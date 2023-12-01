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Орбан предложил платить Украине из отдельного фонда - РИА Новости, 01.12.2023
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11:08 01.12.2023 (обновлено: 11:38 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913104472.html
Орбан предложил платить Украине из отдельного фонда
Орбан предложил платить Украине из отдельного фонда - РИА Новости, 01.12.2023
Орбан предложил платить Украине из отдельного фонда
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил создать особый фонд для финансовой поддержки Украины, а не отправлять ей "вагонами" деньги из бюджета ЕС. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:08
2023-12-01T11:38
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
евросоюз
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил создать особый фонд для финансовой поддержки Украины, а не отправлять ей "вагонами" деньги из бюджета ЕС. По его словам, у Европы экономические проблемы, и в то же время она "вагонами отправляет деньги и оружие на Украину". "Если мы хотим дать деньги Украине, давайте создадим особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений, каждый добавит туда, сколько хочет, и оттуда будем отправлять деньги Украине", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер отметил, что сейчас ЕС платит из внутреннего бюджета, а это его "разрушает", потому что "финансовая поддержка войны и функционирование бюджета осуществляются в разных ритмах", в результате чего семилетний бюджет сообщества был израсходован менее чем за три года."Мы посылаем Украине эти деньги... чтобы украинская армия победила на поле боя, но она не побеждает. (В ЕС полагают - ред.), что если мы пошлем гораздо больше денег, то они победят, но я в этом вообще не убежден. По-моему, вместо войны необходимо прекращение огня, и надо финансировать не войну, а прекращение огня и потом мир", - сказал Орбан.Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а потом выделять деньги Киеву. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что позицию Венгрии о необходимости пересмотреть европейскую стратегию в отношении конфликта на Украине разделяет ряд крупных стран ЕС.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, ситуация в днр и лнр
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР
Орбан предложил платить Украине из отдельного фонда

Орбан предложил создать отдельный фонд для Украины вместо помощи из бюджета ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил создать особый фонд для финансовой поддержки Украины, а не отправлять ей "вагонами" деньги из бюджета ЕС.
По его словам, у Европы экономические проблемы, и в то же время она "вагонами отправляет деньги и оружие на Украину".
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"Если мы хотим дать деньги Украине, давайте создадим особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений, каждый добавит туда, сколько хочет, и оттуда будем отправлять деньги Украине", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер отметил, что сейчас ЕС платит из внутреннего бюджета, а это его "разрушает", потому что "финансовая поддержка войны и функционирование бюджета осуществляются в разных ритмах", в результате чего семилетний бюджет сообщества был израсходован менее чем за три года.
"Мы посылаем Украине эти деньги... чтобы украинская армия победила на поле боя, но она не побеждает. (В ЕС полагают - ред.), что если мы пошлем гораздо больше денег, то они победят, но я в этом вообще не убежден. По-моему, вместо войны необходимо прекращение огня, и надо финансировать не войну, а прекращение огня и потом мир", - сказал Орбан.
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Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а потом выделять деньги Киеву. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что позицию Венгрии о необходимости пересмотреть европейскую стратегию в отношении конфликта на Украине разделяет ряд крупных стран ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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