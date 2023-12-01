https://ria.ru/20231201/studenty-1913186200.html

Студенты вузов трех российских городов стали победителями ВОММ-2023

Студенты вузов трех российских городов стали победителями ВОММ-2023 - РИА Новости, 01.12.2023

Студенты вузов трех российских городов стали победителями ВОММ-2023

Девять студентов из университетов Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода победили во II Всероссийской олимпиаде по математическому моделированию... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:43

2023-12-01T14:43

2023-12-01T14:43

образование - общество

москва

санкт-петербург

нижний новгород

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Девять студентов из университетов Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода победили во II Всероссийской олимпиаде по математическому моделированию (ВОММ-2023), которая проводится по инициативе "Росатома", сообщает пресс-служба госкорпорации. Итоги масштабного соревнования по САЕ-технологии (программы и программные пакеты, предназначенные для решения различных инженерных задач: расчетов, анализа и симуляции физических процессов) оглашены в пятницу в ходе конференции по математическому моделированию в недавно открывшемся павильоне "Атом" на ВДНХ в Москве. Победителей определили в трех треках согласно типу моделируемых физических процессов, по которым проходили соревнования: "Аэро-Гидро", "Прочность", "Разработка". Все финалисты получили приз от партнера олимпиады Национального центра физики и математики (НЦФМ) – возможность участия в научной школе НЦФМ в программе на выбор. Кроме того, победители ВОММ-2023 включены в программу сопровождения от корпоративной Академии "Росатома", а также они получили возможность участия в техническом туре от "Росатома" в 2024 году на один из уникальных промышленных объектов Корпорации, говорится в сообщении. "Олимпиада повысила интерес учащихся к изучению российского промышленного ПО САЕ-класса. Это принципиально важно для того, чтобы потенциал российской школы матмоделирования и в дальнейшем успешно развивался на мировом уровне, даже опережая его. Молодые специалисты, освоившие в ходе соревнований различные модули цифрового продукта "Логос", будут применять его в своей профессиональной деятельности и станут популяризаторами российских программных разработок для промышленности", – отметил заместитель директора "Российского федерального ядерного центра - ВНИИ экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в ГК "Росатом") академик Рашит Шагалиев, его слова цитирует пресс-служба. Олимпиада проводится в целях формирования нового поколения кадров для российской сферы математического моделирования и привлечения талантов в научно-техническую деятельность в качестве исследователей, инженеров и разработчиков. Особое внимание уделяется популяризации российских программных продуктов САЕ-класса в высшей школе и повышению компетенций студентов в данной области для последующего использования отечественных разработок в профессиональной деятельности. "Курс на обеспечение технологического суверенитета страны требует нового поколения ИТ-кадров, не только владеющих современным инструментарием, но и способных создавать перспективные САЕ-решения. Олимпиада даст возможность талантливым студентам, будущим инженерам погрузиться в передовые отечественные разработки для математического моделирования, применить их для решения реальных производственных задач. Это прекрасный шанс профессионального старта для молодых людей, готовых включиться в амбициозные национальные проекты", – приводятся в сообщении слова директора по цифровизации Госкорпорации (ГК) "Росатом" Екатерины Солнцевой.

https://ria.ru/20231030/samoupravlenie-1906110654.html

https://na.ria.ru/20231012/studenty-1902031941.html

москва

санкт-петербург

нижний новгород

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

образование - общество, москва, санкт-петербург, нижний новгород, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"