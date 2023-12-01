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СМИ: Запад сочтет помощь Украине пустой тратой денег, если она отступит - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913227000.html
СМИ: Запад сочтет помощь Украине пустой тратой денег, если она отступит
СМИ: Запад сочтет помощь Украине пустой тратой денег, если она отступит - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ: Запад сочтет помощь Украине пустой тратой денег, если она отступит
В случае отступления ВСУ разногласия на Украине зазвучат громче, а Запад сочтет свою помощь Киеву пустой тратой средств, полагает издание Economist. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:48
2023-12-01T16:48
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В случае отступления ВСУ разногласия на Украине зазвучат громче, а Запад сочтет свою помощь Киеву пустой тратой средств, полагает издание Economist. "Если Украина отступит, то разногласия в Киеве начнут звучать громче. Как и голоса на Западе, говорящие о том, что отправка денег и вооружения на Украину - пустая трата", - говорится в редакционной статье журнала. Издание отмечает, что настроения в Киеве становятся "всё мрачнее". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных. Украинское "контрнаступление" началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910213694.html
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
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украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, россия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Запад сочтет помощь Украине пустой тратой денег, если она отступит

Economist: в случае отступления ВСУ Запад сочтет помощь им пустой тратой денег

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В случае отступления ВСУ разногласия на Украине зазвучат громче, а Запад сочтет свою помощь Киеву пустой тратой средств, полагает издание Economist.
"Если Украина отступит, то разногласия в Киеве начнут звучать громче. Как и голоса на Западе, говорящие о том, что отправка денег и вооружения на Украину - пустая трата", - говорится в редакционной статье журнала. Издание отмечает, что настроения в Киеве становятся "всё мрачнее".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
"Такова жизнь": Зеленский заявил о возможном отступлении
18 ноября, 01:36
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
Украинское "контрнаступление" началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы
30 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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