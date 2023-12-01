Рейтинг@Mail.ru
Самый сильный удар. Польский генерал сообщил о катастрофе для ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 01.12.2023 (обновлено: 11:22 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913103096.html
Самый сильный удар. Польский генерал сообщил о катастрофе для ВСУ
Самый сильный удар. Польский генерал сообщил о катастрофе для ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023
Самый сильный удар. Польский генерал сообщил о катастрофе для ВСУ
Провал контрнаступления ВСУ и переход инициативы в конфликте к России должны отрезвить президента Украины Владимира Зеленского, заявил польский генерал... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:02
2023-12-01T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902456930_136:305:3234:2048_1920x0_80_0_0_181cf8cbe9f4ad0e38ea1c2aadabe697.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ и переход инициативы в конфликте к России должны отрезвить президента Украины Владимира Зеленского, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в эфире TOK FM."Зеленский сидит в бункере почти два года. Он не смог достичь своих целей, о которых заявлял год назад, — освобождение территорий благодаря поддержке Запада. В целом шансов на это сейчас просто-напросто нет. У Украины не будет выбора, кроме прекращения огня. Ей придется искать решение, благодаря которому она сможет выжить", — сказал генерал. По его мнению, теперь российская армия начала наступление и завладела стратегическим преимуществом. Причем это произошло на фоне растущих внутренних разногласий на Украине. "Самый сильный удар по Украине — это разногласия между украинцами внутри украинских элит и отсутствие поддержки со стороны Запада. Это именно те две причины, которые могут привести к краху Украины", — заключил Скшипчак. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери украинской армии составили почти 14 тысяч человек.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913088845.html
https://ria.ru/20231201/berbok-1913071086.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902456930_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_fc5c06b78d41c2d647b4dc9085e269c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Самый сильный удар. Польский генерал сообщил о катастрофе для ВСУ

Генерал Скшипчак: наступление ВС РФ и провал ВСУ должны отрезвить Зеленского

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ и переход инициативы в конфликте к России должны отрезвить президента Украины Владимира Зеленского, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в эфире TOK FM.
"Зеленский сидит в бункере почти два года. Он не смог достичь своих целей, о которых заявлял год назад, — освобождение территорий благодаря поддержке Запада. В целом шансов на это сейчас просто-напросто нет. У Украины не будет выбора, кроме прекращения огня. Ей придется искать решение, благодаря которому она сможет выжить", — сказал генерал.
Президент Украины Владимир Зеленский
"От Донбасса до Западной Украины". Зеленский рассказал о планах ВСУ
Вчера, 10:21
По его мнению, теперь российская армия начала наступление и завладела стратегическим преимуществом. Причем это произошло на фоне растущих внутренних разногласий на Украине.
"Самый сильный удар по Украине — это разногласия между украинцами внутри украинских элит и отсутствие поддержки со стороны Запада. Это именно те две причины, которые могут привести к краху Украины", — заключил Скшипчак.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери украинской армии составили почти 14 тысяч человек.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
"Будет скандал". Обращение Бербок к Путину вызвало шок в Германии
Вчера, 08:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала