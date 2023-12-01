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Российские военные расширяют зоны контроля в зоне СВО на всех направлениях

Российские военные расширяют зоны контроля в зоне СВО на всех направлениях - РИА Новости, 01.12.2023

Российские военные расширяют зоны контроля в зоне СВО на всех направлениях

Подразделения российской армии расширяют зоны контроля СВО на всех направлениях, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:52

2023-12-01T12:52

2023-12-01T12:55

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии расширяют зоны контроля СВО на всех направлениях, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Наши военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.Он подчеркнул, что за прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

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2023

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россия, безопасность, сергей шойгу