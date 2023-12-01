https://ria.ru/20231201/ukraina-1913104472.html

Орбан предложил платить Украине из отдельного фонда

Орбан предложил платить Украине из отдельного фонда - РИА Новости, 01.12.2023

Орбан предложил платить Украине из отдельного фонда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил создать особый фонд для финансовой поддержки Украины, а не отправлять ей "вагонами" деньги из бюджета ЕС. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:08

2023-12-01T11:08

2023-12-01T11:38

в мире

венгрия

украина

виктор орбан

евросоюз

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил создать особый фонд для финансовой поддержки Украины, а не отправлять ей "вагонами" деньги из бюджета ЕС. По его словам, у Европы экономические проблемы, и в то же время она "вагонами отправляет деньги и оружие на Украину". "Если мы хотим дать деньги Украине, давайте создадим особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений, каждый добавит туда, сколько хочет, и оттуда будем отправлять деньги Украине", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер отметил, что сейчас ЕС платит из внутреннего бюджета, а это его "разрушает", потому что "финансовая поддержка войны и функционирование бюджета осуществляются в разных ритмах", в результате чего семилетний бюджет сообщества был израсходован менее чем за три года."Мы посылаем Украине эти деньги... чтобы украинская армия победила на поле боя, но она не побеждает. (В ЕС полагают - ред.), что если мы пошлем гораздо больше денег, то они победят, но я в этом вообще не убежден. По-моему, вместо войны необходимо прекращение огня, и надо финансировать не войну, а прекращение огня и потом мир", - сказал Орбан.Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а потом выделять деньги Киеву. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что позицию Венгрии о необходимости пересмотреть европейскую стратегию в отношении конфликта на Украине разделяет ряд крупных стран ЕС.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз, ситуация в днр и лнр