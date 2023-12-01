Всемирный день борьбы со СПИДом
© AP Photo / Bikas DasЛюди на берегу реки Хугли в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в Калькутте
© AP Photo / Bikas Das
Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятом в 1988 году. Впервые он отмечался в том же году.
Цель проведения мероприятия – повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии.
ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь, ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Это состояние развивается у человека на фоне тяжелого иммунодефицита. При СПИДе иммунитет ослабевает настолько, что любое сопутствующее заболевание может привести к летальному исходу.
По мнению ученых, ВИЧ перешел от обезьяны к человеку в период 1926-1946 годов. Однако некоторые исследования указывают на то, что вирус мог впервые появиться в человеческой популяции еще в XVII веке, но как эпидемический штамм утвердился в 1930‑х годах XX века в Африке. Старейший в мире образец крови человека, содержащий ВИЧ, относится к 1959 году, когда пациент из Конго, у которого была взята кровь, умер от еще неизвестного заболевания.
Подобный синдром начал наблюдаться с конца 1970-х годов в США, Западной Европы и Африке у гомосексуалистов, наркоманов, реципиентов крови и ее продуктов.
Первые сведения о необычной болезни были опубликованы в американском бюллетене "Еженедельные сообщения о заболеваемости и смертности" 5 июня 1981 года, где сообщалось о том, что за последние восемь месяцев в трех больницах Лос-Анджелеса (Калифорния) было зарегистрировано пять случаев воспаления легких, вызванных особым микроорганизмом из рода пневмоцистис.
Заболевание приняло характер глобальной эпидемии, продолжающейся до сих пор.
В 1982 году американский ученый Майкл Готлиб впервые ввел понятие "синдром приобретенного иммунодефицита" (СПИД), определив его как сочетание опасных для организма человека оппортунистических инфекций на фоне иммунодефицита.
В 1983 году французским вирусологом Франсуазой Барре-Синусси в лаборатории Люка Монтанье Института Пастера в Париже был открыт вирус, позже получивший название "вирус иммунодефицита человека – ВИЧ" (Human Immunodeficiency Virus – 9 HIV), присвоенное ему в 1986 году Международным комитетом по таксономии вирусов. В 2008 году Барре-Синусси и Люк Монтанье были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за выявление ВИЧ и причины СПИДа.
Официальной и научно обоснованной версией происхождения вируса в настоящее время остается версия о его распространении на человеческую популяцию от африканских зеленых мартышек, у которых в 1985 году был обнаружен вирус, родственный ВИЧ – ВИО (Вирус иммунодефицита обезьян).
Международным символом борьбы со СПИДом является "красная ленточка" – кусок шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту эмблему создал в 1991 году американский художник Франк Мур, умерший от СПИДа в 2002 году в возрасте 48 лет. "Красную ленточку" используют как логотип и ВОЗ, и агентства ООН, и различные благотворительные фонды.
В 2021 году ЮНЭЙДС приняла новую Глобальную стратегию по СПИДу на 2021-2026 годы "Ликвидировать неравенство, покончить со СПИДом", чтобы каждая страна и сообщество вышли на путь искоренения СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году. Она содержит три приоритета: максимальное обеспечение справедливого и равного доступа к комплексным услугам в связи с ВИЧ, устранение правовых и социальных барьеров на пути к достижению результатов в отношении ВИЧ и инвестирование ресурсов и поддержка ответных мер на ВИЧ, а также их полная интеграция в системы здравоохранения, социальной защиты и гуманитарной помощи.
Ежегодно Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под разными девизами.
До 2004 года координатором его проведения была Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). С 2004 года темы дня определяет руководящий комитет Всемирной кампании по СПИДу в консультации с гражданским обществом, организациями и государственными учреждениями, связанными с деятельностью по решению проблем ВИЧ.
В 2023 году Всемирный день борьбы со СПИДом проходит под девизом "Лидерство – сообществам". Мир сможет покончить со СПИДом, если борьбу возглавят сообщества. Организации сообществ, столкнувшихся с ВИЧ, пострадавших от него или находящихся в группе риска, находятся на передовой борьбы с эпидемией. Сообщества связывают людей со службами общественного здравоохранения, укрепляют доверие, внедряют инновации, контролируют реализацию политик и оказание услуг, а также привлекают провайдеров услуг к ответственности. Но сообществам не хватает лидерства. Дефицит финансирования, политические и нормативные ограничения, снижение активности из-за нехватки ресурсов, ущемления гражданских прав, маргинализации больных СПИДом препятствуют успешному предоставлению и получению услуг по профилактике и лечению ВИЧ.
