https://ria.ru/20231201/sochi-1913067114.html

Ученый: шторм в Сочи мог сильно навредить дельфинам

Ученый: шторм в Сочи мог сильно навредить дельфинам - РИА Новости, 01.12.2023

Ученый: шторм в Сочи мог сильно навредить дельфинам

Минувшие шторма в Сочи вряд ли нарушили экосистему, но могли оказаться фатальными для дельфинов и рыб, обитающих в акватории, рассказала РИА Новости кандидат... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:54

2023-12-01T12:54

2023-12-01T12:55

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

сочи

российская академия наук

дельфины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912163179_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0a48cb2689e6824dbb8d052c8124631e.jpg

СОЧИ, 1 дек – РИА Новости. Минувшие шторма в Сочи вряд ли нарушили экосистему, но могли оказаться фатальными для дельфинов и рыб, обитающих в акватории, рассказала РИА Новости кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Галина Колючкина. "Думаю, что для экосистемы это особо ничего нового, шторма бывают ежегодно, особенно в это время. Водоросли поотрывает – вырастут новые", – сказала Колючкина. При этом, по ее словам, сильные штормы могли негативно сказаться на морской фауне. "Для дельфинов могло быть фатально. Многодневные шторма, рыба уходит от берега. Голод, истощение, волны и далее – может просто выкинуть", – сказала эксперт, отметив, что получить достоверные сведения об обстановке в акватории после штормов можно только после проведенных исследований. В свою очередь в Центре спасения дельфинов "Дельфа" РИА Новости рассказали, что случаев массового выброса во время минувших штормов в Сочи пока не было.В Сочи до 30 ноября действовало штормовое предупреждение из-за непогоды, синоптики прогнозировали сильный шторм в море, на некоторых участках высота волн достигала пяти метров, часть пляжей курорта была повреждена.

https://ria.ru/20231128/plyazh-1912326666.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, туристы, сочи, российская академия наук, дельфины