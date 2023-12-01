https://ria.ru/20231201/ucheniya-1913140211.html

Шойгу анонсировал масштабные стратегические учения в 2024 году

Шойгу анонсировал масштабные стратегические учения в 2024 году - РИА Новости, 01.12.2023

Шойгу анонсировал масштабные стратегические учения в 2024 году

Стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" с привлечением всех видов Вооруженных сил РФ пройдет в 2024 году, заявил глава Минобороны России Сергей... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:59

2023-12-01T12:59

2023-12-01T12:59

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" с привлечением всех видов Вооруженных сил РФ пройдет в 2024 году, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. "В рамках боевой подготовки в течение года намечено провести ряд учений. Порядка 20 из них – с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре – в рамках ОДКБ и ШОС. Итоговым станет стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" с привлечением всех видов Вооруженных сил", - сказал он в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ. Министр отметил, что реализация планов по боевой учебе "обеспечит выполнение задач по защите национальных интересов и своевременное реагирование на изменения военно-политической обстановки".

https://ria.ru/20231130/svo-1912357375.html

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россия, сергей шойгу