Согласно докладу ЮНЭЙДС "Путь к победе над СПИДом" (2023), в 2022 году 39 миллионов человек в мире жили с ВИЧ, 29,8 миллиона человек получали антиретровирусную терапию, а 1,3 миллиона были инфицированы ВИЧ. Около 9,2 миллиона человек не получают лечение, в том числе 660 тысяч детей, живущих с ВИЧ.
Женщины и девочки сильнее других страдают от него, особенно в странах Африки к югу от Сахары. В 2022 году в мире еженедельно инфицировались ВИЧ четыре тысячи молодых женщин и девушек. 23% новых случаев инфицирования ВИЧ приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. Резкое увеличение числа новых случаев наблюдается в Восточной Европе и Центральной Азии (увеличение на 49% с 2010 года), а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке (рост на 61% с 2010 года).
В 2022 году СПИД каждую минуту уносил одну жизнь, от причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, умерло 630 тысяч (480-880 тысяч) человек.
Всего с 1981 года ВИЧ/СПИДом были инфицированы около 84,2 миллионов человек, порядка 40,1 миллиона человек умерли от болезней, вызванных этим вирусом.
В 2022 году ЮНЭЙДС сообщила, что в Нидерландах распространяется более заразный и опасный штамм ВИЧ, чем все известные ранее варианты. Вирусная нагрузка у людей, инфицированных этим штаммом, – в два раза выше, чем у остальных больных, а СПИД развивается в два-три раза быстрее.
В связи с этими данными ООН сообщила, что пандемия ВИЧ в мире продолжается.
При отсутствии лечения у людей с ВИЧ-инфекцией могут развиться тяжелые болезни – туберкулез, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции, рак (например, лимфома, саркома Капоши).
Способов полного излечения ВИЧ нет. Однако по мере расширения доступа к эффективным средствам ее профилактики, диагностики, лечения и ухода ВИЧ-инфекция перешла в категорию контролируемых хронических заболеваний, а ВИЧ-инфицированные могут жить долгой и здоровой жизнью. При этом постоянно появляются более безопасные и эффективные антиретровирусные препараты и их комбинации.
В России в 1987 году был зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции.
По состоянию на 31 декабря 2022 года, с 1987 года общее число выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ достигло 1 629 955 человек (предварительно). На 31 декабря 2022 года в стране проживало 1 168 076 россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, исключая 461 879 больных, умерших за весь период наблюдения (28,3%). В 2022 году было зарегистрировано 63 150 новых случая болезни, вызванной ВИЧ, в том числе 615 случаев среди детей и 12 913 у жителей сельских поселений. В 2022 году показатель заболеваемости, превышающий среднероссийское значение, имели 34 субъекта РФ. Среди них – Красноярский (94,4 новых случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения), Пермский края (89,2), Оренбургская (87,4), Иркутская (79,3), Томская (73,7), Челябинская (72,0), Новосибирская (71,6), Курганская (69,0), Тюменская (67,9), Свердловская (67,5), Самарская (67,0) области и другие.
При этом в России один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ, составляющий почти 30% населения страны. С 2000 года он вырос почти в два раза: с 24 миллионов человек до 42 миллионов (2021).
В 2017 году постановлением правительства РФ были утверждены Правила ведения Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ с целью формирования и ведения федеральных и региональных персонифицированных баз данных о лицах, инфицированных ВИЧ в целях оказания им медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами.
В декабре 2020 года в России была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года.
Цель стратегии – предупреждение распространения ВИЧ в России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.
Документ предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию для максимального выявления инфицированных, увеличение охвата антиретровирусной терапией и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку. Кроме того, предполагается предоставить социальную поддержку ВИЧ-инфицированным и членам их семей, а также обеспечить высокое качество жизни детей с ВИЧ. В рамках стратегии рекомендуется повысить охват тестированием на ВИЧ беременных женщин, активно внедрять современные подходы к тестированию, снизить стоимость антиретровирусной терапии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников