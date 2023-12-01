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Российские военные расширяют зоны контроля в зоне СВО на всех направлениях - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 01.12.2023 (обновлено: 12:55 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/svo-1913136514.html
Российские военные расширяют зоны контроля в зоне СВО на всех направлениях
Российские военные расширяют зоны контроля в зоне СВО на всех направлениях - РИА Новости, 01.12.2023
Российские военные расширяют зоны контроля в зоне СВО на всех направлениях
Подразделения российской армии расширяют зоны контроля СВО на всех направлениях, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:52
2023-12-01T12:55
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии расширяют зоны контроля СВО на всех направлениях, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.Он подчеркнул, что за прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.
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россия, безопасность, сергей шойгу
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу
Российские военные расширяют зоны контроля в зоне СВО на всех направлениях

Шойгу: российские бойцы расширяют зоны контроля в зоне СВО на всех направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии расширяют зоны контроля СВО на всех направлениях, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
«
"Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Он подчеркнул, что за прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 ноября, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСергей Шойгу
 
 
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