https://ria.ru/20231201/ukraina-1913103096.html
Самый сильный удар. Польский генерал сообщил о катастрофе для ВСУ
Самый сильный удар. Польский генерал сообщил о катастрофе для ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023
Самый сильный удар. Польский генерал сообщил о катастрофе для ВСУ
Провал контрнаступления ВСУ и переход инициативы в конфликте к России должны отрезвить президента Украины Владимира Зеленского, заявил польский генерал... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:02
2023-12-01T11:02
2023-12-01T11:22
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ и переход инициативы в конфликте к России должны отрезвить президента Украины Владимира Зеленского, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в эфире TOK FM."Зеленский сидит в бункере почти два года. Он не смог достичь своих целей, о которых заявлял год назад, — освобождение территорий благодаря поддержке Запада. В целом шансов на это сейчас просто-напросто нет. У Украины не будет выбора, кроме прекращения огня. Ей придется искать решение, благодаря которому она сможет выжить", — сказал генерал. По его мнению, теперь российская армия начала наступление и завладела стратегическим преимуществом. Причем это произошло на фоне растущих внутренних разногласий на Украине. "Самый сильный удар по Украине — это разногласия между украинцами внутри украинских элит и отсутствие поддержки со стороны Запада. Это именно те две причины, которые могут привести к краху Украины", — заключил Скшипчак. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери украинской армии составили почти 14 тысяч человек.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Самый сильный удар. Польский генерал сообщил о катастрофе для ВСУ
Генерал Скшипчак: наступление ВС РФ и провал ВСУ должны отрезвить Зеленского
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Провал контрнаступления ВСУ и переход инициативы в конфликте к России должны отрезвить президента Украины Владимира Зеленского, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в эфире TOK FM
.
"Зеленский сидит в бункере почти два года. Он не смог достичь своих целей, о которых заявлял год назад, — освобождение территорий благодаря поддержке Запада. В целом шансов на это сейчас просто-напросто нет. У Украины не будет выбора, кроме прекращения огня. Ей придется искать решение, благодаря которому она сможет выжить", — сказал генерал.
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По его мнению, теперь российская армия начала наступление и завладела стратегическим преимуществом. Причем это произошло на фоне растущих внутренних разногласий на Украине.
"Самый сильный удар по Украине — это разногласия между украинцами внутри украинских элит и отсутствие поддержки со стороны Запада. Это именно те две причины, которые могут привести к краху Украины", — заключил Скшипчак.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин
, "контрнаступ" обернулся провалом. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, только за ноябрь потери украинской армии составили почти 14 тысяч человек.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США
и ЕС
начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского
ослабевает. По информации телеканала NBC
, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией
, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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