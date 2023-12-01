https://ria.ru/20231201/sud-1913213788.html

Суд Калининграда признал геноцидом зверства нацистов в Восточной Пруссии

Суд Калининграда признал геноцидом зверства нацистов в Восточной Пруссии - РИА Новости, 01.12.2023

Суд Калининграда признал геноцидом зверства нацистов в Восточной Пруссии

Калининградский областной суд признал геноцидом зверства фашистов на территории Восточной Пруссии, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:02

2023-12-01T16:02

2023-12-01T16:45

россия

пруссия

без срока давности

калининградская область

калининград

калининградский областной суд

происшествия

александр авдеев (дипломат)

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КАЛИНИНГРАД, 1 дек - РИА Новости. Калининградский областной суд признал геноцидом зверства фашистов на территории Восточной Пруссии, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Суд рассматривал иск прокуратуры о признании геноцидом народов СССР и военными преступлениями действий нацистов на территории Восточной Пруссии (ныне - Калининградская область)."Заявление прокурора Калининградской области удовлетворить... Признать военными преступлениями и преступлениями против человечности и геноцидом советского народа деяния фашистских захватчиков на территории Восточной Пруссии", - объявила судья Елена Чашина."Я считаю, что действия этих… их людьми назвать нельзя. Они шокируют любого здравомыслящего человека. Убийство детей, издевательства, зверства. В судебном заседании представлены доказательства того, что из наших с вами сограждан производили мыло. Наверно, это настолько шокирует, что кровь стынет в жилах", - сказал прокурор Калининградской области Александр Авдеев.По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, установлены факты массового целенаправленного уничтожения немецко-фашистскими захватчиками советских граждан на территории нынешней Калининградской области."Несмотря на то, что к моменту начала Великой Отечественной войны Восточная Пруссия с ее столицей Кенигсбергом входила в состав нацистской Германии, на ее территории также реализовывался общий план Третьего Рейха по угнетению советских военнопленных и угнанного с оккупированной территории СССР мирного населения", - добавила она.По данным прокуратуры, на территории Восточной Пруссии действовало не менее 56 специализированных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, жестоким пыткам. Только через один из лагерей "Шталаг-1А-Штаблак" прошло свыше 90 тысяч советских военнопленных, массовая смертность которых не поддается исчислению. Более 30 тысяч советских граждан умерло от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в города Эбенроде (нынешний Нестеров).В основу положены архивные документы, материалы уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид". Дело поступило в Калининградский областной суд 13 октября, в нем 15 томов, часть из которых содержит сведения, составляющие государственную тайну.Суд в Калининградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками стал уже 17-м за последние годы. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской, Белгородской, Ленинградской, Калужской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1913168483.html

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