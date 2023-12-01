https://ria.ru/20231201/teplo-1913053403.html

В РХТУ придумали, как получать электричество из избыточного тепла батарей

В РХТУ придумали, как получать электричество из избыточного тепла батарей - РИА Новости, 01.12.2023

В РХТУ придумали, как получать электричество из избыточного тепла батарей

Российские учёные придумали, как можно использовать образующиеся на производстве излишки тепла для получения электроэнергии, сейчас они работают над... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T03:06

2023-12-01T03:06

2023-12-01T03:06

наука

российская академия наук

наука

россия

российский химико-технологический университет

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Российские учёные придумали, как можно использовать образующиеся на производстве излишки тепла для получения электроэнергии, сейчас они работают над удешевлением этой технологии и адаптацией её к практическому применению, сообщили РИА Новости в пресс-службе института. "РХТУ активно развивает концепцию использования отходов тепла как источника энергии на основе проточных батарей: в университете ведется разработка электрохимических устройств для получения электроэнергии из различных видов отходов производства: работу в этой области ведут специалисты лаборатории "Электроактивных материалов и химических источников тока", - говорится в сообщении. Как пояснил ассистент этой лаборатории Павел Локтионов, пока из-за малой эффективности такие устройства редко применяются на производствах. Он уточнил, что специалисты университета изучают несколько подходов к рекуперации – преобразованию "отходов" энергии в электричество. Однако в приоритете создание проточной батареи, способной преобразовывать потери тепловой энергии в электричество. Такая батарея представляет собой электрохимический тепловой двигатель, который способен работать от источников тепла с температурой до 100 градусов. Основная сложность рекуперации такой низкопотенциальной энергии связана с её рассеянностью и малой температурой. Ученые РХТУ считают, что одним из наиболее перспективных подходов может стать применение термоэлектрохимических проточных батарей. Предполагается, что ячейки батареи сначала нагреваются, а потом охлаждаются. Замкнутые в цепь такие ячейки образуют источник тока, напряжение в котором зависит от разницы температур горячей и холодной ячеек, а также от используемого электролита. Пока малорастворимые электролиты, с которыми батареи демонстрируют лучшие показатели, слишком дорогие. Совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН в РХТУ предложили альтернативную схему – нейтрализационную проточную батарею с дешёвыми электролитами – хорошо растворимыми в воде кислотами, солями и щелочами. Отмечается, что опытный образец продемонстрировал не только выдающиеся значения мощности вырабатываемой энергии, но и высокий КПД. "В отличие от аналогов, разработанная нами батарея может использовать электролиты гораздо большей концентрации, и с ними нам удалось достичь высокой мощности и КПД рекуперации тепла. Более того, по нашим оценкам полученных результатов, при дальнейшей оптимизации условий работы системы можно добиться рекордной мощности при проведении рекуперации", — приводит пресс-служба слова Локтионова. Он отметил, что сейчас идёт подготовка к дальнейшим испытаниям, которые пройдут "в более реалистичных условиях". В перспективе, как утверждают в университете, такие устройства можно будет использовать на участках производства, где непосредственно образуются отходы тепла. Например, их можно применять для рекуперации избыточного тепла солнечных батарей.

https://ria.ru/20231201/markirovka-1913049034.html

https://ria.ru/20231130/nauka-1912702352.html

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российская академия наук, наука, россия, российский химико-технологический университет