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова сообщила журналистам, что решение по поправкам ко второму чтению законопроекта об ограничении телефонов в школах будет принято в понедельник, в этот день пройдет заседание ответственного комитета. В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой. В день пленарного заседания Володин заявлял, что к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря. Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Казакова также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.

https://ria.ru/20231130/telefony-1912959468.html

https://ria.ru/20231130/pitanie-1912828235.html

https://realty.ria.ru/20231121/shkoly-1910847880.html

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общество, россия, ольга казакова, вячеслав володин, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование